Biết mẹ ngoại tình, tôi sung sướng báo tin để bố bắt quả tang đúng như kế hoạch, nhìn vào cuộc hôn nhân tan vỡ mà tôi hài lòng, chúc phúc cho bà

Tâm sự 04/01/2023 06:11

Trong khi đó, tôi lại cảm thấy rất sung sướng vì đã chia rẽ được mẹ và bố. Như vậy có lẽ đã thỏa ước nguyện bà mong bấy lâu.

Tôi không biết mình có phải đứa con gái bất hiếu không khi là người chia rẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Vốn là một đứa trầm tính, hướng nội tôi rất sợ giao tiếp. Với tôi chỉ có gia đình là người thân, bạn bè cũng chỉ có 1 – 2 đứa. Tôi ngại tâm sự, chia sẻ với mọi người, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là đi làm về nhà cơm nước, tối xem phim rồi đi ngủ. Tôi ít đi chơi giao tiếp với mọi người. Người tôi có thể tin tưởng duy nhất là mẹ, với tôi mẹ là tất cả.

Cũng vì ngại giao tiếp nên năm nay 27 tuổi rồi tôi vẫn chưa có bạn trai, người tán tôi cũng có nhưng tôi sợ, chẳng đồng ý ai cả. Tôi không có chút gì tin tưởng những người đàn ông xa lạ, bởi quá khứ của tôi không êm đềm, tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ liên tục cãi vã.

Tin tưởng, yêu mẹ là vậy, bỗng dưng một ngày tôi vô tình gặp mẹ đi với người đàn ông lạ. Những hành động thân mật, yêu thương của họ khiến tôi sốc vô cùng. Mẹ ngoại tình, phản bội bố – điều mà tôi không thể ngờ được, người mẹ hiền hậu, luôn sợ bố vậy mà dám làm điều tày đình này. Trong lúc hoang mang như vậy tôi lại thấy nhen nhóm chút niềm vui nhỏ, vì mẹ ngoại tình.

Không làm ầm lên nói gì với mẹ, tôi cứ để mọi việc diễn ra bình thường mà lên kế hoạch cho bản thân. Tôi bắt đầu theo dõi mẹ và người đàn ông kia, họ tuần nào cũng gặp nhau vào chiều thứ 7 một cách kín đáo còn bố tôi thì chẳng biết gì hết. Biết mẹ ngoại tình, mọi thứ đã sắp xếp chu đáo theo kế hoạch, tôi liền báo cho bố đến bắt quả tang.

Biết mẹ ngoại tình, tôi sung sướng báo tin để bố bắt quả tang đúng như kế hoạch, nhìn vào cuộc hôn nhân tan vỡ mà tôi hài lòng, chúc phúc cho bà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố tôi nóng tính, hay ghen nên nghe vậy bực lắm. Ông theo tôi tới nơi mẹ hẹn hò mà đ.ánh g.hen. Ông lao vào người đàn ông kia đ.ánh tụi bụi rồi chỉ mặt tuyên bố sẽ ly hôn mẹ – điều mà trước đây ông cấm mẹ tôi. Bố không cho mẹ ly hôn từng ấy năm mặc dù mẹ đã rất nhiều lần đề nghị để giải thoát cho bản thân.

Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với những lần chứng kiến mẹ bị bố b.ạo h.ành cả về thể xác lẫn tinh thần. Những mâm cơm chan nước mắt, bát đĩa vỡ tanh bành. Thực sự tôi rất sợ và ám ảnh tâm lý, những lần bố mẹ cãi vã tôi chỉ biết khóc, nép vào góc tường. Tôi thương mẹ, trên người bao nhiêu vết bầm tím, khóc ướt gối vì ấm ức, tủi nhục. Lần này, mẹ ngoại tình có lẽ cũng là giọt nước tràn ly.

Khi bố nói lời ly hôn tôi mừng rơi nước mắt, cuối cùng mẹ tôi cũng được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Từ nay mẹ sẽ sống cuộc sống tự do, tự tại, hạnh phúc, không còn khổ nữa. Tôi không đồng tình với việc mẹ ngoại tình, nhưng nếu mẹ không làm vậy thì chẳng còn cách nào giải thoát được cho bà nữa.

Tôi không biết mình có phải đứa con gái bất hiếu không khi là người chia rẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ. Nhưng tôi không thể chịu được bao năm bố không thay đổi, chỉ biết làm khổ mẹ. Sự chia ly này tôi hy vọng bố sẽ phải hối hận, nhìn lại những năm tháng ông đối xử tệ bạc với mẹ con tôi. Còn mẹ, bà lựa chọn ở vậy hay đến với ai tôi cũng ủng hộ. Mẹ vất vả bao lâu rồi, giờ mẹ hãy sống cho mình, miên hạnh phúc là được.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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