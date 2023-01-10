Buồn thay cho cô bạn thân vừa ly hôn chồng, nhưng nguyên nhân tan vỡ khiến tôi phải giật mình ngã ngửa

Tâm sự 10/01/2023 12:36

Cuộc sống có những lúc luôn mang đến cho ta nhiều bất ngờ, bất ngờ đến ngã ngửa như câu chuyện của tôi.

Lấy chồng hơn 5 năm, tôi và anh có với nhau 2 đứa con một trai một gái. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của vợ chồng tôi. Với người ngoài, anh là người đàn ông giỏi giang, ga lăng, hết lòng vì vợ con. Không chỉ vậy, anh còn đẹp trai, ngoại giao giỏi, công việc tốt. Nhưng tôi cũng chẳng thua kém gì.

Tôi vốn là một cô gái cá tính, được nhiều người khen ngợi xinh đẹp, thông minh. Đương nhiên tôi không tự mãn về bản thân nhưng những gì mọi người nhận xét cũng khiến tôi vui lòng. Và đương nhiên, chúng tôi trở thành cặp đôi trời sinh, trước sự ngưỡng mộ của bạn bè.

Chồng tôi thì lúc nào cũng tỏ ra vô tư, vô lo vô nghĩ, mặc kệ những ánh mắt vây quanh mình. Anh bảo tôi cứ yên tâm, không phải nghĩ gì vì anh chỉ có một mình vợ. Tin làm sao được miệng lưỡi đàn ông... nhất là khi phụ nữ bây giờ cũng ghê gớm, không cần biết có vợ hay chưa, thấy giàu và đẹp là lao vào. Nhưng có vẻ như tôi đã quá dè chừng các mối quan hệ của chồng mà không hay biết “kẻ địch ở ngay bên cạnh”. 

Cô bạn của tôi xinh đẹp, giàu có không kém, vì vậy mà chúng tôi có điều kiện để thực hiện những sở thích riêng. Tưởng vậy, cả hai đã viên mãn với hôn nhân của mình, cùng nhau đi chơi, đi du lịch, ăn uống nhưng không.

Một ngày nọ tôi hay tin cô ấy bỏ chồng. Quá bàng hoàng. Cô ấy khóc lóc nói chồng mình ngoại tình nên cô ấy muốn đóng một màn kịch để đe dọa. Và thật không ngờ, sau khi cô ấy giả có bầu thì là lúc chồng cô ấy viết đơn ly hôn.

Đàn ông là thế, họ không cho phụ nữ quyền ngoại tình nhưng việc mình có bồ lại luôn nghĩ sẽ được vợ bao dung. Vậy nên mà thử chồng của cô ấy đã có một cái kết đau lòng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là khi tôi thông báo tin này, chồng tôi tỏ ra không bất ngờ. Anh lặng lẽ đi vào nhà. Tôi có chút hoài nghi nên tối đó định xuống nói chuyện với chồng xem anh biết sự tình thực hư là thế nào thì tình cờ nghe được cuộc điện thoại.

Buồn thay cho cô bạn thân vừa ly hôn chồng, nhưng nguyên nhân tan vỡ khiến tôi phải giật mình ngã ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói chuyện với bạn thân của tôi. Và thật không tin nổi, tôi phát hiện, anh chính là người đàn ông thứ ba trong mối quan hệ này. Anh giúp đỡ bạn thân tôi, giả làm bồ của cô ấy để cô ấy và chồng chia tay nhau.

Một pha thử lòng đã khiến mối quan hệ hai gia đình thêm rối ren và giờ đây, họ ly hôn thật. Tôi còn nhớ như in lời anh nói: "Anh xin lỗi em, anh thực sự đã sai lầm khi chấp nhận sự nhờ vả của em? Em đừng như thế, đừng bỏ chồng. Anh vừa nghe T. nhà anh nói. Nếu em làm vậy thì anh thực sự thấy có lỗi với cả hai người". 

Dù chồng tôi liên tục giải thích, xin lỗi vì đã nhận lời giúp cô ấy nhưng chuyện này khiến tôi không thể tha thứ cho anh. Anh không thích bạn thân tôi nhưng lại nhận lời để vợ chồng họ hiểu lầm rồi chia tay. Và giờ thì cái kết quá phũ, tình yêu dành cho chồng của bạn thân thật lâm li bi đát.

Lời cô ả cứ văng vẳng bên tai tôi: "Anh à, em biết em đã sai. Nhưng sau tất cả, bây giờ em chẳng còn gì mà thứ còn duy nhất chính là tình yêu của em dành cho anh. Em đã yêu anh thật lòng. Em biết, anh không thể chấp nhận chuyện này và sẽ không bao giờ làm già có lỗi với T. nhưng em vẫn phải nói thật lòng mình. Nếu anh cho em một cơ hội, chúng ta hãy cứ qua lại thế này được không anh".

Tôi lao vào tát cho chồng một cái như trời giáng sau cú điện thoại ấy. Anh xin lỗi tôi và nói mình đã có một phút yếu lòng. Thế nhưng, tôi không thể tin được tất cả những lời anh nói và cô bạn kia. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ đã giấu tôi tất cả chuyện này, vậy họ có dụng ý gì đây?

Tối hôm đó, tôi không ngủ, gọi cho bạn thân nói rõ ngọn ngành. Cô ấy khóc lóc với tôi, nói rằng mình đã yêu chồng tôi. Một sự thừa nhận trắng trợn khiến tôi đau đáu trong lòng. Tình bạn bao năm chấm dứt cũng từ câu nói đó. Cô ấy ly hôn, tôi đã hiểu vì sao. Có lẽ, nếu cô ấy không tìm chồng tôi để thử lòng thì mọi chuyện đã khác. Điều sai là cô ấy thực sự đã mong muốn có được người đàn ông của tôi.

Ngay đêm tân hôn, nghe trộm chồng già nói điện thoại với người lạ, tôi vỡ mộng đổi đời ngay lập tức

Ngay đêm tân hôn, nghe trộm chồng già nói điện thoại với người lạ, tôi vỡ mộng đổi đời ngay lập tức

Tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đêm tân hôn, hi vọng lấy lòng được chồng già.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 25 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 55 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 10 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng