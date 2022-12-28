Cả nhà náo loạn khi phát hiện em gái bị liệt đột nhiên 'không chồng mà chửa', lúc biết được danh tính bố đứa trẻ càng thêm sốc

Tâm sự 28/12/2022 04:48

Cách đây 2 tuần, đột nhiên gia đình tôi phát hiện em có biểu hiện nôn ọe. Cho em uống thuốc tiêu hóa vì chúng tôi nghĩ em có vấn đề về đường ruột nhưng em tôi từ chối bảo rằng không sao.

Em gái tôi xinh xắn, dễ thương và cũng khá thông minh nhưng bất hạnh thay lúc nhỏ gặp phải một tai nạn thương tâm. Sau tai nạn ấy em tôi chịu tật nguyền cả đời, hai bên chân bị liệt không đi lại được, phải ngồi trên xe lăn, cần gia đình chăm sóc hàng ngày. 

Em tôi năm nay 25 tuổi. Con bé nói cả đời này sẽ không kết hôn. Chúng tôi rất thương yêu em, luôn chăm sóc con bé chu đáo. Với khuyết điểm cơ thể như vậy, liệu có ai chấp nhận yêu thương em ấy? Bởi vậy quyết định không kết hôn được gia đình tôi rất ủng hộ. 

Cách đây 2 tuần, đột nhiên gia đình tôi phát hiện em có biểu hiện nôn ọe. Cho em uống thuốc tiêu hóa vì chúng tôi nghĩ em có vấn đề về đường ruột nhưng em tôi từ chối bảo rằng không sao. Tuy nhiên tình trạng ấy diễn ra đến cả tuần sau không giảm bớt. 

Cả nhà náo loạn khi phát hiện em gái bị liệt đột nhiên 'không chồng mà chửa', lúc biết được danh tính bố đứa trẻ càng thêm sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi tôi tưởng như sét đánh ngang tai khi em ngập ngừng bảo tôi mua giúp em một chiếc que thử thai! Tại sao em tôi lại nghi ngờ mình có thai, em đã quan hệ tình dục với ai? Em tôi luôn ở nhà, nếu có ra ngoài thì cũng do người nhà đẩy em bằng xe lăn. 

Thấy em gái khăng khăng một mực, tôi đành đi mua que thử thai, rồi run rẩy sợ hãi khi nhìn rõ hai vạch đỏ hiện cho thấy em tôi đang mang thai. Bố mẹ biết chuyện cũng sốc lên sốc xuống. Chúng tôi quyết gặng hỏi em xem bố đứa bé là ai. 

Ban đầu em tôi giấu nói rằng sẽ làm mẹ đơn thân vì em muốn có một đứa con của riêng mình. Sau đó không giấu nổi, em đành thú nhận có quan hệ với anh chàng nhà bên. Anh này hơn 30 tuổi, vẫn đang độc thân, điều đáng nói anh ta cũng là người khuyết tật một bên tay. 

Thì ra những lúc gia đình tôi không có ai ở nhà, anh chàng này thi thoảng lại sang chơi với em gái tôi. Họ có hoàn cảnh tương đồng nên có sự thông cảm thấu hiểu lẫn nhau. 

Cả nhà náo loạn khi phát hiện em gái bị liệt đột nhiên 'không chồng mà chửa', lúc biết được danh tính bố đứa trẻ càng thêm sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi vội thông báo với gia đình hàng xóm, đôi bên đều bàng hoàng không tin nổi. Anh hàng xóm biết em tôi có thai thì nhất quyết muốn cưới. Nhưng bản thân anh ta hiện tại vẫn sống dựa vào bố mẹ vì không đủ sức lao động, anh ta làm thế nào để lo cho vợ con? 

Em gái tôi cũng vậy, gia đình xác định sẽ chăm sóc con bé đến hết đời. Nhưng nếu có thêm một đứa trẻ nữa, gia đình tôi không mấy khá giả, chúng tôi thật sự không tự tin chăm sóc được tốt cho cả 2 mẹ con. Mọi thứ rối như tơ vò. Sau khi suy nghĩ kỹ, gia đình tôi quyết định giữ lại đứa bé. Máu mủ nhà mình, chúng tôi làm sao có thể bỏ được? Chuyện cưới xin chúng tôi gác lại chưa tính, trước mắt là làm sao giúp em tôi vượt qua thai kỳ một cách an toàn, mẹ khỏe con khỏe đã. 

Cứ giữa đêm tỉnh giấc lại thấy vợ biến mất, hôm sau giả vờ ngủ để lén theo dõi thì chết lặng khi thấy vợ làm điều này trên sân thượng

Cứ giữa đêm tỉnh giấc lại thấy vợ biến mất, hôm sau giả vờ ngủ để lén theo dõi thì chết lặng khi thấy vợ làm điều này trên sân thượng

Ấy vậy nhưng thời gian gần đây tôi lại phát hiện ra vợ có điều mờ ám giấu giếm mình. Đêm đó tôi đột ngột tỉnh dậy mà không thấy vợ đâu. Bình thường tôi làm về mệt nên ngủ rất say, con khóc có khi cũng chẳng biết.

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