Chỉ một tuần mà phải đưa con cấp cứu 2 lần, tôi tò mò kiểm tra camera thì giật mình khi thấy hành động của vợ

Về đến nhà nhìn thấy máu chảy đầy chân con, hai mẹ con ôm nhau khóc khiến tôi đau lòng vô cùng. Sau đó vội đưa con vào bệnh viện khâu lại vết thương và được về nhà ngay.

Thứ 3 tuần trước, lúc tôi đang làm việc, vợ gọi điện trong tiếng khóc sợ hãi, cô ấy báo tin con trai nghịch dao và bị rơi vào chân c.hảy m.áu rất nhiều. Vợ bảo tôi về gấp đưa con vào bệnh viện.

Hôm thứ 7, lúc đó đang họp, vợ gọi điện đến liên tục, dù đang bận họp song tôi cảm thấy có việc gấp nên ra ngoài bắt máy. Cô ấy nói trong tiếng khóc nghẹn: “Con bị bỏng nước sôi vào người, em bôi kem đánh răng nhưng vết bỏng càng nặng hơn, em sợ lắm, anh nhanh về ngay đưa con đi bệnh viện”.

Từ khi con bị thương, ngày nào trước khi đi làm, tôi cũng nhắc nhở vợ ở nhà chú ý đến con, đừng để bé chơi những vật nguy hiểm. Mấy hôm nay con biết sợ và ít quậy hơn, chỉ ngồi một chỗ chơi xếp gỗ khiến tôi cũng yên tâm hơn.

Nghe vợ nói vậy, tôi đâu còn tâm trí mà họp hành nữa, đành phải xin phép sếp về nhà đưa con đi cấp cứu. Đến nhà, nhìn toàn thân con trắng toát, kem đ.ánh răng bôi kín người mà tôi hoảng sợ. Tôi tức giận nói bỏng nước sôi phải dùng nước lạnh để giảm nhiệt, sao lại bôi kem đ.ánh răng để con tăng nhiệt thêm là thế nào?

Sau khi tắm lại bằng nước mát cho con, tôi bế con vào viện. Buổi tối khi hai mẹ con ở trong bệnh viện, tôi về ngủ để hôm sau còn có sức đi làm.

Trước khi đi ngủ, tôi nhớ ra mình đã lắp camera từ lâu rồi mà ít ngó tới. Thế nên tôi đã mở ra xem, vợ ở nhà đã làm những gì mà để con bị thương hết lần này đến lần khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi giật mình khi thấy vợ dành rất nhiều thời gian xem điện thoại, đồ đạc dùng xong để linh tinh không cất gọn gàng. Gọt trái cây xong thì để nguyên dao đãi vỏ trái cây trên bàn. Thế nên con mới cầm dao nghịch, dẫn đến rơi vào chân. Còn nguyên nhân bị bỏng là do một tay vợ cầm bình nước sôi, một cầm điện thoại xem. Đến khi cô ấy bước đi không để ý, trượt vào đồ chơi của con, kết quả cả bình nước nóng đổ ập vào người con đang ngồi chơi ngoan ngoãn. Nhìn cảnh đó mà tôi xót con vô cùng, đồng thời giận vợ quá.

Tính vợ tôi rất hậu đậu và bừa bộn, tôi đã nhắc rất nhiều lần nhưng không chịu thay đổi. Giờ lại mắc chứng nghiện điện thoại nữa, tôi thật sự không biết phải chấn chỉnh vợ thế nào nữa?