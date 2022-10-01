Trằn trọc giữa việc lo cho gia đình và tích góp riêng cho tương lai

Nhiều khi đi lại giữa dòng xe đi đi về về em cũng có nhiều suy nghĩ về cuộc sống bây giờ. Ra trường em đi làm lông bông cũng tầm 5 năm, thời 2018 đổ về trước, đồng ra đồng vô tháng chưa tới 10 triệu nữa, tháng thì hơn chút. Làm ra nhiêu tiền em gửi mẹ hết, lúc đó suy nghĩ thương mẹ thương gia đình lo em ăn học tới thạc sĩ nên đưa mẹ thôi chứ chẳng nghĩ gì. Sau đó tới giờ khoảng 3-4 năm gì em được dẫn dắt vô con đường làm quản lý thì cũng thu nhập cao hơn, nhưng em vẫn đưa mẹ 2/3 số thu nhập, em chỉ giữ lại vài triệu xài linh tinh thôi.

Ngoài việc 8h-5h em cũng có công việc ngoài nữa, lai rai có tháng khá khẩm cũng được khoảng 30-33 triệu. Nhưng làm kiểu đó thì em cũng chẳng rảnh gì lắm, tối cũng công việc nhiều khi tới 9h. Bởi vậy tới cuối tuần em cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, mua cái thẻ gym mà chỉ siêng được lúc đầu, giờ thảy nó vào xó luôn 4-5 tháng nay chẳng đi gì, riết rồi eo thành 75 hồi nào không hay. Rồi cũng lý do không có thời gian mà em cũng không buồn đi hẹn hò gì nữa, lười quá ạ, mà chủ yếu cũng tại do em không có ký ức vui vẻ gì lắm với anh bồ cũ, nên thôi cũng ở vậy tới giờ.

Tới giờ em đi làm cũng gần được 10 năm rồi, mà lụi cụi dành dụm cũng được khoảng hơn 300 triệu thôi. 300 triệu chẳng làm được gì, chẳng mua xe được, mua nhà thì cũng không xong. Số đó em lại kẹt vào chứng khoán hết rồi, thời downtrend này muốn xài thì cũng cứng đó chẳng làm gì được.

Do tới giờ thì mẹ em nuôi em trai ăn học đại học, tiền học phí này kia rồi linh tinh xài vặt cũng 5-6 triệu/tháng rồi, mà mẹ em cho thuê nhà nhỏ nhỏ cũng được 10 triệu/tháng thôi, thêm tiền em đưa thì tổng thu nhập của mẹ cũng khoảng 20 triệu thôi, lo cho gia đình 4 người không đủ đâu vào đâu.

Hiện tại em muốn đi du lịch, mua xe hơi mà không làm gì được. Nhiều khi suy nghĩ bức bối tiền nong, em cũng cự nự với mẹ, nhưng nghĩ lại mình nói bậy quá nên cũng thôi. Giờ mẹ khó khăn mới cần em, mà em cũng thương em trai chưa kiếm ra tiền, nên em nghĩ còn làm mẹ buồn nữa nên thôi không nói tới nữa.

Thật ra nghĩ rộng ra thì em đang sống cùng ba mẹ ở TP lớn, không tốn tiền gì do ba mẹ lo sinh hoạt phí cho em hết. Thêm nữa mẹ sang tên cho em căn nhà gần 3 tỷ, và hứa cho em miếng đất nữa, cũng tầm 1-2 tỷ gì em không rõ nữa. Nhưng thật sự em cũng không cần nhà cửa đất đai để làm gì, em cũng chẳng xài tới. Cái em cần hiện tại là có tiền dư dả tiền bạc đi chơi và mua xe hơi theo ý em thích, mà mẹ thì không thích mua xe hơi do sợ nguy hiểm nên không hỗ trợ, mà em tự tích tiền thì lâu quá.

Bởi vậy giờ em chọn sống lờ đi, không suy nghĩ về việc tiền bạc nữa, coi như lúc thằng em học xong, em sẽ để dành lại vậy. Nhưng nhiều khi thấy mấy đứa trẻ trẻ cỡ em có này có kia em cũng chạnh lòng.....

Em chưa nghĩ tới tương lai. Ảnh minh họa: Internet

Đọc các comments em cảm ơn các chị gái-bạn gái đã đưa ra lời khuyên cho em bình tâm và suy nghĩ rộng ra thêm. Em cảm ơn ạ

- Những bạn để tâm tới nhà cửa ba mẹ em cho có vẻ như chưa từng sở hữu BĐS hay tài sản lớn nào, nên chưa phân biệt được giữa tài sản và thu nhập. Ba mẹ em có nhiều nhà cửa đất đai (3 căn ở TP, 2-3 miếng đất gì ở tỉnh rìa TP em không nhớ rõ), nhưng họ không có thu nhập, không có lương hưu gì cả nên tiền bạc thì trông vào nhà thuê và em thôi.

Mà cái em cần đâu phải tài sản ba mẹ cho vì nó đâu đẻ ra tiền cho em, em cần là tiền riêng cho em ạ. Em cũng chẳng thể bán tài sản của ba mẹ để tiêu xài, ai mà được ba mẹ cho tài sản thì sẽ hiểu thôi ạ.

- Những bạn nghi ngờ tiền để dành ít so với thu nhập, thì cũng đơn giản, tháng em còn để lại được vài triệu thôi, mà em làm quản lý cũng 3-4 năm nay thì các bạn nhân lên đi phải con số đó không. Mà chưa kể có tháng em còn tiêu xài có tháng hết sạch tiền.

- Những bạn thắc mắc về việc em học thạc sĩ và công việc của em, ba mẹ em lo em học thạc sĩ ở nước Tây phương nên việc em báo hiếu trả ơn ba mẹ là bình thường. Sau khi có bằng thì em về làm quản lý tầm trung ở công ty gần 200 người. Việc có bằng cấp hay công việc tốt hình như đâu liên quan tới chi tiêu tiền bạc của em và gia đình đâu ạ.

- Những bạn chê em ế. Em ế thật ạ, nhưng trai xung quanh em thật sự em không thiếu, chỉ là em chưa muốn lập gia đinh. Cảm ơn anh chị quan tâm.

Nguồn: Internet