Cánh mày râu chắc chắn 'run bần bật' và năn nỉ xin tha nếu chị em thực hiện 4 điều trong lúc 'ân ái'

Để khiến các anh mê mẩn chị em cả đời, không dám nghĩ đến chuyện chán cơm thèm phở thì trong 'cuộc yêu' chị em đừng quên áp dụng 4 điều này!

Làm chàng bất ngờ

Khi chàng trở về nhà sau một ngày dài làm việc, hãy làm chàng ngạc nhiên bằng việc chờ chàng trên giường. Cũng có thể tạo ra những chỉ dẫn chàng tới nơi bạn đang chờ đợi. Chàng sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng tìm hiểu những gì đang chờ chàng phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn

Bạn biết không những nụ hôn ướt át và sâu lắng chính là cách đơn giản và gợi tình nhất khiến cho chàng háo hức nhập cuộc. Hãy di chuyển những nụ hôn ấy trên gương mặt chàng, khám phá miệng, lưỡi và trêu chọc chàng bằng chính đầu lưỡi của bạn với những nhịp điệu khác nhau, chàng nhất định sẽ không để bạn yên đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Bắp đùi

Bằng hình thức vuốt ve vùng đùi của chàng một cách từ từ, trượt những ngón tay của bạn từ phía trước ra phía sau đùi, xoa thành các vòng tròn nhỏ từ dưới lên trên, rồi vòng ra phía trước, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt từ trạng thái thờ ơ sang trạng thái hưng phấn cao độ.

Hãy để cho chàng kiểm soát

Đôi khi bản thân phụ nữ cảm thấy rằng họ cần phải chứng minh khả năng “yêu” của mình trên giường. Tất nhiên đó là dấu hiệu để một chàng trai biết rằng bạn yêu họ. Tuy nhiên thỉnh thoảng hãy để các chàng trai của mình kiểm soát mọi hành động trong cuộc yêu của bạn, chàng sẽ đem lại cho bạn những giây phút hưng phấn nhất. Tất nhiên, khi bạn hài lòng, chàng cũng được thỏa mãn.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-may-rau-chac-chan-run-ban-bat-va-nan-ni-xin-tha-neu-chi-em-thuc-hien-4-ieu-trong-luc-an-ai-590173.html