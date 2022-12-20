Bố chồng định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi nhưng tôi không nhất quyết không chấp nhận vì một lý do

Mẹ chồng U mất sớm, bố đi bước nữa. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc của mẹ kế mà chồng U mới được như ngày hôm nay. Hiện tại vợ chồng U đã có nhà riêng và công việc lương cao. Suốt 9 năm làm dâu, mẹ kế đối xử với gia đình U rất tốt. Hai đứa con U đều do bàn tay bà chăm sóc nuôi nấng.

Mẹ chồng U cũng khá vất vả, sau khi chăm sóc các cháu khôn lớn thì bố chồng lại bị ốm đau triền miên. Tháng nào ông cũng phải nhập viện và bà luôn ở bên chăm sóc.

U coi mẹ kế chồng như chính mẹ ruột của mình vậy. Những khi vợ chồng U mâu thuẫn, U luôn tìm đến bà để chia sẻ và luôn tìm được lời khuyên hàn gắn rạn nứt gia đình.

Gần 10 năm nay, bà đã phải nghỉ làm việc để chăm sóc cháu và chồng. Mỗi lần biếu tiền, chồng U chỉ biếu mỗi bố, U nhắc biếu cả mẹ nữa nhưng anh không chịu. Nói là biếu bố cũng là mẹ rồi, việc gì phải rắc rối.

Cùng là phụ nữ, U hiểu nỗi khổ phải ngửa tay xin từng đồng tiền của chồng. Thế nên tháng nào U cũng dấm dúi cho mẹ chồng hơn triệu để bà chi tiêu và có khoản tiết kiệm.

Tuần vừa rồi, bố chồng biết sức khỏe yếu nên ông gọi chúng U đến để sang tên sổ đỏ. Bởi ngôi nhà ông đang ở là tài sản của ông và vợ trước, bây giờ muốn cho hết chúng U.

Chồng U thì đồng ý ngay và nói bố đưa sổ để đi làm thủ tục. Nhìn thấy mặt mẹ kế buồn như muốn khóc mà không dám nói gì, U liền bảo với bố chồng là chúng U đã có nhà riêng, còn ngôi nhà này phải thuộc về mẹ kế.

U kể hết những công lao to lớn của mẹ kế đối với gia đình. Thế nhưng chồng U không tán thành mà nói việc nào ra việc đó. Ngôi nhà đó mà thuộc về mẹ kế, sau này bố mất rồi bà bán đi và lấy chồng mới thì sao?

U bảo mẹ kế là người tốt, bà đã làm rất nhiều việc cho gia đình, xứng đáng được hưởng trái ngọt. Bố chồng im lặng, còn chồng U bắt sang tên tài sản ngay và hứa sẽ không bao giờ đuổi mẹ kế ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa

Thật sự U không biết thuyết phục chồng thế nào nữa? Mọi người cho U lời khuyên với?