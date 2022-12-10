Cả nhà vui mừng ngày ra mắt em dâu, hào hứng ‘vén màn’ chờ đợi sự xuất hiện, danh tính cô gái ấy khiến tôi giật mình, càng rụng rời nghe em thì thầm 4 chữ

Tôi và vợ, nếu nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cũng không đúng mà không hẳn sai. Trước Hồngơng, tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài hơn 2 năm nhưng không đi đến đâu. Tôi thậm chí còn từng chuyển ra ngoài ở riêng vì bị cha mẹ phản đối mối tình đó, sau tất cả, tôi đã về nhà và xin lỗi mong bố mẹ tha thứ.

Vì sao sau 4 năm, Hồngơng lại xuất hiện trong nhà tôi với vai trò em dâu tương lai và thái độ lại bình thản như vậy? Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là kế hoạch sắp đặt trước? Tôi còn đang hoang mang thì thấy tiếng bước chân lại gần.

Tôi được người bác dâu giới thiệu cho vài mối để làm quen. Thú thực, chưa phải già nhưng tôi cũng đã ngại chuyện yêu đương, hẹn hò lắm. Công việc của tôi ở khu công nghiệp đem lại mức thu nhập cao nhưng giờ giấc thì đúng kiểu đi sớm về muộn, về nhà là chỉ muốn ăn uống tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường. Tôi gật đầu đồng ý đi xem mắt cũng là vì không muốn mất lòng bác và không muốn bố mẹ rầu lòng. Chẳng ngờ, ở lần gặp thứ 2, tôi lại tình cờ gặp Hồng - người từng quen và sau này cũng chính là người tôi nắm tay bước vào lễ đường.

Hồng là bạn cùng lớp của một đứa em chơi với tôi. Tôi nhớ ra cô bé này vì đôi mắt to tròn trông vừa lí lắc lại vừa ngây thơ. Tôi từng hỏi xin đứa em thông tin của Hồng sau khi xem ảnh mấy đứa chụp cùng nhau nhưng rất tiếc hồi đó cô bé không thèm đáp lại lời xin làm quen của tôi dù cậu em kia đã có lời giới thiệu.

Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều năm, Hồng lớn lên và thay đổi nhiều song đôi mắt đó vẫn khiến tôi nhận ra ngay buổi gặp đầu tiên. Khi tôi gợi lại kỷ niệm xưa, nhìn cô ấy cười ngượng nghịu mà trái tim tôi không khỏi rung động. Tôi liền chủ động hẹn em đi ăn cơm và bắt đầu hành trình cầm cưa.

Tuổi cũng đến lúc dựng vợ gả chồng, gia đình hai bên lại đặc biệt ủng hộ nên chuyện của chúng tôi tiến triển rất tốt. Sau đúng 8 tháng kể từ ngày gặp đầu tiên, chúng tôi làm lễ kết hôn tại một trung tâm tiệc cưới có tiếng của thành phố. Có người bạn không khỏi thắc mắc vì sao chúng tôi đến với nhau nhanh như vậy song thực tế không phải vì Hồng có bầu trước mà chỉ đơn giản tôi thấy đây là đúng người, đúng lúc mà thôi.

Hồng khá thông minh và rất được lòng gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Nếu như nhiều chị em giờ rất sợ sống chung với mẹ chồng thì cô ấy lại chủ động muốn ở chung với bố mẹ tôi. Hồng bảo giờ mỗi nhà chỉ có 1-2 đứa con, cô ấy không muốn bố mẹ sống cảnh một mình khi có tuổi. Điều này khiến tôirất xúc động, không phải người con gái nào cũng nghĩ và cảm thông được điều đó.

4 năm sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi có thể gọi là khá viên mãn. Chúng tôi có một cậu con trai năm nay hơn 2 tuổi, rất ngoan ngoan khỏe mạnh và đặc biệt được thừa hưởng đôi mắt tròn từ mẹ. Chỉ là tôi không ngờ có ngày cuộc sống của mình lại đảo lộn khi người con gái năm xưa xuất hiện.

Hôm đó em trai tôi thông báo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau sẽ kết hôn. Mang tiếng nhà có 2 anh em trai nhưng mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau nhiều vì em tôi đi du học từ những năm cấp 2, mới về nước được hơn 1 năm nay. Vợ tôi cũng háo hức xem mặt em dâu tương lai nên còn chủ động đi chợ mua đồ về nhà chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn.

Công việc có chút phát sinh nên tôi phải đến công ty giải quyết rồi xin về trước. Vừa bước chân vào nhà, nghe tiếng mọi người cười đùa nói chuyện, tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy Hồngơng.

"Anh rửa tay rồi vào đi. Giới thiệu với em, đây là anh trai của anh. Anh ấy ngày xưa nổi tiếng đào hoa, mãi mới có chị dâu trị được đấy", em trai tôi vừa nói vừa đùa.

Tôi không khỏi bàng hoàng, gật đầu nhẹ một cái rồi chạy vào bếp rửa tay. Hồngơng là mối tình tôi từng yêu sâu đậm, từng bị bố mẹ ngăn cản ngay từ khi chưa đưa về nhà vì mẹ tôi nhất định nói em là kẻ đào mỏ sau khi nghe những câu chuyện của tôi. Chẳng hiểu sao em trai tôi chắc chưa nói gì với bố mẹ mà đưa bạn gái về thẳng nhà ngay nên ông bà không biết đó là cùng một người. Tôi phải mất đến 2 năm, sau khi làm ăn thất bát trong một lần góp vốn làm ăn với bạn bè, mới nhận ra được bộ mặt thật của Hồngơng. Tôi chủ động chia tay, cắt đứt mọi liên lạc và quay về xin lỗi bố mẹ vì những điều đã làm.

Vì sao sau 4 năm, Hồngơng lại xuất hiện trong nhà tôi với vai trò em dâu tương lai và thái độ lại bình thản như vậy? Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là kế hoạch sắp đặt trước? Tôi còn đang hoang mang thì thấy tiếng bước chân lại gần.

"Ngạc nhiên chứ anh".

Hồngơng lấy lý do vào bếp lấy thêm nước chấm và ghé tai tôi nói 4 chữ trên. Thật sự tôi không biết cô gái này muốn gì nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này? Nói ra hết tất cả sự thật để em trai dù đau nhưng vẫn không bị một người con gái lừa hay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?.