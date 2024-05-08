Tri ân các cựu chiến binh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đây là hoạt động nằm trong buổi sinh sinh hoạt chuyên đề “Chia sẻ yêu thương” nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) do đoàn công tác của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Chi bộ cơ quan Hội KH và KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam; Hội KH và KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam; Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống phối hợp với Hội đồng nhân dân, UBND huyện Mường Ảng tổ chức ngày 5/5 vừa qua.

Chương trình “Chia sẻ yêu thương” đã diễn ra với hoạt động thăm hỏi, tăng quà tri ân. Với sự tham gia của nhiều cán bộ tỉnh Điện Biên, Hiệp hội các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị nhà tài trợ trên cả nước.

Chương trình “Chia sẻ yêu thương” thăm hỏi và tri ấn các cựu chiến binh Điện Biên tổ chức tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên ngày 05/05 vừa qua.

Chương trình có sự góp mặt của ông Thiều Tất Phúc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; ông Tạ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bà Đặng Thị Kim Hiên - Tổng biên tập Tạp chí Chất lượng và cuộc sống.

Tại chương trình, đoàn cán bộ đã ân cần động viên, thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Đồng thời, khẳng định thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn những công lao, sự hy sinh cống hiến to lớn của các chiến sĩ Điện Biên.

Nhiều xuất quà đã được gửi trao tận tay đến các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Tân Hiệp Phát trao tặng 100 suất quà tiền mặt trị giá 100 triệu đồng cùng nhiều sản phẩm trà thanh nhiệt Dr Thanh cho các cựu chiến binh

Đồng hành cùng Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống trong chương trình lần này, Công ty Tân Hiệp Phát cũng đã trao tặng 100 suất quà tiền mặt trị giá 100 triệu đồng cùng nhiều sản phẩm trà thanh nhiệt Dr Thanh cho 100 gia đình, thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang giá trị tinh thần, thể hiện sự tự hào, lòng biết ơn, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và đại đoàn kết của dân tộc.

Được biết, Tân Hiệp Phát là đơn vị luôn tích cực trong nhiều hoạt động chăm sóc cộng đồng từ trẻ em, học sinh, gia đình chính sách cho đến các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trong suốt nhiều năm qua.