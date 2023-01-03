Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của cô, quán nhậu - nơi cô làm việc là tụ điểm ăn uống của những người có tiền, ngày ngày có hàng trăm lượt khách ra vào. Tất nhiên thấy cô trẻ trung, xinh đẹp đã không ít anh chàng xin số điện thoại tán tỉnh rồi rủ cô đi chơi riêng. Anh cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Thấy cô đẹp, anh cũng thích thích nhưng chỉ ý chọc ghẹo, chơi bời cho vui chứ không có định tính chuyện lâu dài vì thực ra mà nói gia đình anh gia giáo chuẩn mực. Anh không thể tùy tiện kết hôn với một cô gái làm việc ở môi trường phức tạp như cô.

Cô may mắn được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút.Đàn ông10 người gặp cô thì có đến 9 người buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo. Ý thức được mình đẹp nên cô nghĩ chẳng cần phải học hành gì nhiều chỉ cần ra thành phố kiếm một quán cà phê hay một quán nhậu nào đó để xin làm phục vụ rồi từ từ kiếm một anh chàng khá giả để kết hôn. Cô muốn sống cuộc sống nhàn nhã trong nhung lụa chứ bon chen với đời làm gì cho mệt. Bởi thế khi vừa tốt nghiệp phổ thông, cô nhanh chóng chen chân lên thành phố xin làm phục vụ cho một quán nhậu có tiếng.

Anh tuy chơi bời nhưng cũng là người có trách nhiệm, khi cô đưa phiếu siêu âm thai 6 tuần anh đã nhanh chóng thông báo với gia đình chuẩn bị cưới hỏi cô một cách đàng hoàng. Mặc dù gia đình anh lên tiếng phản đối nhưng trước thái độ kiên quyết của anh thì tất cả phải "ngã mũ chào thua".

Trong số hàng tá anh chàng buông lời tán tỉnh, cô lại đặc biệt để ý đến anh. Đơn giản chỉ vì cô trông anh đoàng hoàng tử tế hơn nhiều những gã xăm trổ đầy mình khác. Sau đó khi tìm hiểu kĩ càng biết anh có tiền, có công việc ổn định, gia đình khá giả cô lại càng bám níu lấy chân anh. Cô sẵn sàng lả lơi gợi ý cho anh vào đi vào khách sạn cùng mình, hết mình phục vụ anh như một gái làng chơi chính hiệu ở trên giường. Để rồi khi anh có ý định từ bỏ muốn tìm một cô gái phù hợp để lấy làm vợ thì cô lại hay tin mình có bầu, buộc anh phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng.

Lấy được anh, cô mừng như mở cờ trong bụng bởi mục đích bước chân vào gia đình khá giả đã được thực hiện. Cô mơ màng nghĩ đến cuộc sống sung túc chẳng cần bươn chải nhọc nhằn như ngày xưa nữa. Anh cũng yêu cầu cô nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai chứ không cần phải đi làm, mọi thứ cứ để anh lo. Cô tạm bằng lòng với hiện tại, dù chồng không thương cô nhiều nhưng cũng không đến nỗi bỏ bê cô.

Cuộc sống bình lặng trôi cho đến ngày cô sinh con - một cậu con trai kháu khỉnh giống anh như đúc. Anh hạnh phúc tột độ, gia đình cũng vì thế mà bớt thành kiến về cô. Ba tháng sau khi sinh con,vợ chồngcô mới bắt đầu quan hệ tình dục trở lại, và cũng từ ấy cô trở nên bất mãn về anh. Sinh con xong, cô bỗng nhiên thay đổi nội tiết, nhu cầu tình dục cao hơn so với trước đây trong khi đó anh trở nên hời hợt. Mỗi lần "hành sự", anh chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm giác của bản thân, khiến cô chưa một lần được "lên đỉnh". Cô không dám thẳng thắn nói chuyện tế nhị này với anh nhưng trong lòng lúc nào cũng hừng hực ham muốn. Cô khao khát được một người đàn ông đối xử hết mình trên giường như ngày cô chưa kết hôn với anh.

Đến khi con trai được gần một tuổi, cô ngỏ ý với anh nhờ bà nội chăm giúp để mình đi làm. Anh không đồng ý nhưng khi thấy cô quả quyết:"Em biết anh có thể nuôi được mẹ con em, nhưng em muốn đi làm để một phần cho thoải mái, một phần đỡ đần kinh tế cho đôi vai anh bớt nặng, cho mẹ anh bớt phiền lòng".

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Anh không muốn ngăn cản, chỉ bảo cô không nên làm ở những chỗ nhạy cảm như trước đây nữa là được. Lần này cô xin vào làm tiếp thị cho một hãng mĩ phẩm ở trong siêu thị. Thấy môi trường làm việc không mấy phức tạp, giờ cô cũng đã có chồng con nên anh cũng tin tưởng vào vợ mình. Nhưng không ngờ, thấy sếp nam phong độ, cô lại chủ động đò đưa rồi chẳng bao lâu họ hẹn gặp nhau trong nhà nghỉ. Ngoại tìnhvới sếp, cô không hề có một chút day dứt với chồng, với con, không hề nghĩ suy lo lắng cho hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ mà cô từng dùng thủ đoạn để có được.

Mọi thứ diễn ra trong bóng tối cho đến một ngày, vợ sếp phát hiện hai người gian díu với nhau. Một trận đánh ghen kinh hoàng diễn ra. Anh cũng được cô ta gọi đến để làm rõ trắng đen. Sếp cô trước mặt vợ tỏ ra hối lỗi:"Anh xin lỗi, chỉ là một phút bốc đồng, xin em đừng làm lớn chuyện. Anh sẽ cắt đứt quan hệ và cho cô ta nghỉ việc ngay lập tức".Còn anh thì lạnh giọng:"Về nhà kí vào đơnly hônrồi biến khỏi nhà tôi".

Mặc cho cô năn nỉ ỉ ôi, xin anh đừng ly hôn nhưng mọi thứ dường như đã vượt khỏi ngưỡng chịu đựng. Anh cho cô cuộc sống biết bao người mong chẳng được vậy mà cô không biết trân trọng. Cô ích kỉ sống vì dục vọng tầm thường đó là điều anh không bao giờ tha thứ được...