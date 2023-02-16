Vợ thường đi làm xa, chồng quan sát rồi ra ngoài tìm ‘tình một đêm, sửng sốt khi bước vào nhà nghỉ thấy người phụ nữ quay mặt ra

Tâm sự 16/02/2023 21:16

Anh đi tìm nguồn cảm hứng mới sau những ngày xa cách, nhưng nào ngờ gặp chuyện không tin nổi.

Anh Hậu vốn có một người vợ xinh đẹp, hiền dịu, cuộc hôn nhân của vợ chồng anh cũng êm ả, hạnh phúc. Duy chỉ có một điều khiến anh Hậu luôn canh cánh trong lòng, đó là người vợ thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày. Điều này đã khiến anh Hậu nhiều lần cảm thấy cô đơn, trống rỗng và chán nản.

Anh Hậu vô tình tìm thấy bài quảng cáo trên mạng internet. Sau khi click vào đó, anh Hậu mới biết đây là trang web mua bán dâm ngầm. Vì quá cô đơn khi vợ không có nhà, không thể giải quyết được "nhu cầu", anh Hậu đã quyết định sử dụng danh tính giả, gọi điện hỏi giá "gái bán hoa". Khi đó, anh Hậu được báo những mức giá khác nhau tương ứng với dịch vụ khác nhau. Sau khi cân nhắc, anh Hậu quyết định chọn mức giá 200 nghìn đồng.

Sau đó, anh Hậu nhận được thông tin địa chỉ là phòng 301 của một nhà nghỉ. Anh nhanh chóng tới đó, hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, bóng dáng một người phụ nữ bước vào phòng. Tuy nhiên, khi người phụ nữ này vừa xoay người lại, anh Hậu chết sững ngay tại chỗ. Đó chính là vợ của anh Hậu.

Vợ thường đi làm xa, chồng quan sát rồi ra ngoài tìm ‘tình một đêm, sửng sốt khi bước vào nhà nghỉ thấy người phụ nữ quay mặt ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu anh Hậu là anh đã bị vợ bắt quả tang ra ngoài mua dâm. Tuy nhiên, suy nghĩ này rất nhanh đã thay đổi khi anh Hậu thấy vợ mình ăn mặc hớ hênh và gợi cảm, chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, bên trong đựng tiền và bao cao su. Ngay lập tức, anh Hậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và quay sang chất vấn vợ.

Biết không thể giấu được nữa, người vợ khóc lóc thừa nhận công việc của cô là một gái mại dâm. Những năm gần đây, cô nói với anh Hậu rằng phải đi công tác nhưng thực chất đều là đi bám dâm, vì đặc thù "công việc" nên mới không dám về nhà.

Quá tức giận, phẫn nộ và uất ức khi bị vợ lừa dối suốt những năm qua, anh Hậu càng không thể chấp nhận được việc vợ mình là một "gái bán hoa", đi phục vụ những người đàn ông khác để kiếm tiền nên đã xông vào đánh cô. Sau đó, anh Hậu quyết định ly hôn và yêu cầu người vợ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình. Sau khi bị anh Hậu đánh, người vợ đã gọi điện báo cảnh sát và cả 2 người đều bị bắt giữ.

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