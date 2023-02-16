Bắt gặp chị dâu tay trong tay với trai lạ tại nhà nghỉ, tiết lộ sau đó khiến tôi ‘rợn người’ không dám tin vào sự thật

Tâm sự 16/02/2023 20:38

Dù người trước mặt có che kĩ càng với kính râm, tôi vẫn nhận ra rõ ràng, nhưng phản ứng của chị sau đó mới khiến tôi sững sờ.

Tôi với bạn gái xa nhau quá lâu không gặp nên đã hẹn nhau đi nhà nghỉ. Nào ngờ, tôi bắt gặp chị dâu và một người đàn ông lạ đi ra…

Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi vừa ra trường và đi làm được một thời gian và đã có bạn gái. Chúng tôi dự định sang năm cả hai sẽ làm đám cưới.

Gia đình tôi nghèo, có 2 anh em trai. Bố tôi mất sớm vì bệnh ung thư. Một mình mẹ tôi tần tảo nuôi hai anh em tôi.

7 năm trước, mẹ tôi bị tai biến, phải nằm viện cả tháng trời. Sau đó, mẹ tôi dần hồi phục nhưng sức khỏe của mẹ rất yếu, chỉ loanh quanh trong nhà chứ không thể đi làm nữa. Đó cũng là lúc anh tôi nói với mẹ rằng anh sẽ nuôi tôi.

Sau đó, tôi thi đỗ đại học và ra Hà Nội học tập. Anh tôi cưới chị Lành - chị dâu tôi và 3 người chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ. Anh tôi làm kỹ sư xây dựng còn chị dâu tôi làm kế toán. Thời gian đó, cuộc sống của chúng tôi rất nghèo khổ nhưng hòa thuận và thương yêu nhau.

Bắt gặp chị dâu tay trong tay với trai lạ tại nhà nghỉ, tiết lộ sau đó khiến tôi ‘rợn người’ không dám tin vào sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nay, anh chị tôi đã mua được một căn hộ chung cư nhỏ và có 1 bé trai. Tôi cũng đã ra trường, đi làm và chuẩn bị kết hôn. Ơn đức của anh chị không bao giờ tôi quên được. Tuy nhiên, gần đây có một chuyện xảy ra làm tôi khó nghĩ.

Tôi với Uyên, người yêu tôi quen nhau đã 3 năm nên cũng đều xác định nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, Uyên đi công tác ở tỉnh xa nên chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt. Hôm đó, Uyên đi công tác về, tôi hẹn cô ấy đi nhà nghỉ để gần gũi.

Nào ngờ, khi tôi với Uyên vào đến nhà nghỉ, đang đứng ở quầy nhận phòng thì bắt gặp chị Lành- chị dâu tôi cùng một người đàn ông lạ mặt nắm tay nhau bước xuống cầu thang. Dù chị đã đeo khẩu trang, mặc đồ chống nắng kín mít nhưng tôi vẫn nhận ra chị. Tôi đã sống cùng anh chị 4 năm kia mà!

Nhìn thấy tôi, chị tỏ ra rất hốt hoảng nên vội bước đi nhanh. Còn tôi thì sững lại mất 5 giây mới kịp định hình. Không ngờ, nhìn bề ngoài, anh chị tôi hạnh phúc là vậy. Nhưng sự thật là chị dâu đã phản bội anh tôi.

Bắt gặp chị dâu tay trong tay với trai lạ tại nhà nghỉ, tiết lộ sau đó khiến tôi ‘rợn người’ không dám tin vào sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết có chuyện chẳng lành, ngay ngày hôm sau, chị Lành đã đến tận phòng trọ để tìm tôi. Chị khóc và tâm sự với tôi rất nhiều. Chị nói rằng vợ chồng chị cưới nhau chưa lâu thì chị phát hiện ra anh trai tôi là một người đồng tính.

Chính xác anh ấy là một gay kín. Anh ấy không có ham muốn chuyện ái ân nên đối xử với chị rất lạnh nhạt. Đó là lý do anh chị cưới nhau 2 năm, chị mới mang bầu cu Bin. Và sau đó, anh chị dự định cũng không sinh thêm con nữa vì mấy năm nay, anh cũng đâu có động đến người chị.

“Chị là phụ nữ cô đơn nên khi người ta tán tỉnh, chị cũng ngã lòng. Chị hứa với chú sẽ sớm chấm dứt chuyện tình cảm với người đàn ông đó. Xin chú hãy giữ kín chuyện này. Anh chị đã lo cho chú bao năm nay, tình cảm của chị với chú chẳng khác gì ruột thịt. Chắc chú cũng không nỡ nhìn gia đình anh chị tan đàn xẻ nghé. Cháu chú mất đi tổ ấm”, chị Lành hứa những điều khiến tôi băn khoăn.

Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi thấy rối trí quá. Tôi với anh tôi là anh em ruột nhưng tôi cũng không biết anh có phải là người đồng tính hay không. Vì hạnh phúc gia đình anh chị, tôi quyết định sẽ giữ kín mọi chuyện giúp chị dâu. Tôi đã ép chị hứa rằng không được qua lại với người đàn ông đó.

Vậy mà gần đây, tôi lén theo dõi thì phát hiện, chị dâu tôi vẫn chứng nào tật nấy, chỉ khác là cả hai đã hẹn hò ở nơi kín đáo hơn mà thôi. Tôi băn khoăn, khó xử quá. Theo mọi người, tôi có nên nói với anh trai chuyện này hay không?

Chơi đến tận khuya mới về nhà nhưng bạn gái nhất định không cho ngủ qua đêm, lén rình tại giường em, tôi sửng sốt chứng kiến cảnh động trời

Chơi đến tận khuya mới về nhà nhưng bạn gái nhất định không cho ngủ qua đêm, lén rình tại giường em, tôi sửng sốt chứng kiến cảnh động trời

Nghe lời em nói phía sau cánh cửa, tim tôi không ngừng đập, tôi đã phát hiện điều kinh khủng ở bạn gái mình bấy lâu nay.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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