Bố chồng mê đắm tình trẻ đòi ôm tài sản bỏ vợ, mẹ chồng gằn giọng rồi nhanh chóng kí đơn ly hôn, nào ngờ, nghe hết câu nói, ông lăn ra ngất xỉu

Bố chồng tôi năm nay đã 60, mẹ chồng kém ông 2 tuổi. Ba anh chị em nhà chồng đều trưởng thành có gia đình riêng cả rồi. Anh cả chồng sống với ông bà, còn chúng tôi thì ra ngoài ở. Dưới còn 1 cô em gái chồng là út đã về nhà chồng nữa.

Khi đến nơi, chúng tôi hốt hoảng phát hiện trong nhà còn có một người phụ nữ trẻ lạ mặt. Cô ta đứng nép chặt vào bố chồng, khóc lóc nỉ non vô cùng đáng thương.

Bố chồng tôi vừa vỗ về an ủi cô ta vừa nhìn vợ với ánh mắt căm tức. Tới khi đấy tất cả mọi người mới ngã ngửa khi biết đó là người tình trẻ của bố chồng, hiện tại đã mang thai rồi. Và ông thì đang muốn ly hôn để cho người tình trẻ và con riêng danh phận đàng hoàng.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng đột nhiên gọi tất cả các con trai, con gái, con dâu và con rể tới để họp gia đình. Khi đến nơi, chúng tôi hốt hoảng phát hiện trong nhà còn có một người phụ nữ trẻ lạ mặt. Cô ta đứng nép chặt vào bố chồng, khóc lóc nỉ non vô cùng đáng thương.

Bố mẹ chồng tôi rất có của ăn của để. Thời trẻ thì hai ông bà cùng nhau sau phấn đấu gây dựng nhưng cả chục năm nay bố chồng tôi đã lui về nghỉ ngơi, chỉ có mẹ chồng là điều hành công việc. Chồng tôi có hướng đi khác nên không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, chỉ có anh cả cùng mẹ chồng điều hành và thuê đội ngũ nhân viên. Tổng tài sản của bố mẹ chồng chắc cũng phải lên tới vài chục tỷ.

Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi những năm qua hàng tháng lĩnh vài chục triệu đi tiêu vặt, ăn chơi hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ ông ly hôn được chia một nửa tài sản, cũng phải đến 2-30 tỷ. Sau khi mua nhà tậu xe thì vẫn còn cả đống tiền. Ông già rồi không thích làm ăn kinh doanh thì gửi hết vào ngân hàng, mỗi tháng lấy lãi ra chi tiêu nuôi vợ trẻ con thơ cũng thừa thãi. Bảo sao mà cô người tình cứ bám chặt lấy ông, chứ bố chồng tôi già rồi, còn gì hấp dẫn nữa đâu.

- Chúng mày đừng đứa nào lên tiếng ngăn cản hay cấm đoán tao. Không đứa nào có quyền hết. Kể cả không nhận bố nữa cũng được. Hôm nay bằng mọi giá tao phải ly hôn. Tài sản do tao với mẹ chúng mày làm ra, chia đôi theo đúng quy định của pháp luật. Còn tiền của tao, cho ai thì đứa đấy được nhận, không cho cũng chẳng trách móc được gì.

Bố chồng vừa nhìn thấy chúng tôi đến đã chặn trước luôn, không cho các con lên tiếng. Ông đã nói thế thì chúng tôi còn có thể khuyên bảo được gì. Nhưng nghĩ mà chán, ông bà già rồi vẫn ầm ĩ ly hôn.

- Nếu ông đã quyết tâm rồi, cô ta lại đã mang thai thì còn cách nào khác đâu.

Mẹ chồng thở dài nói một câu rồi nhanh chóng ký vào đơn ly hôn bố chồng đưa. Bố chồng hớn hở nhận lại tờ đơn rồi bắt đầu mang giấy bút ra thống kê tài sản để chia đôi. Nhưng mẹ chồng đủng đỉnh nói một câu khiến ông tái mét mặt:

Ảnh minh họa: Internet

- Chỉ có đống nợ thôi, ông có chia không? Còn tài sản thì tôi sang tên hết cho 3 đứa con rồi, giờ đã là của chúng nó, làm sao mà chia được nữa!

Nói xong mẹ chồng đưa ra một loạt giấy tờ bất động sản rồi công ty và cả sổ tiết kiệm tiền mặt. Căn nhà hiện tại và công ty đã mang tên anh cả tôi. Chồng tôi được đứng tên hai mảnh đất. Còn em gái chồng thì đứng tên sổ tiết kiệm tiền mặt. Nói chung tài sản chung của ông bà chẳng còn lại chút nào gọi là có.

Chỉ có mấy tờ giấy nợ thì kí tên cả hai bố mẹ chồng. Làm ăn kinh doanh làm sao tránh được việc nợ nần, đó là điều bình thường. Bố chồng tôi nhìn loạt bằng chứng bày ra trước mắt mà tối sầm mặt lại rồi lăn ra ngất xỉu. Ông đã cao tuổi, sức khỏe thì yếu, sự thật quá mức sốc óc khiến ông ngất cũng là điều bình thường.

Cả nhà đang định đưa ông đi cấp cứu thì bố chồng tôi tỉnh lại. Ông hổn hển hỏi vợ, cuối cùng lại càng tức nghẹn khi nghe được đầu đuôi mọi chuyện. Hóa ra gần chục năm trước khi ông quyết định lui về nghỉ ngơi, mẹ chồng đã bảo ông ký giấy giao quyền sử dụng tài sản cho bà để bà tiện làm ăn kinh doanh. Sau đó hàng tháng ông chỉ cần lấy tiền đi ăn tiêu. Những năm ông bà cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chủ yếu cũng là mẹ chồng tôi điều hành, còn bố chồng chỉ đâu đánh đấy, bản thân ông cũng chẳng có tài cán.

Bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng bố chồng làm gì mẹ chồng vẫn biết hết. Từ khi ông lún sâu vào cô người tình này, bà đã sang tên hết mọi tài sản cho các con. Vay nợ làm ăn thì bà bắt ông phải cùng ký tên với mình. Vậy nên bây giờ thứ hai ông bà có chung chỉ là mấy khoản nợ mà thôi.

Cô người tình của bố chồng khóc lả đi vì quá sốc. Cô ta từ quê lên thành phố làm việc, chẳng học hành gì cũng không có cơ bản, cứ nghĩ bám được vào bố chồng là được an nhàn cả đời, sau này thừa hưởng khối tài sản của ông. Ai ngờ đâu giấc mộng tan thành mây khói.

- Thôi thương tình ông chẳng có gì, chỗ nợ tôi không bắt ông gánh nữa. Bây giờ ông dọn đồ ra khỏi nhà đi, dẫn theo vợ bé con riêng nữa, chúng ta đã thành người dưng rồi.

Mẹ chồng lên tiếng rồi hạ lệnh đuổi khách. Quả thật ông bà ly hôn thì trở thành người dưng, ông lại vừa trở mặt với các con nên bây giờ không dám quay ra dựa dẫm. Thời gian qua, bố chồng tôi đến ở nhờ một người họ hàng còn cô người tình thì đã đi đâu chẳng biết. Chẳng biết ông bà còn về sống chung nữa không nhưng có gì thì mẹ chồng vẫn chu cấp cho ông thôi. Quả đúng là bà cao tay thật!