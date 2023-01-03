Có nhiều lý do khiến hôn nhân đổ vỡ và một trong số đó chính là do lừa dối. Nói chung, trong ấn tượng của nhiều người, nếu đàn ông ngoại tình thì nhân tình của anh ta ắt sẽ trẻ đẹp hơn vợ, dịu dàng hơn vợ, nhưng không phải ai cũng vậy. Chẳng hạn như người đàn ông này, mặc dù có vợ xinh đẹp 25 tuổi nhưng anh ta vẫn ngoại tình với một người phụ nữ ngoài tuổi tứ tuần.

Anh Ngụy hơn chị Thảo 9 tuổi, tuy hai vợ chồng không nói chuyện với nhau nhiều nhưng 5 năm nay, cuộc hôn nhân của họ vẫn khá êm ấm. Cho đến khi chị sinh con thứ 2, chị Thảo phát hiện ra chồng mình có một số thay đổi bất thường.

Chị Thảo năm nay 25 tuổi, là y tá của một bệnh việ. Cách đây vài năm, chị và anh Ngụy Triều, một bác sĩ làm cùng bệnh viện, đã tay trong tay bước vào hôn trường. Sau khi kết hôn, cả haicó với nhau 2 cậu con trai.

Tình cờ, chị phát hiện người chồng vốn giản dị của mình đột nhiên bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn, không chỉ vậy anh còn thường xuyên mua quần áo mới. Mỗi khi ra ngoài, anh đều ăn mặc chỉn chu, chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng, không hề giống như lúc trước.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh con thứ 2, chị Thảo bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của chồng.

Mặc dù nghi ngờ chồng lừa dối mình nhưng chị Thảo không hỏi thẳng mà chỉ lẳng lặng đặt ảnh cưới của anh chị và ảnh các con ở các vị trí nổi bật nhất trong phòng khách, mong chồng sẽ nghĩ nhiều hơn về mái ấm này khi thấy chúng mà thay đổi. Tuy nhiên, nước đi này của chị Đăng hoàn toàn là thừa thãi, vì căn bản anh Ngụy không hề nhận thấy sự thay đổi trong phòng khách, anh vẫn thường đi cả đêm không về.

Sau đó, chị Thảo phát hiện ra bất cứ khi nào chồng nói đi trực thì anh ta đều bí mật đến một căn hộ. Một ngày nọ, khi chồng lại ra ngoài với lý do tương tự, bà mẹ 2 con đã âm thầm đi theo và nhìn thấy chồng mình cùng một người phụ nữ khác đang ôm hôn nhau trước cửa căn hộ đó.

Tức giận, chị Thảo lao vào trong căn hộ, tra hỏi chồng và người phụ nữ lạ mặt kia. Nhưng vào trong nhà, chị lại sốc nặng khi thấy rất nhiều đồ đạc cá nhân của chồng đều ở đây, chứng tỏ anh ta đã ở đây một thời gian dài rồi.

Khi thấy nhân tình của chồng, chị Thảo còn choáng váng hơn. Bởi lẽ, “tiểu tam” là một người phụ nữ già nua, xấu xí hơn chị nhiều. Chị ta hơn chồng chị những 14 tuổi và từng ly hôn một lần.

Suốt bao năm qua, chị Thảo luôn cố gắng cần kiệm, chăm lo cho các con, chu toàn hai bên gia đình, nên đối mặt với sự lừa dối của chồng, chị hoang mang tột độ. Chị không biết mình đã làm sai điều gì mà chồng lại đối xử với mình như vậy, nhưng khi hỏi chồng nguyên do thì anh ta lại im lặng.

Ảnh minh họa: Internet

Chị Thảo không ngờ chồng mình lại đi cặp kè với bà thím hơn anh tới 14 tuổi.

Góc khuất hôn nhân: Phải chăng đã sai từ đầu?

Sau một khoảng thời gian im lặng, Ngụy Triều lên tiếng: “Xin lỗi em vì đã lừa dối em, nhưng anh không hối hận vì điều này, bởi từ đầu đến cuối anh không hề có tình cảm gì với em. Anh ở bên em chỉ vì muốn chọc giận bạn gái cũ thôi, nếu em không có thai thì chắc anh không lấy em đâu”.

Nói đoạn, người đàn ông lấy điện thoại ra và đưa cho vợ xem cuộc trò chuyện trong quá khứ. Hóa ra, ngày xưa chị Thảo vốn thích anh Ngụy từ lâu nhưng thời điểm đó anh đã có bạn gái. Sau đó, khi hay tin Ngụy Triều chia tay, Thảo nhận thấy cơ hội của mình đã tới nên có một lần chị đã dụ anh uống rượu đến say khướt rồi đưa anh lên giường. Nào ngờ, sau lần đó Thảo mang thai. Một phần vì trách nhiệm, một phần muốn chọc giận bạn gái cũ nên Ngụy Triều quyết định kết hôn với Thảo.

Hơn nữa, sau hôn nhân, Thảo luôn kỳ vọng quá nhiều khiến anh bị áp lực tâm lý. Mỗi lần trò chuyện, vợ anh lại chẳng có mấy thành ý, luôn hung dữ nên lâu dần anh không muốn nói với chị câu nào nữa. Còn nhân tình của anh tuy lớn tuổi, nhưng cô ta rất dịu dàng, biết lắng nghe và an ủi anh, nên dần dần hai người nảy sinh tình cảm.

Nghe những lời chồng nói, chị Thảo quyết định ly hôn.

Nghe những gì chồng nói, Thảo thấy mọi chuyện thật nực cười. Bao lâu nay chị cứ ngỡ anh chị đến với nhau vì tình yêu, không ngờ tất cả đều do chị mơ mộng hão huyền. Cuộc hôn nhân hạnh phúc giờ đây lại là do chị giăng bẫy mới thành. Qúa thất vọng về chồng, chị Thảo kiên quyết nói 2 từ “ly hôn”.

Hôn nhân không phải trò trẻ con, cả hai không nên đến với nhau để chọc giận người khác. Nếu không, cái kết của nó cũng chỉ là đổ vỡ mà thôi, bởi lẽ một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì không thể kéo dài được. Hơn nữa, bản thân người vợ cũng cần học cách lắng nghe, chia sẻ với chồng, đừng đặt ra kỳ vọng quá cao ở chồng khiến anh bị áp lực, dần sinh chán nản mà mối quan hệ vợ chồng rạn nứt.