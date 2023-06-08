Cánh mày râu chắc chắn 'run bần bật' và năn nỉ xin tha nếu chị em thực hiện 4 điều trong lúc 'ân ái'

Tâm sự 08/06/2023 17:17

Để khiến các anh mê mẩn chị em cả đời, không dám nghĩ đến chuyện chán cơm thèm phở thì trong 'cuộc yêu' chị em đừng quên áp dụng 4 điều này!

Làm chàng bất ngờ

Khi chàng trở về nhà sau một ngày dài làm việc, hãy làm chàng ngạc nhiên bằng việc chờ chàng trên giường. Cũng có thể tạo ra những chỉ dẫn chàng tới nơi bạn đang chờ đợi. Chàng sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng tìm hiểu những gì đang chờ chàng phía trước.

Cánh mày râu chắc chắn 'run bần bật' và năn nỉ xin tha nếu chị em thực hiện 4 điều trong lúc 'ân ái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn

Bạn biết không những nụ hôn ướt át và sâu lắng chính là cách đơn giản và gợi tình nhất khiến cho chàng háo hức nhập cuộc. Hãy di chuyển những nụ hôn ấy trên gương mặt chàng, khám phá miệng, lưỡi và trêu chọc chàng bằng chính đầu lưỡi của bạn với những nhịp điệu khác nhau, chàng nhất định sẽ không để bạn yên đâu.

Cánh mày râu chắc chắn 'run bần bật' và năn nỉ xin tha nếu chị em thực hiện 4 điều trong lúc 'ân ái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắp đùi

Bằng hình thức vuốt ve vùng đùi của chàng một cách từ từ, trượt những ngón tay của bạn từ phía trước ra phía sau đùi, xoa thành các vòng tròn nhỏ từ dưới lên trên, rồi vòng ra phía trước, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt từ trạng thái thờ ơ sang trạng thái hưng phấn cao độ.

Hãy để cho chàng kiểm soát

Đôi khi bản thân phụ nữ cảm thấy rằng họ cần phải chứng minh khả năng “yêu” của mình trên giường. Tất nhiên đó là dấu hiệu để một chàng trai biết rằng bạn yêu họ. Tuy nhiên thỉnh thoảng hãy để các chàng trai của mình kiểm soát mọi hành động trong cuộc yêu của bạn, chàng sẽ đem lại cho bạn những giây phút hưng phấn nhất. Tất nhiên, khi bạn hài lòng, chàng cũng được thỏa mãn.

Cánh mày râu chắc chắn 'run bần bật' và năn nỉ xin tha nếu chị em thực hiện 4 điều trong lúc 'ân ái' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Nửa đêm bắt gặp chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào phòng rồi ôm hôn quấn quýt, âm thanh lạ cứ phát ra từ miệng của người đàn ông ấy khiến tôi 'rợn cả người'

Nửa đêm bắt gặp chị dâu đỡ anh hàng xóm say lè nhè vào phòng rồi ôm hôn quấn quýt, âm thanh lạ cứ phát ra từ miệng của người đàn ông ấy khiến tôi 'rợn cả người'

Tôi điếng người thấy cảnh tượng bất ngờ. Chị dâu tôi đang đỡ anh hàng xóm vào phòng. Anh ta liên tục ôm rồi hôn chị dâu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí kíp phòng the

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 18 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 20 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 40 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 50 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 50 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng