Bồ nhí sinh con cho chồng, vợ cả kiện chồng tội trùng hôn vậy nhưng tiểu tam hùng hồn tuyên bố một điều khiến bà cả thay đổi ý định

Tâm sự 25/10/2021 11:52

Sau khi phát hiện chồng qua lại với cô gái khác, không chỉ vậy bồ nhí còn sinh con cho chồng khiến vợ cả làm đơn kiện chồng trùng hôn.

Lê Vũ và Thành Ngọc Mai kết hôn nhiều năm, họ có với nhau một cô con gái. Nhiều lần Lê Vũ yêu cầu vợ sinh thêm đứa con thứ hai vậy nhưng Ngọc Mai cho rằng điều kinh tế chưa ổn định nên chưa muốn sinh tiếp. Mặc dù Lê Vũ biết điều này nhưng vì sống ở nông thôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên anh vẫn mong có thêm một đứa con trai.

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 Vì điều kiện kinh tế gia đình chưa ổn định nên Ngọc Mai không muốn sinh thêm con thứ hai - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là nguyên nhân khiến Lê Vũ ngoại tình, Lê Vũ còn để cô bồ nhí sinh cho anh một đứa con trai. Ngọc Mai vô cùng tức giận khi biết chuyện này. Cô đập phá đồ đạc của Lưu Vũ, gia đình Lưu Vũ cũng biết con trai mình sai nên không dám đứng ra can ngăn Ngọc Mai. Một thời gian sau, khi Ngọc Mai bình tĩnh lại, cô quyết định kiện chồng vì tội trùng hôn.

Sau khi tiểu tam biết chuyện Ngọc Mai định kiện Lê Vũ ra tòa, cô đã nhờ người đến chuyển lời với Ngọc Mai rằng mong được gặp bà cả ở bệnh viện. Thời điểm đó tiểu tam mới sinh được không lâu, cơ thể còn tương đối yếu. Mặc dù Ngọc Mai không muốn gặp người phụ nữ này nhưng cuối cùng cô vẫn đến bệnh viện để xem tiểu tam sẽ có thủ đoạn gì.

Không ngờ, bồ nhí của Lê Vũ nói với Ngọc Mai rằng đừng kiện Lê Vũ ra tòa, tiểu tam sẽ rút lui khỏi mối quan hệ này và nuôi con một mình. Bên cạnh đó, Lê Vũ cũng hứa với vợ rằng sau này sẽ không qua lại với tiểu tam nữa. Nghĩ đến con gái, cuối cùng Ngọc Mai đã quyết định không kiện Lê Vũ nữa, hàng tháng cô còn chu cấp cho tiểu tam ít tiền tiêu vặt.

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 Vậy nhưng Lê Vũ lại lấy đây là cái cớ để ngoại tình với người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Sự rộng lượng của Ngọc Mai khiến Lê Vũ càng thêm xấu hổ. Anh hạ quyết tâm chăm chỉ làm việc để bù đắp cho những lỗi lầm mình gây ra. Tha thứ cho chồng ngoại tình và chấp nhận đứa con của người thứ ba là điều vô cùng khó khăn nhưng Ngọc Mai đã làm được. Nhiều người nói rằng cô quá ngu ngốc khi chấp nhận điều này, vậy nhưng có lẽ ngu ngốc hay không thì chỉ một mình Ngọc Mai biết mà thôi, dù sao đó cũng là lựa chọn của riêng cô.

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Từ khóa:   chưa muốn sinh tiếp tiểu tam lỗi lầm

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