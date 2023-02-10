Biết vợ lén lút với tình nhân, chồng ung dung trả lời ‘anh đến đi’ rồi vờ ngủ say như không biết gì, vừa nghe tiếng chuông cửa, vợ điếng người vì chồng đã đứng sau lưng

Nhưng kể từ khi Trung phát hiện ra hình như vợ đang giấu mình điều gì đó, anh không còn tâm trí đi làm nữa, điều anh mong chờ mỗi ngày là được về nhà càng sớm càng tốt và ở bên cạnh vợ. Tất nhiên, với tư cách là người chồng đầu gối tay ấp, Trung có muôn ngàn cách để tìm ra cách mở khóa điện thoại di động của vợ, nhưng anh lại không muốn làm điều đó, càng không muốn nghĩ đến một viễn cảnh trớ trêu nào cả.

Trung và vợ kết hôn đã 8 năm, trong 8 năm này, Trung cũng nhìn thấy sự tận tụy của vợ mình đối với gia đình, anh từng nghĩ rằng mình thật may mắn khi cưới được một người phụ nữ đoan chính và đức độ như vậy. Cũng chính vì thế, Trung luôn cố gắng để vợ có cuộc sống tốt hơn, anh đã làm việc gấp đôi những người khác, nhiều hôm anh phải tăng ca đến rất khuya mới về nhà.

Buổi tối khi trở về nhà, Trung vờ như tình cờ hỏi vợ: “Ban ngày em có ở nhà không?” và rồi anh nhận thấy trong thoáng chốc vợ anh đã hoảng sợ, nhưng chỉ trong giây lát, cô trả lời: “Vâng, nếu không ở nhà thì em đi đâu được”.

Gần đây, Trung xin nghỉ làm mấy ngày để về quê có việc nhưng kế hoạch thay đổi nên anh trở lại thành phố sớm hơn dự kiến. Khi về qua nhà, Trung không thấy vợ đâu nhưng anh cũng không gọi điện cho vợ mà vội vã thu dọn đồ đạc rồi đi làm luôn.

Đêm đó, khi vợ đang ngủ, Trung đã tìm cách mở điện thoại di động của vợ và anh tìm thấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa vợ mình và một người đàn ông khác, và anh cũng biết người đàn ông đó chính là người yêu cũ của vợ mình. Trước kia, Trung cũng từng nghe thông tin về người bạn trai này của vợ, rằng họ đã yêu nhau 8 năm nhưng cuối cùng phải chia tay vì sính lễ.

Thời điểm Trung và vợ đến với nhau, cô không giấu diếm chuyện cũ và còn hứa với anh rằng cô với người cũ đã đường ai nấy đi, cô chọn lấy anh thì sẽ dứt khoát quên đi quá khứ, toàn tâm toàn ý yêu anh và vun vén cho hạnh phúc của 2 người.

Khi đó, Trung rất cảm kích, thậm chí anh còn thầm trách vì sao anh không gặp vợ sớm hơn, nếu không cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Trung không khỏi cảm thấy nực cười, hóa ra trong lòng vợ anh chưa bao giờ quên được bạn trai cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc này, bạn trai cũ của vợ bất ngờ gửi tin nhắn đến: “Anh nhớ em”. Tim Trung bỗng chốc đau nhói, anh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi dùng tay gõ gõ vài chữ: “Tối nay chồng em không có ở nhà, anh đến đi”. Bên kia màn hình, liền có tin nhắn trả lời: “Anh qua ngay, đợi anh nhé”. Ngay lập tức, trái tim của Trung như rơi xuống vực thẳm, anh cất điện thoại đi, rồi lẳng lặng nằm xuống, nhìn gương mặt vợ với cảm xúc vô cùng phức tạp.

Quả nhiên, không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Trung giả vờ ngủ say không biết gì, nhưng vợ anh bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô mặc áo khoác và đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy bạn trai cũ, cơn buồn ngủ của vợ Trung biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng, cô ra sức đẩy người này ra khỏi cửa khiến anh ta khó hiểu thắc mắc: “Rõ ràng là em bảo anh đến mà, tại sao lại không cho anh vào nhà”.

Lúc này vợ Trung mới sững người, cô liếc nhìn vào cửa phòng ngủ, không ngờ Trung đã đứng ở cửa nhìn cô chăm chú, tay cầm điện thoại di động của cô. Trong tích tắc, người vợ chợt hiểu ra tất cả, còn người bạn trai cũ kia nhìn thấy Trung ở nhà thì liền hoảng sợ bỏ chạy.

Trung vốn từng nghĩ rằng vợ mình chắc cũng đã yêu người bạn trai cũ nhiều lắm nhưng đó đã là quá khứ, anh không thể ngờ giờ đây hai người họ lại đi đến mức như vậy. Vợ Trung lúc này tuyệt vọng, cô luống cuống giải thích và cầu xin anh tha thứ. Trung nhìn khuôn mặt của vợ và nhớ lại tất cả những hy sinh, những cố gắng bấy lâu nay anh đã làm, anh thực sự không hiểu tại sao vợ mình lại có thể làm một việc bỉ ổi như vậy sau lưng anh. Và ly hôn đã trở thành một sự thật chắc chắn.

Vì không thể buông bỏ được những cảm xúc quá khứ trong lòng, người vợ đã ngoại tình với bạn trai cũ, cuối cùng bị chồng phát hiện khiến gia đình vốn dĩ hạnh phúc phải tan vỡ như bong bóng xà phòng. Dù rằng bây giờ, người vợ đã cảm thấy vô cùng hối hận về điều này nhưng hậu quả vẫn không thể thay đổi, cô buộc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.