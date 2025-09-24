Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 24/09/2025 22:25

Thấy chồng say xỉn, lảo đảo vào nhà, người vợ hơi lo lắng nhưng anh chồng nói rằng mình không sao.

Người vợ đỡ chồng lên giường sau đó chăm sóc cho anh. Người vợ nhìn chồng nằm trên giường, cô nghĩ chồng cô thực sự rất tốt, bạn bè xung quanh đều nói đùa rằng cô đã tu tám kiếp mới kết hôn với người chồng hoàn hảo như vậy.

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do khiến tôi sốc ngất - Ảnh 1
 Những người bạn vẫn nói đùa rằng cô tu tám kiếp mới lấy được một người chồng hoàn hảo như anh

Trước khi kết hôn, anh chồng là người có điều kiện vô cùng xuất sắc nhưng lại theo đuổi quyết liệt một người con gái bình thường như cô. Những tưởng mình quá may mắn nhưng cuộc sống sau hôn nhân không phải màu hồng như cô vẫn nghĩ.

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ. Người vợ không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao cô phải chịu đựng sự dày vò này.

Lần này, nhân lúc chồng say xỉn, người vợ muốn chủ động quan hệ với chồng. Vậy nhưng khi vừa đặt tay lên vai cởi đồ của chồng thì anh giật mình tỉnh dậy và đẩy tay vợ ra một cách quyết liệt. Vừa ngồi dậy, người chồng đã hằn học với vợ với đôi mắt đỏ hoe. Anh nói rằng: “Đừng có chạm vào người tôi, phụ nữ các người thật là ghê tởm”.

Nghe những lời như vậy, trái tim người vợ nguội lạnh. Giờ thì cô đã hiểu vì sao suốt 3 năm qua chồng cô chưa từng một lần chạm vào người cô. Điều này có thể hiểu được vì sao anh ta tốt và hoàn hảo như vậy lại theo đuổi một cô gái bình thường như vợ anh, hóa ra anh ta không thích phụ nữ. Ngay ngày hôm sau, người vợ đã chủ động đề nghị ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì

Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai chưa vững kinh tế, nuôi lấy nhau thôi đã chật vật. Vì vậy chúng tôi chưa có kế hoạch có con, muốn dành thêm thời gian để làm việc kiếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Video 45 phút trước
Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Video 48 phút trước
Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Video 52 phút trước
Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Video 59 phút trước
Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Video 1 giờ 3 phút trước
Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Video 1 giờ 10 phút trước
Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Video 1 giờ 15 phút trước
Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Video 1 giờ 20 phút trước
Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Video 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì