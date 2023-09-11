Bồ của chồng vác bụng bầu đến tận nhà ăn vạ, vợ cười tươi tuyên bố 'thưởng nóng' thứ này, ả lại tái mặt chạy thẳng

"Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ kẻ phá đám hạnh phúc của gia đình mình là ai để có cách đối phó cho thật hợp lý, tránh điều đáng tiếc xảy ra, chồng không giữ được, ngược lại còn mất tất". Đó là tâm sự của Lan Phương – cô vợ cao tay vừa "trèo lái" gia đình vượt qua giông bão hôn nhân.

Làm sao có thể xử lý "con giáp thứ 13" được êm đẹp, luôn là câu hỏi khiến nhiều chị em phụ nữ phải đau đầu. Song hãy nhớ, việc đầu tiên là phải thật bình tĩnh bởi các cụ vẫn có câu: "Cả giận mất khôn".

Ngay lần đầu gặp, Lâm đã bị choáng ngợp bởi vẻ mong manh, e ấp của ả. Lâm từng trải trên thương trường thật, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra, ả đến bên anh là có tính toán cả. Ả say anh thì ít, mà say cơ ngơi, tiền bạc của anh thì nhiều. Hơn nữa, qua tìm hiểu cô biết Hiên chẳng qua cũng chỉ là ả đào mỏ, bề ngoài tỏ ra non tơ, yếu đuối chứ thực chất là cáo già chuyên đi cặp với đàn ông giàu có để moi tiền kiếm sống. Nắm được điều này, Phương quyết định sẽ lấy chính sở trường đó để dạy cho ả bài học, cũng là làm cho chồng 1 phen sáng mắt luôn.

Phương kể, vợ chồng Phương cưới nhau tính tới thời điểm này cũng được gần chục năm. Cuộc sống hôn nhân của cô khá viên mãn. Bởi anh Lâm – chồng cô là người thành đạt, giỏi kiếm tiền lại biết yêu thương vợ. Song từ khi anh gặp Hiên thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, Phương đang ngồi làm trên công ty thì nhận được tin nhắn của số lạ, mở ra thấy đó là 1 file ảnh chụp kết quả khám thai, cùng dòng tin: "Con của chồng chị với em đó".

Chẳng cần hỏi cũng biết ai gửi, Phương mỉm cười tắt máy không nhắn lại. Tối đó về nhà, cô mở tin nhắn cho Lâm xem. Biết không chối được, Lâm mới khai thật rằng ban đầu anh cũng chỉ là muốn đổi gió với Hiên. Ngờ đâu cô ta cố tình gài anh để có bầu, rồi mang ảnh nóng mà ả lén chụp lại mang ra gây áp lực bắt anh phải giải quyết thỏa đáng, nếu không cô ta sẽ mang những ảnh đó lên cơ quan anh. Lúc đó Lâm sẽ mất hết.

Nhìn bộ dạng hoang mang của chồng Phương bực tím mặt. Nhưng vì ngay từ đầu đã xác định sẽ không buông bỏ cuộc hôn nhân với Phong nên cô đành "nhắm mắt" ra tay cứu anh.

Bên phía người tình của Lâm, Phương kể ả nhắn tin không thấy cô hồi đáp nên cay cú lồng lộn. Mấy hôm sau tìm tới tận nhà cô ăn vạ, tay cầm một tập ảnh nóng, tay kia cầm phiếu siêu âm khám thai vênh mặt thách thức: "Giờ chị giải quyết sao đây? Em thì không có ý định giật chồng của chị làm gì, nhưng chuyện anh ấy làm với em thì không thể không chịu trách nhiệm. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, thôi thì cứ cho em một căn hộ để sau này em sinh con có chỗ ở là được. Bằng không đừng trách em vô tình".

Lâm ngồi im bên trong hoảng không cất lên lời, còn Phương mỉm cười đáp: "Nếu đúng cái thai trong bụng em là của chồng chị thì 1 căn hộ chứ vài căn hộ chị cũng chẳng tiếc em. Thậm chí chị còn tặng anh Lâm cho em luôn, còn khuyến mại thêm biệt thự chục tỷ để hai người quây quần cho hạnh phúc. Có điều, em cứ xem tờ giấy này đi xem có đủ bản lĩnh nhận biệt thự của chị không nhé".

Cồ bồ vừa cúi xuống thì trợn mắt với nội dung ghi trên tờ giấy, đó là kết quả khám bệnh của Lâm, nhìn thấy dòng kết luận của bác sỹ rằng anh bị vô sinh thứ phát mà ả ta hoảng, mặt mũi đỏ gay.

Phương đứng bên hỏi lại: "Thế rốt cuộc đứa bé trong bụng là con ai hả em?". Ả lắp bắp không cất lên lời rồi lừ lừ về thẳng.

Phương kể, vì Phương điều tra biết được cùng 1 lúc cô bồ của chồng cặp với rất nhiều người, nên cái thai trong bụng ả khó mà phân biệt được của ai. Vậy là cô làm một phiếu khám sức khỏe giả cho chồng rồi đưa ả. Đúng như cô suy đoán, ả lòi đuôi cáo ra ngay. Lúc ấy Lâm mới thở phào chạy lại cảm ơn vợ rối rít. Từ đó về sau có thách vàng anh cũng không dám phản bội vợ nữa.