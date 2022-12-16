Cãi nhau với ả bồ nhí, chồng ôm đồ trở về nhà, chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ả ta đã liên tiếp nhắn tin khiêu khích đòi 'mượn chồng'

Tâm sự 16/12/2022 07:59

Trong một lần ghen tuông, cãi vã với bồ, chồng tôi đã về với gia đình. Vì thương con còn nhỏ cần có bố, với nghĩ rằng ai cũng có lỗi lầm, biết quay về thì nên tha thứ.

Tôi kết hôn đã được 6 năm, thật buồn khi tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Dù tôi khóc lóc, đau khổ, cầu xin gia đình hai bên khuyên can anh ấy trở về với gia đình, cắt đứt với nhân tình, nhưng mọi việc không kết quả.

Từ chỗ lén lút, khi bị phát hiện thì anh ấy còn công khai ngoại tình, thường xuyên rủ bồ đi ăn nhậu cùng bạn bè thân của anh ta. Chưa hết, chồng tôi còn ngang nhiên bỏ đi chung sống với nhân tình suốt 6 tháng, chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy đồ đạc, hoặc gặp con chút xíu rồi lại đi.

Con ốm, nhớ bố khóc suốt, nhưng anh ta chỉ gọi điện an ủi vài câu rồi thôi, không đoái hoài. Có lần con đi viện khám, anh ta cũng chỉ mua cho con vài vỉ sữa, bim bim mang vào cho con rồi lại đi biền biệt. Một mình nuôi con vất vả đủ đường, tôi còn lâm vào cảnh khó khăn khi tiền làm ra không đủ nuôi con.

Cãi nhau với ả bồ nhí, chồng ôm đồ trở về nhà, chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ả ta đã liên tiếp nhắn tin khiêu khích đòi 'mượn chồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần tôi gọi điện đề cập đến trách nhiệm nuôi con, chồng tôi lại buông lời lẽ dọa dẫm, thách thức: "Nếu cô không chịu được thì ly hôn đi. Nếu không nuôi được con thì cô cứ đưa về nhà ông bà nội, bố mẹ tôi sẽ nuôi nấng, chăm sóc nó. Lúc đó, cô đừng mong đến thăm nom nó nhé!".

Trong một lần ghen tuông, cãi vã với bồ, chồng tôi đã về với gia đình. Vì thương con còn nhỏ cần có bố, với nghĩ rằng ai cũng có lỗi lầm, biết quay về thì nên tha thứ. Tôi đã chấp nhận để chồng quay về mặc dù vẫn còn đó nỗi đau bị phản bội.

Về với vợ con rồi, nhưng gia đình vẫn luôn sóng gió, ả bồ kia vẫn cố tình liên lạc, hẹn hò chồng tôi. Cô ta còn nhắn tin cho cả tôi, có lúc gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat với chồng tôi, lúc là ảnh ôm ấp chồng tôi kèm lời khiêu khích: "Chị cho em mượn chồng chiều nay nhé? Tối em trả về cho chị nha". Không biết đó là ảnh cũ hay ảnh cô ta vừa chụp, nhưng tôi cảm thấy đau lòng lắm, nước mắt lại trào ra.

Cãi nhau với ả bồ nhí, chồng ôm đồ trở về nhà, chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ả ta đã liên tiếp nhắn tin khiêu khích đòi 'mượn chồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn còn rất sốc và tổn thương khi chồng ngoại tình, giờ đây chồng đã về với gia đình nhưng cô bồ trơ trẽn kia vẫn ngày ngày phá hoại hạnh phúc, chia rẽ vợ chồng tôi. Mỗi lần chồng muốn gần gũi, tôi lại đẩy anh ra vì đã quá tổn thương, tôi bị ám ảnh chuyện anh với người đàn bà khác. Bây giờ, tôi nên làm gì để thoát khỏi nghịch cảnh, vơi đi nỗi đau khổ đang ngày đêm hành hạ?

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