Vợ sắp cưới đột nhiên tắt máy không liên lạc được, sáng sớm mới thấy cô ấy trở về phòng trong trạng thái phờ phạc khiến tôi hoang mang

Tâm sự 11/12/2022 07:00

Không một lời giải thích, em bỏ đi qua đêm khiến tôi hoang mang, sáng tôi chạy đến tìm em thì thấy cảnh tượng...

Chỉ còn hai tuần nữa, hai gia đình của chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Tuy nhiên, trái với niềm mong đợi của tôi, tôi phát hiện ra cuộc sống cá nhân của người vợ sắp cưới quá phức tạp.

Đó là tâm sự của độc giả Nguyễn Đức H. (Hưng Yên) về chuyện ngoại tình của người kia. Đây cũng là câu chuyện đi quá giới hạn với mối tình đầu của nhiều người trước hôn nhân hiện nay - một vấn đề nóng với nhiều bạn trẻ.

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Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân và đã đi làm được 7 năm. Kinh tế gia đình tôi ổn định. Bố mẹ tôi bán 1 suất đất ở thành phố Hưng Yên, mua cho tôi một căn chung cư ở nội thành Hà Nội.

Từ khi chia tay cô bạn gái cũ, đã 5 năm qua tôi chưa đưa ai về nhà chơi. Bố mẹ lúc nào cũng sợ tôi “ế”. Khi tôi quen với N. người vợ sắp cưới của tôi hiện tại, bố mẹ tôi mừng lắm.

Vợ sắp cưới bỏ đi biệt tích với trai lạ, trở về phờ phạc khiến tôi hoang mang-1

Mỗi lần đưa N. về chơi, bố mẹ tôi đều hi vọng hai đứa đến với nhau. Mẹ tôi cũng thường xuyên gọi điện giục tôi tiến tới hôn nhân với N. Sau 8 tháng tìm hiểu và yêu nhau, tôi với N. cùng thống nhất đi đến kết hôn.

Cả hai chúng tôi vô cùng hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới của mình. Công việc đầu tiên đó là đi chụp ảnh cưới. Nắng mùa thu cộng với bao nhiêu tình yêu thương, chúng tôi mang cả niềm hân hoan đó đi đến studio để chụp ảnh cưới.

Cả buổi lăn lê, chụp ảnh ai cũng khen cô dâu chú rể đẹp đôi, khiến tôi vui lắm. Đi chụp ảnh cưới về, tôi và vợ sắp cưới mời thêm hai người bạn của tôi đi ăn liên hoa đánh dấu mốc kỷ niệm.

Ăn uống xong, chúng tôi lân la quán cafe ngồi chơi và bắt đầu xem lại những bức ảnh cưới chụp lúc chiều. Cả hai đều vui vẻ mong chờ đến ngày hạnh phúc đến.

Khi tôi chở N. về đến gần phòng trọ của em. Có một người đàn ông lạ gọi N ơi, N ơi. Cô ấy nhìn thấy liền bảo tôi dừng xe và đưa chìa khóa bảo tôi về phòng trước, rồi nói cô ấy đi có việc.

Tuy nhiên, khi đi đến 12h khuya tôi gọi nhưng vẫn không thấy N. về. Hết nằm lại ngồi chờ mãi không thấy N., gọi điện thì không nghe máy. Tôi tức quá bỏ về nhà.

Về đến nhà tôi gọi thì thuê bao không liên lạc được. Tôi thử vào Facebook của N. xem có tin tức gì không, biết đâu nhà cô ấy có việc. Tuy nhiên, không có thông tin nào khác và cả đêm tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ người đàn ông lạ mặt kia là ai. Vì sao N. đi vội vàng mà lại bỏ quên tôi như thế. Hơn nữa, cô ấy không nhắn tin và gọi điện.

Sáng sớm, tôi vội phi xe tới phòng trọ của N. nhưng cũng không gặp em. Tôi đứng ngoài chờ một lúc thì thấy cô ấy mệt mỏi đi bộ về phòng trọ. Tôi hỏi em đi đâu thì cô ấy chỉ nói mệt, muốn nghỉ và không trả lời.

Vào phòng, tôi hỏi N. đêm qua đi đâu, sao tắt máy nhưng cô ấy cũng chẳng thèm bắt nhờ mà vờ lăn ra ngủ. Tôi điên tiết, chỉ còn 1 tuần nữa chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn và làm đám cưới vậy mà cô ấy lại đi qua đêm với một người đàn ông lạ mặt như thế.

Lúc ấy, tôi muốn tìm hiểu về cuộc sống của vợ mình, bởi trước giờ tôi cũng không có thời gian và chẳng có nhu cầu làm chuyện ấy. Tôi không biết gì ngoài thông tin em học Cao đẳng du lịch Hà Nội và đang đi làm kế toán kho cho một công ty về hạt nhựa. Các mối quan hệ bạn bè, người yêu cũ của em tôi đều không biết.

Cả buổi sáng, tôi đến công ty làm việc mà lòng như lửa đốt. Tôi cứ nghĩ đến người tối qua là ai? Sao cô ấy đi qua đêm với người ấy? Tôi nhắn tin cho N. nói cần lời giải thích, nhưng cô ấy vẫn im re. Tôi hoang mang quá, tôi có nên tiếp tục đi đăng ký kết hôn hay lùi lại thời gian để tìm hiểu thêm về N. trước khi vội vàng tiến tới hôn nhân?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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