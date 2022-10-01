Càng nghĩ tôi càng thấy cô em vợ đáng thương, màn đối đáp với chị gái khiến tôi bị hiểu lầm trắng trợn

Tâm sự 01/10/2022 23:59

Cô em vợ của tôi, IQ rất cao, cũng được coi là nhân tài xuất thân từ mấy trường thuộc khối 985, nhưng EQ thì chắc bằng số âm.

Gần đây em ấy bị công ty cho nghỉ việc, phải ở nhà tôi một khoảng thời gian. Để an ủi em vợ, sau khi tan làm tôi thường lái xe đưa vợ và em ấy đi ăn ngoài, tiện thể tản bộ cho khuây khỏa, bớt suy nghĩ tiêu cực.

Mấy hôm trước, sau khi kết thúc bữa ăn ở một nhà hàng, bác nhân viên vệ sinh ở đấy lỡ tay làm sai chuyện một chút mà em ấy đã gào ầm lên, trách mắng người ta với những lời lẽ rất khó nghe. Tôi bèn dạy bảo em ấy vài câu: “Bác ấy cũng chỉ là người bình thường, thỉnh thoảng mắc lỗi cũng có làm sao đâu. Đừng tính toán với người ta quá, nhất là người già.” Sau đó, tôi thay mặt em ấy xin lỗi bác, còn giải thích là dạo này em vợ vừa nghỉ việc nên tâm trạng hơi cáu kỉnh. Còn cả quá trình đó, em ấy không nói một lời nào, còn ra vẻ bơ tôi nữa.

Càng nghĩ tôi càng thấy cô em vợ đáng thương, màn đối đáp với chị gái khiến tôi bị hiểu lầm trắng trợn - Ảnh 1
Cô em vợ đáng thương. Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau, một buổi tối nọ, vợ tôi đang dở tay chơi game nên bảo tôi nhắn tin gọi em vợ xuống ăn cơm. Ai ngờ mở ra mới biết em ấy đã chặn tôi từ tám đời rồi.

Lúc đấy điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu không phải là bực tức, mà là “sao con bé này hâm thế nhỉ?”

Trước hết, khoảng thời gian này nó bị mất việc, nằm lì ở nhà tôi lâu như thế, ngày nào cũng chạm mặt tôi mà nó không thấy ngại à? Thứ hai, nó với tôi mang tiếng là anh em họ nhưng cũng chỉ là người ngoài, nó chặn tôi hay không cũng chả làm sao, nhưng nó làm vậy lại khiến vợ tôi suy nghĩ rồi thấy khó xử. Thứ ba, hành động của nó còn khiến mối quan hệ giữa chúng tôi khó có thể hòa giải được.

Vợ tôi trằn trọc suy nghĩ về chuyện này cả một tối liền, tôi bất lực quá đành phải an ủi cô ấy là em vợ xóa bớt liên lạc của các khách hàng cũ nên không cẩn thận cũng xóa luôn của tôi. Ai ngờ, cô em vợ duyên dáng hết phần thiên hạ lại nói huỵch toẹt ra là: “Em hủy kết bạn với anh rồi, đừng làm phiền em nữa.”

Nếu lúc đầu tôi còn thấy hơi tức, thì bây giờ tôi chỉ cảm thấy “cô em vợ này thật đáng thương”.

Nói thêm một chút về việc tại sao tôi lại “quan tâm” đến bác làm nhân viên vệ sinh kia. Vì hồi trước mẹ tôi cũng làm nhân viên rửa bát thuê cho người ta, cũng từng bị vài người chủ/người khách trịch thượng như cô em vợ mắng té tát vào mặt, đến bây giờ bà vẫn tự thấy mình thấp kém hơn bao người.

Thế nên, tôi hy vọng tất cả những người đang làm công việc tay chân không phải chịu những tổn thương chỉ vì có địa vị xã hội thấp hơn người khác. Tôi giải thích với bác ấy, để bác ấy chỉ nghĩ là con bé bực tức chuyện mất việc nên trút giận lên người khác thôi, chứ không phải là có ý coi thường bác ấy.

Tự nhiên lại nghĩ, với cái EQ này, em vợ bị công ty cho nghỉ việc cũng là có lý do cả.

Nguồn: Internet

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