Ngày đầu tiên ra tù, người chồng nhìn thấy dáng đi bất thường của vợ liền thẳng tay tát mạnh

Tâm sự 24/10/2021 07:13

Sau 10 năm ngồi tù, ngày đầu tiên được trả tự do Lưu Lập Cường đã phát hiện điều bất thường trong dáng đi của vợ.

10 năm trước do phạm phải sai lầm Lưu Lập Cường đã phải ngồi tù, suốt thời gian trong tù anh đã ăn năn về những việc làm sai trái của mình. Anh hối hận vì không thể lo lắng, chăm lo cho gia đình của mình. Một mình vợ Lưu Lập Cường nuôi dạy các con, vun vén cho cuộc sống gia đình.

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 Vừa mới ra tù nhìn thấy dáng đi bất thường của vợ Lưu Lập Cường đã vô cùng tức giận

Sau khi kết thục cải tạo, người đầu tiên Lưu Lập Cường muốn gặp chính là vợ. Trong suốt 10 năm anh ngồi tù, vợ anh chưa một lần đề nghị ly hôn. Thay vào đó cô đã âm thầm chăm sóc bố mẹ Lưu Lập Cường và nuôi dạy các con rất tốt. Lưu Lập Cường thấy mình may mắn khi có được người vợ hiền thảo như vậy.

Trên đường về nhà, Lưu Lập Cường rất háo hức, anh muốn biết gia đình anh bây giờ thế nào, vợ anh ra sao, các con trông thế nào? Vậy nhưng ở lần gặp đầu tiên sau khi ra tù, Lưu Lập Cường đã thấy vợ đi với tư thế rất lạ, trông rất giống với phụ nữ đang mang thai. Lúc này Lưu Lập Cường vô cùng tức giận, anh không ngờ vợ anh lại làm ra chuyện tày trời này. Không kiểm soát được cơn tức, Lưu Lập Cương lao đến tát cho vợ hai cái.

Người vợ không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Khi Lưu Lập Cường nói đến việc cô có thai thì người vợ khóc lớn và nói rằng khi đi bón phân cô đã bị vặn sống lưng nên mới đi trong tư thế đó.

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 Anh vội vàng lao đến tát cho vợ hai cái vì nghĩ rằng cô đang mang thai

Nghe xong câu trả lời của vợ, Lưu Lập Cường cảm thấy rất xấu hổ. Bao nhiêu năm nay một mình vợ anh vun vén cho gia đình này. Cuộc sống đã rất khó khăn rồi vậy mà vừa mới ra tù Lưu Lập Cường lại đối xử với vợ như vậy. Sau khi biết mình sai, Lưu Lập Cường đã xin lỗi vợ, dù vợ không nói gì nhưng trong lòng Lưu Lập Cường tự hứa rằng sau này sẽ phải đối xử thật tốt với vợ, anh không cho phép mình được mắc sai lầm hồ đồ như lần này nữa.

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