Bố chồng định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi nhưng tôi không nhất quyết không chấp nhận vì một lý do

Tâm sự 20/12/2022 00:34

Nghe tôi nói lý do, bố chồng tôi im lăng không nói lời nào...

Mẹ chồng U mất sớm, bố đi bước nữa. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc của mẹ kế mà chồng U mới được như ngày hôm nay. Hiện tại vợ chồng U đã có nhà riêng và công việc lương cao. Suốt 9 năm làm dâu, mẹ kế đối xử với gia đình U rất tốt. Hai đứa con U đều do bàn tay bà chăm sóc nuôi nấng.

Bố chồng định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi nhưng tôi không nhất quyết không chấp nhận vì một lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

U coi mẹ kế chồng như chính mẹ ruột của mình vậy. Những khi vợ chồng U mâu thuẫn, U luôn tìm đến bà để chia sẻ và luôn tìm được lời khuyên hàn gắn rạn nứt gia đình.

Mẹ chồng U cũng khá vất vả, sau khi chăm sóc các cháu khôn lớn thì bố chồng lại bị ốm đau triền miên. Tháng nào ông cũng phải nhập viện và bà luôn ở bên chăm sóc.

Gần 10 năm nay, bà đã phải nghỉ làm việc để chăm sóc cháu và chồng. Mỗi lần biếu tiền, chồng U chỉ biếu mỗi bố, U nhắc biếu cả mẹ nữa nhưng anh không chịu. Nói là biếu bố cũng là mẹ rồi, việc gì phải rắc rối.

Cùng là phụ nữ, U hiểu nỗi khổ phải ngửa tay xin từng đồng tiền của chồng. Thế nên tháng nào U cũng dấm dúi cho mẹ chồng hơn triệu để bà chi tiêu và có khoản tiết kiệm.

Tuần vừa rồi, bố chồng biết sức khỏe yếu nên ông gọi chúng U đến để sang tên sổ đỏ. Bởi ngôi nhà ông đang ở là tài sản của ông và vợ trước, bây giờ muốn cho hết chúng U.

Chồng U thì đồng ý ngay và nói bố đưa sổ để đi làm thủ tục. Nhìn thấy mặt mẹ kế buồn như muốn khóc mà không dám nói gì, U liền bảo với bố chồng là chúng U đã có nhà riêng, còn ngôi nhà này phải thuộc về mẹ kế.

U kể hết những công lao to lớn của mẹ kế đối với gia đình. Thế nhưng chồng U không tán thành mà nói việc nào ra việc đó. Ngôi nhà đó mà thuộc về mẹ kế, sau này bố mất rồi bà bán đi và lấy chồng mới thì sao?

U bảo mẹ kế là người tốt, bà đã làm rất nhiều việc cho gia đình, xứng đáng được hưởng trái ngọt. Bố chồng im lặng, còn chồng U bắt sang tên tài sản ngay và hứa sẽ không bao giờ đuổi mẹ kế ra khỏi nhà.

Bố chồng định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi nhưng tôi không nhất quyết không chấp nhận vì một lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Thật sự U không biết thuyết phục chồng thế nào nữa? Mọi người cho U lời khuyên với?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 44 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 59 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy