Chồng sợ 'tốt mái hại trống', đêm tân hôn nháy mắt để mẹ xông vào giường ngủ, chen vào nằm giữa

Là góa phụ từ khi còn rất trẻ. Bà một mình nuôi con trai khôn lớn. Vì thế mẹ chồng em luôn xem con trai mình là vàng bạc.

Kết hôn cả tuần rồi nhưng em và chồng vẫn chưa một lần được nằm cạnh nhau các chị ạ. Kể ra thì thật oái oăm. Nhưng quả thật tối nào cũng vậy, mẹ chồng em luôn tìm cách để phá đám các con.

Ảnh minh họa: Internet Em có thể hiểu được phần nào tâm lý của mẹ chồng. Là góa phụ từ khi còn rất trẻ. Bà một mình nuôi con trai khôn lớn. Vì thế mẹ chồng em luôn xem con trai mình là vàng bạc. Trước đây chồng em từng nói, mẹ anh bị bệnh khó ngủ, đêm lại rất hay mơ gặp ác mộng.

Vậy nên đêm nào cũng vậy, chồng em vẫn luôn trải đệm nằm ngoài cửa phòng mẹ. Nhờ vậy, mẹ chồng em mới an tâm đi ngủ. Sau này khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, em cũng dần nhận ra tính cách mẹ chồng. Trong mắt mẹ chồng em, không một ai có thể đụng vào con trai mình. Hồi ấy em và chồng có chơi đùa với nhau. Vô tình em làm anh bị xước ở mặt. Vậy mà mẹ chồng gọi em sang tận nhà để nói về chuyện này. Bà dặn: “Cháu sắp về làm dâu nhà bác. Vậy nên bác cũng chẳng giấu cháu làm gì. Trong nhà này, không có chuyện vợ bắt nạt chồng như cháu làm với con trai bác. Nếu còn một lần nào nữa, bác sẽ bảo bố mẹ dạy lại cháu đấy”.



Ảnh minh họa: Internet Nghe mẹ chồng nói, em có chút hoảng hốt. Không ngờ chỉ vì một vết xước nhỏ mà bà lại trách em như vậy. Thế nhưng sau chuyện này, em cũng rút ra bài học của bản thân rằng không bao giờ cãi nhau với mẹ chồng. Mặc dù vậy, vào ngày cưới của vợ chồng em, mẹ chồng vẫn hằn học em vì một chuyện vô cùng nhỏ. Hôm ấy em bị say xe, di chuyển cả quãng đường dài, mấy ngày trước đó lại bận rộn chuẩn bị đám cưới nên mệt mỏi là chuyện bình thường. Vậy mà mẹ chồng em lại nhìn thấy rồi sang chỗ ngồi của thông gia để trách cứ. Đến nỗi bố em nóng mặt và nói với em: “Con bảo con rể đừng làm thế, bà thông gia không thích như vậy đâu”. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Vào đúng đêm tân hôn của vợ chồng em, mẹ chồng lại tiếp tục gây khó dễ. Khi bọn em chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Lúc đầu chồng em không ra mở cửa. Mẹ chồng liền đứng khóc bên ngoài. Thấy khó xử, em mở cửa cho mẹ chồng vào thì bà xông vào giường ngủ và chen vào nằm giữa. Mẹ chồng em bảo nằm một mình không ngủ được. Lâu nay bà đã quen với việc có con trai nằm bên ngoài cửa phòng rồi.

Ảnh minh họa: Internet Chẳng hiểu sao lúc ấy chồng em lại nháy mắt ra hiệu để mẹ ngủ cùng. Cuối cùng cả đêm hôm ấy, chồng và mẹ chồng em ngủ ngon lành còn em thì thao thức suốt đêm. Đến giờ là một tuần mà vợ chồng em vẫn ngủ cùng mẹ chồng. Nói chuyện thì chồng em bảo để mẹ quen dần. Nhưng cứ đà này, mẹ chồng em sẽ quen việc ngủ cùng các con mất thôi. Các chị có cách nào hay không, chỉ giúp em với.

Biết chồng muốn bỏ vợ theo bồ, chính thất thuê trai trẻ theo đuổi tiểu tam và màn nấu phở bò khiến gã đàn ông lăng nhăng sợ đến già Chưa đầy 1 phút thì Thủy nhận được cuộc gọi từ chồng nhưng cô chẳng thèm nghe. Sau đó cô thu dọn về nhà mẹ đẻ rồi để lại đơn ly hôn cho chồng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-so-tot-mai-hai-trong-dem-tan-hon-nhay-mat-de-me-xong-vao-giuong-ngu-chen-vao-nam-giua-590123.html