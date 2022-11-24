Bố chồng từ quê lên chơi, nghe cuộc hội thoại trong phòng ông mà tôi khóc cạn nước mắt

Tâm sự 24/11/2022 15:14

Tôi quay trở về phòng ngủ, vùi mặt trong gối khóc cạn nước mắt. Bốn năm kết hôn nhưng chúng tôi chưa có con, nguyên nhân đến từ phía tôi. Chạy chữa Đông Tây y đủ kiểu vẫn chẳng có kết quả. 

Tôi kết hôn đến nay được 4 năm, vợ chồng sinh sống, làm việc trên thành phố, còn bố mẹ đôi bên đều ở quê. Chồng tôi là người đàn ông tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình.

Mẹ chồng tôi mất rồi, hiện tại bố chồng đang sống với chú út dưới quê. Hôm vừa rồi bố chồng tôi đột ngột lên chơi thăm hai vợ chồng. Mấy năm qua mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng không mấy thân thiết. Việc ông bỗng lên thăm các con khiến tôi vừa bất ngờ mà cũng thầm vui mừng vì được ông quan tâm. 

Đêm đó gần 12 giờ đêm tôi chợt tỉnh dậy thì không thấy chồng nằm bên cạnh. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, vừa hay cũng muốn dậy uống nước. Lúc đi ngang qua cửa phòng dành cho khách nơi bố chồng đang nghỉ, tôi bất ngờ vì nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Hóa ra chồng đang trò chuyện với bố. 

Bố chồng từ quê lên chơi, nghe cuộc hội thoại trong phòng ông mà tôi khóc cạn nước mắt - Ảnh 1
Chồng tôi là người đàn ông tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang nghĩ có nên nấu bữa khuya mời bố chồng không thì phải giật mình nghe tiếng quát của ông, chỉ mất câu ngắn gọn nhưng khiến tôi bủn rủn chân tay: “Con ly hôn ngay đi, đây là lần cuối cùng bố nói đến chuyện này đấy. Nếu con còn cố chấp không ly hôn, bố sẽ không nhìn mặt con nữa!”. 

“Bố chờ 4 năm rồi, con là con trưởng không thể không có con nối dõi. Chữa chạy cũng làm hết rồi mà đâu có kết quả. Con không cần phải áy náy với vợ, cơ hội đã cho rồi nhưng nó không làm được chứ không phải lỗi của con”, bố chồng tôi tiếp tục lên tiếng thuyết phục con trai.

Tôi quay trở về phòng ngủ, vùi mặt trong gối khóc cạn nước mắt. Bốn năm kết hôn nhưng chúng tôi chưa có con, nguyên nhân đến từ phía tôi. Chạy chữa Đông Tây y đủ kiểu vẫn chẳng có kết quả. 

Chồng tôi luôn động viên vợ, hứa hẹn sẽ bên cạnh tôi không rời bỏ. Nhưng đó cũng là lý do khiến mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng những năm qua không mấy tốt đẹp. Và bây giờ thì bố chồng đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, ông lên tận nơi ra tối hậu thư cho con trai. 

Tôi sợ lắm, tôi không muốn ly hôn chồng vì còn rất yêu anh. Nhưng vợ chồng tôi phải làm thế nào mới sinh được con? Tôi khao khát mang thai, mong mỏi được làm mẹ cả trong giấc mơ. Vợ chồng chúng tôi cần làm gì để nhanh chóng có em bé? 

Bố chồng từ quê lên chơi, nghe cuộc hội thoại trong phòng ông mà tôi khóc cạn nước mắt - Ảnh 2
Tôi sợ lắm, tôi không muốn ly hôn chồng vì còn rất yêu anh - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có con, vợ chồng nên làm gì? 

Trong trường hợp nguyên nhân hiếm muộn đến từ người vợ, các phương pháp điều trị có thể áp dụng là: 

- Điều trị các bệnh lý gây ra tình trạng khó thụ tinh ở phụ nữ như: Buồng trứng đa nang, viêm phần phụ, tắc ống dẫn trứng.

- Tăng tỉ lệ mang thai bằng cách kích thích buồng trứng để rụng trứng bằng các loại thuốc giúp thụ thai như các loại hormone. Phương pháp này có chi phí rẻ, tiến hành đơn giản hơn các phương pháp ở trên.

- Tiến hành các phương pháp: Bơm tinh trùng vào tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi trứng trong ống nghiệm rồi tiến hành tạo phôi để hỗ trợ sinh sản.

Ngoài ra cần thay đổi những thói quen sau đây của cả hai vợ chồng sẽ góp phần tích cực cho việc thụ thai:

- Không lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê...

-Tránh xa môi trường có chất độc hại, hạn chế sử dụng các loại hóa chất, mỹ phẩm.

- Không thủ dâm nhiều và bừa bãi.

- Tránh làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, tránh những tác nhân làm cho tinh thần mệt mỏi, căng thẳng.

- Bổ sung dưỡng chất vừa đủ, nếu quá nhiều sẽ dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp.

- Không nên “yêu” quá nhiều lần vì sẽ dẫn đến số lượng tinh trùng cũng như chất lượng tinh trùng bị giảm.

- Nam giới không nên xông hơi, ngâm quá lâu trong bồn nước nóng gây ảnh hưởng tới tinh hoàn và quá trình sản sinh tinh trùng, tránh mang quần quá chật hoặc bó sát. 

- Hạn chế sử dụng các thực phẩm có chứa chất bảo quản, đông lạnh, không đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến món ăn.

- Ngoài ra, cả 2 vợ chồng đều không nên thức khuya, phải đảm bảo ngủ ít nhất 7 tiếng/ngày.

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