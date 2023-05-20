Biết vợ 'ván đã đóng thuyền' chẳng thèm giữ, chồng hờ hững khinh khi 'gọi đò' nào ngờ đọc được 9 chữ trong điện thoại, anh kinh hãi vội làm ngay điều này

Tấn (32 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết anh và vợ kết hôn đến nay mới được 1 năm và chưa có con chung. Vợ anh là người phụ nữ từng ly hôn, đem theo con gái riêng về nhà chồng.

Giá trị của một người phụ nữ chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện họ có từng ly hôn hay không. Mà điều đó phụ thuộc vào tài năng, khí chất, phẩm cách của họ. Ấy thế nhưng vẫn có nhiều người đàn ông cho rằng phụ nữ "một đời chồng" là mất giá thảm hại. Họ chắc mẩm cô ấy từng đi qua đổ vỡ sẽ không còn can đảm để ly hôn lần 2, để rồi thản nhiên đối xử với cô ấy một cách vô tâm, ích kỷ.

Chính vì tư tưởng ấy, Tấn đối xử với vợ rất thờ ơ, ích kỷ. Anh keo kiệt với vợ từ tiền bạc, thời gian cho đến tình cảm. Tấn gần như không quan tâm đến việc nhà, phó mặc hết cho vợ. Trước khi cưới anh từng hứa sẽ coi con gái riêng của vợ như con ruột nhưng về sống với nhau anh lại chẳng hề làm được điều đó, lạnh nhạt coi đứa trẻ như không khí trong nhà.

"Tôi cho rằng vợ từng ly hôn thì có 'các vàng' cô ấy cũng chẳng dám ly hôn lần nữa. Nếu tôi không làm ra điều quá đáng quá mức, cô ấy chắc chắn phải là người tìm cách giữ chặt tôi mới đúng", Tấn tâm sự về những suy nghĩ khi trước mà anh tự nhận là sai lầm.

Không phải Tấn không yêu vợ, khi trước anh tốn khá nhiều công sức mới chiếm được sự tin tưởng và tình cảm của cô. Nhưng sau khi về chung nhà, những lời bàn ra tán vào của người xung quanh khiến anh dần bị lung lay, hơn nữa với suy nghĩ "ván đã đóng thuyền", Tấn càng coi nhẹ chẳng thèm giữ vợ.

Thậm chí anh còn cho rằng, cô được anh "rước" là may mắn lắm rồi. Anh cho cô đám cưới và gia đình mới là quá đủ, còn lại cô phải bỏ mọi công sức để vun đắp, xây dựng gia đình mới là hợp lẽ.

Cho đến cái tối cuối tuần ấy, vợ Tấn về nhà khá muộn. Không thấy con gái đâu, cô bảo chồng cũ đón bé về bên nhà chơi mấy ngày. Tấn biết vợ vừa đi gặp chồng cũ nhưng khi xác định lấy cô, anh biết mình sẽ phải đối mặt với những tình huống kiểu này. Anh chẳng hề ghen tuông vì tin tưởng vợ không phải là người phụ nữ tùy tiện.

Ảnh minh họa: Internet

"Trong lúc cô ấy đi tắm, tôi thấy điện thoại vợ để trên bàn có tin nhắn gửi đến. Tò mò mở ra xem, một tin nhắn vỏn vẹn 9 chữ đập vào mắt khiến rôi giật mình hoảng hốt", Tấn chia sẻ. Đó là tin nhắn chồng cũ của vợ nhắn cho cô, chỉ một câu hỏi ngắn nhưng lại khiến Tấn khiếp vía: "Em bỏ chồng quay về với anh, được không?".

Tấn bần thần nhớ lại những tin tức về chồng cũ của vợ. Vì đối phương từng dính dáng đến cô nên Tấn khá lưu tâm đến anh ta. Nghe nói đợt này anh ta khá lắm, rất tu chí làm ăn, không còn chơi bời lêu lổng như hồi còn ở với vợ cũ. Liệu bây giờ anh ta hối hận làm lại, cô có lưu luyến mà quay về với chồng cũ hay không?

Càng nghĩ Tấn càng hốt hoảng không thôi. Khách quan mà nói vợ anh là một người phụ nữ rất tốt, nếu không khi trước anh đã chẳng vượt mọi rào cản cưới cô bằng được. Song khi có được cô rồi, anh lại nảy sinh tâm lý coi nhẹ. Cứ cái đà này cô chán nản quay về với chồng cũ là điều hoàn toàn có thể xảy ra!

Tấn kể, lúc ấy anh lén xóa tin nhắn kia đi, coi như nó chưa bao giờ được gửi đến. Đêm đó, anh lập tức "gạ" vợ sinh con, hy vọng có đứa con rồi cô sẽ không tơ tưởng đến chuyện đoàn tụ với chồng cũ.

Sau đó Tấn bóng gió hỏi vợ về chồng cũ của cô. Cô cười nói: "Cho dù anh ấy có thay đổi thì những tổn thương khi trước vẫn còn đó, tình cảm giữa em với anh ấy đã cạn rồi. Kể cả em có ly hôn lần nữa, em cũng không quay về bên anh ấy". Nghe vợ nhắc đến mấy chữ "ly hôn lần nữa" một cách nhẹ tênh mà anh giật mình thon thót. Từ hôm sau Tấn lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ với vợ và con gái, cố gắng trở thành 1 người chồng, người cha đúng nghĩa như anh từng hứa hẹn.

Tấn tâm sự, anh đã hiểu ra một điều, người phụ nữ tự tin và thông minh sẽ không bao giờ để những bất hạnh trong quá khứ cản trở bản thân sống hạnh phúc, vui vẻ. Cô ấy biết giá trị của mình nằm ở đâu và sẽ chỉ dành tình yêu cho những người đàn ông thực sự biết trân trọng, nâng niu cô ấy. Nếu ai đó khiến cô ấy phải chịu tổn thương, cô ấy chẳng ngần ngại mà gạt anh ta ra khỏi cuộc sống của mình, không chút nhân nhượng.