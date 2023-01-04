Cả nhà đi bắt gian thím chồng ngoại tình ngay trong khách sạn, vừa đến nơi vây kín ấy, tôi cười nắc nẻ trước dung nhan gã đàn ông trên giường

Tâm sự 04/01/2023 06:38

Cánh cửa bật mở, thím chồng la hét còn tình trẻ cũng hối hả không kém. Cứ nhìn cảnh tượng lục đục ấy và chân dung gã trai bao mà tôi nực cười.

Khi cánh cửa phòng khách sạn bật mở, thím chồng la hét thất thanh còn gã tình trẻ thì cuống quýt mặc đồ.

4 năm trước đây tôi từng suýt t.ự t.ử vì bị bạn trai phản bội và bỏ rơi phũ phàng. Thành, tên bạn trai cũ của tôi, sau những năm tháng gắn bó thì chê tôi không còn xứng với anh ta. Phải mất tới nửa năm tôi mới thoát ra được sự tuyệt vọng, dần lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc sống mới.

Gia đình chồng hiện tại rất tốt. chồng cũng yêu thương vợ con. Bố chồng có một người em trai và một người em gái. Gia cảnh nhà chồng tôi cũng chỉ ở mức bậc trung nhưng riêng chú chồng thì lại rất giàu có. Chú thím ấy sinh được 2 người con, lớn khôn cả rồi.

Hiện tại thím của chồng được xếp vào hàng phun nhân giàu có. Cuộc sống vô cùng thảnh thơi an nhàn, ngày ngày chỉ nghĩ cách tiêu tiền hưởng thụ. Việc công ty thì chồng lo liệu, con cái trưởng thành đều đi xa học hành hoặc có cuộc sống riêng.

Cả nhà đi bắt gian thím chồng ngoại tình ngay trong khách sạn, vừa đến nơi vây kín ấy, tôi cười nắc nẻ trước dung nhan gã đàn ông trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần trước, bố mẹ chồng và vợ chồng tôi đang ở nhà thì chú chồng đột nhiên phi xe ô tô đến, hầm hầm tức giận nhờ mọi người cùng chú đi đ.ánh g.hen. Hỏi ra mới biết dạo gần đây chú phát hiện vợ cặp kè với một gã trai trẻ, nói đúng hơn là bỏ tiền bao hắn ta.

Chú chồng căm tức lắm. Đàn ông bị cắm sừng ai mà chẳng nổi điên lên, cho dù mọi người thừa biết chú ở ngoài cũng chơi bời chẳng thiếu thứ gì. Nhưng đàn ông cậy mình làm ra tiền, tự cho bản thân những quyền lợi đặc biệt. Còn vợ ở nhà thì vẫn phải chung thủy tuyệt đối.

Thím chồng đang ở độ tuổi hồi xuân. Chú thì chán vợ già nên chỉ cho tiền thím tiêu xài, chứ tình cảm vợ chồng chắc cũng lạnh nhạt rồi. Tôi nghĩ việc thím ấy tìm trai trẻ bao dưỡng cũng là điều hết sức bình thường.

Nói chung dù sao cũng là chuyện của nhà chồng, tôi không dám tham gia ý kiến. Vào ngày chú chồng lên kế hoạch tóm đôi tình nhân kia, kéo cả nhà đi bắt gian thì tôi vẫn đi theo “hóng hớt”. Khi cánh cửa phòng khách sạn bật mở, thím chồng la hét thất thanh còn gã tình trẻ thì cuống quýt mặc đồ.

Tới khi anh ta ngẩng mặt lên, sợ sệt nhìn mọi người xung quanh thì tôi không khỏi choáng váng nhận rõ khuôn mặt quen thuộc ấy. Sau đó không kìm chế được, tôi phải bật cười ha hả. Cả nhà chồng khó chịu nhìn tôi, sau khi tôi giải thích lý do thì mọi người đều phải câm nín không biết nhận xét ra sao.

Gã đàn ông cùng thím chồng hú hí trong khách sạn kia không ai khác chính là Thành! Sau khi chia tay tôi, Thành toàn yêu những cô nàng trẻ măng non tơ, căng tràn sức sống. Sau mấy năm không gặp, tôi đã lấy chồng và mới sinh em bé được hơn một năm. Chẳng ngờ Thành lại lưu lạc tới bước đường phải đi làm trai bao cho các quý bà giàu có!

Cả nhà đi bắt gian thím chồng ngoại tình ngay trong khách sạn, vừa đến nơi vây kín ấy, tôi cười nắc nẻ trước dung nhan gã đàn ông trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chú chồng căm hận lắm, lao vào đ.ánh cho Thành một trận. Cả nhà chồng chẳng ai can ngăn vì đó là cái giá xứng đáng khi chấp nhận bán thân xác lấy tiền. Thành thấy tôi thờ ơ thì lập tức cất lời van xin, mong tôi nói đỡ cho anh ta thoát thân.

Đúng là cuộc đời thật khó nói trước điều gì cả. Vậy nên người ta mới bảo hãy cứ sống thật tử tế đi, để không bao giờ phải hối tiếc điều gì. Về nhà hỏi bạn bè tôi mới biết sau hơn 1 năm chia tay tôi thì Thành phá sản. Tiền vốn không có để làm lại, đồng thời chẳng muốn đi làm công ăn lương vài triệu mỗi tháng. Thế là để có tiền tiêu xài nhàn hạ, thế nào mà Thành lưu lạc tới bước đường làm trai bao!

Về nhà tôi ôm chầm lấy chồng bày tỏ tình yêu. May mắn là khi trước Thành đã bỏ rơi tôi để bây giờ tôi có được người chồng tuyệt vời thế này. Với phẩm chất đạo đức và tư cách như Thành thì có lấy anh ta chắc chắn hôn nhân cũng chỉ là địa ngục!

Biết chồng ngoại tình vẫn hiến thận cho anh ấy, ngày ra tòa, tôi đứng chôn chân vì quá khứ ‘nhem nhuốc’ nghẹn ngào cảnh tượng tương lai mù mờ

Biết chồng ngoại tình vẫn hiến thận cho anh ấy, ngày ra tòa, tôi đứng chôn chân vì quá khứ ‘nhem nhuốc’ nghẹn ngào cảnh tượng tương lai mù mờ

Càng nghĩ tôi lại càng đau khổ, đau vì những gì mình phải trải qua, rồi phụ nữ đơn thân như tôi sẽ đối mặt như thế nào trong tương lai.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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