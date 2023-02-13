Chị dâu tương lai đến nhà ở chơi, sáng ra mẹ dọn dẹp phòng nhìn thấy thứ chị để dưới tấm chăn mà nổi giận đùng đùng

Tâm sự 13/02/2023 08:28

Sáng nay sau khi ăn sáng xong, anh chị dẫn nhau đi mua sắm. Mẹ tôi rảnh rỗi nên quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Bà vào phòng anh trai tôi thu gom chăn gối đi giặt.

Cách đây gần 2 tháng, anh tôi đưa bạn gái về ra mắt khiến mẹ mừng lắm. Anh năm nay đã 35 tuổi rồi, ông bà rất mong anh sớm yên bề gia thất. Bạn gái anh tôi là chị Lan, năm nay 30 tuổi. Tuy chị ấy không còn trẻ nữa nhưng so với anh tôi cũng phù hợp. Hơn nữa mẹ bây giờ chỉ mong anh nhanh chóng lấy vợ, nào còn tâm lý kén chọn. 

Vì chị Lan đã 30 tuổi nên mẹ tôi có phần sốt sắng chuyện sinh cháu, sợ thêm một thời gian nữa chị ấy không còn ở trong độ tuổi sinh con tốt. Bà bảo anh tôi rằng chị Lan mang thai thì tổ chức đám cưới chính là ngày tháng đẹp nhất, không quan trọng ngày nào. Sở dĩ mẹ nói thế vì trước đó anh ấy dự định cuối năm nay mới làm đám cưới, anh chị bảo khi đó mới có ngày tốt. 

Từ hôm đó mẹ thường bảo anh dẫn chị Lan về chơi để làm quen dần với nếp sống nhà tôi, bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Mẹ tôi thật lòng coi chị ấy như con dâu tương lai. Cũng xuất phát từ tâm lý muốn “tậu trâu được cả nghé”, hễ chị Lan về chơi là mẹ tôi đều bảo anh chị ngủ cùng phòng, không cần phải ngại ngùng. 

Chị dâu tương lai đến nhà ở chơi, sáng ra mẹ dọn dẹp phòng nhìn thấy thứ chị để dưới tấm chăn mà nổi giận đùng đùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua chị Lan có về nhà tôi chơi rồi ngủ lại. Cả gia đình tôi đều coi chị như con dâu trong nhà, chỉ còn thiếu một đám cưới để hợp thức hóa thân phận của chị mà thôi. Sáng nay sau khi ăn sáng xong, anh chị dẫn nhau đi mua sắm. Mẹ tôi rảnh rỗi nên quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. 

Bà vào phòng anh trai tôi thu gom chăn gối đi giặt. Vừa lật chăn lên, mẹ tím tái mặt mày khi nhìn thấy một món đồ bên dưới. Đó là cuốn hộ chiếu của chị Lan, trên đó ghi rõ ngày tháng năm sinh của chị. Theo đó, năm nay chị Lan đã 40 tuổi! 

Mẹ tôi tức nghẹn khi bị con trai lừa dối. Bà lập tức gọi cho anh mắng té tát. Anh tôi xin lỗi mẹ vì không nói thật tuổi tác bạn gái nhưng anh khẳng định tình cảm với chị Lan là thật lòng, sẽ không vì gia đình phản đối mà chia tay chị ấy. Cuối năm anh vẫn tổ chức đám cưới như dự định, dẫu cho tới khi đó chị Lan chưa mang thai đi chăng nữa.

Chị dâu tương lai đến nhà ở chơi, sáng ra mẹ dọn dẹp phòng nhìn thấy thứ chị để dưới tấm chăn mà nổi giận đùng đùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi quá cương quyết và cứng rắn nên mẹ cũng từ bỏ ý định phản đối chuyện tình của anh chị ấy. Điều khiến bà lo nghĩ là chị Lan đã 40 tuổi, liệu có phải là độ tuổi thích hợp để sinh con nữa không? Mẹ tôi chỉ có mình anh ấy là con trai thôi… Phụ nữ 40 tuổi có dễ mang thai, có gặp rủi ro gì khi mang bầu không? 

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