Biết tin mang thai liền hỏi cưới gấp, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì tôi bàng hoàng khi biết được sự thật này chỉ qua 1 cuộc điện thoại

Chuyện liên quan đến vợ sắp cưới của tôi, năm nay tôi 26 còn cô ấy mới 21. Yêu nhau 3 năm chúng tôi đối mặt với biết bao sóng gió, nào là công việc tiền bạc, rồi đến định kiến của gia đình người thân, mấy tháng trước còn bị bố mẹ ép hủy hôn suýt nữa không cưới được. Nhưng lúc nào tôi cũng gồng mình lên vì vợ tương lai, lúc biết cô ấy có thai tôi còn mừng đến nỗi đưa hết cả tiền tiết kiệm mấy trăm triệu. Giờ thì hay luôn, tôi muốn đòi lại khoản tiền ấy mà chưa biết phải lấy kiểu gì vì cả nhà vợ sắp cưới đều muốn nuốt hết.

Cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay và ảnh siêu âm của đứa con mới 4 tháng tuổi mà tôi xót xa quá mọi người ạ. Tôi muốn uống rượu lắm, nhưng sợ say mèm lại làm điều ngu ngốc nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình làm đàn ông mà bất lực như thế này...

Cô ấy đòi mua nhẫn vàng, quần áo, giày dép, có bao nhiêu tôi đều chuyển khoản cho. Năm cuối cô ấy đòi mua xe máy, không muốn đi xe đạp điện nữa, tôi cũng cắm xe của mình gom góp đủ kiểu để đưa tiền cho cô ấy sắm chiếc xe ga hơn 30 triệu. Cái gì tôi mua cho cô ấy đều khoe lên mạng, tôi vào bình luận trêu mấy câu thì cô ấy toàn xóa đi, nhưng tôi vẫn vui vì nghĩ mình đủ khả năng lo cho bạn gái.

Tôi chỉ là một thằng công nhân quèn, ra trường xong lơ ngơ chẳng biết xin việc ở đâu, may mà có ông chú làm bảo vệ trong khu công nghiệp mách vào đấy làm tạm. Lương mấy tháng đầu chỉ 5 triệu bạc, tôi giữ lại 1 triệu xăng xe tiêu vặt còn lại 4 triệu cho bạn gái hết. Cô ấy học cao đẳng ở tỉnh khác, 1 tháng tôi xin nghỉ 2 lần để lên thăm, thích gì tôi cũng chiều cũng mua cho hết.

Đến khi cô ấy ra trường thì được họ hàng xin cho làm ở một tiệm dược trên huyện. Lương thử việc có mỗi 3 triệu, cô ấy suốt ngày kêu than nên tôi lại âm thầm tăng ca, sếp thấy chăm chỉ nên cho tôi lên làm trưởng nhóm, mỗi tháng thu nhập tăng lên 10 triệu. Tôi bắt đầu tính chuyện cưới cô ấy về làm vợ, nhưng khi bàn chuyện cô ấy lại giãy nảy lên từ chối.

Ở gần nhau tôi bắt đầu để ý thấy bạn gái mình hay nhắn tin cười khúc khích với ai đó, tôi hỏi thì giấu đi, giả vờ tránh sang chuyện khác. Đến hôm thử que có bầu, tôi hét lên mừng rối rít còn cô ấy thì im lặng bần thần như kiểu sự cố ngoài ý muốn. Câu đầu tiên cô ấy nói là đòi phá thai, tôi sững sờ không tin nổi, đành van xin giữ lại đứa bé rồi tôi sang xin cưới luôn. Hôm sau tôi nhờ bố mẹ mang trầu cau đến nhà bạn gái, bố mẹ cô ấy biết tôi đã đưa mấy trăm triệu dưỡng thai nên gật đầu ngay lập tức.

Từ bữa đó tôi chạy qua chạy lại chăm vợ suốt. Sợ vợ nghĩ linh tinh nên tôi bảo ăn hỏi sớm rồi ra xã đăng ký kết hôn luôn cho danh chính ngôn thuận. Nhưng tôi cứ có cảm giác vợ không vui lắm, nên một hôm rình cô ấy đi tắm, tôi giả vờ nói điện thoại hết tiền cần gọi điện cho sếp xin ứng lương nên cần mượn máy vợ. Cô ấy mở khóa ra đưa luôn.

Đúng lúc ấy có tin nhắn, tôi mò mẫm mãi mới biết nó ở chỗ nào. Từng dòng mùi mẫn hiện ra trước mắt, tôi kéo đoạn chat lên trên thì trời ơi, vợ tôi ôm bụng bầu đi quan hệ với cả thằng khác! Sốc đến mức tay run rẩy, tôi vẫn cố gắng chụp lại những đoạn quan trọng nhất làm bằng chứng vợ cặp kè với trai lạ, rồi sau đó lặng lẽ bỏ về.

Tối đó tôi tắt máy nằm suy nghĩ, hôm sau quyết định sang nói chuyện với bố mẹ vợ để tìm cách giải quyết, bắt vợ chấm dứt quan hệ ngoài luồng sai trái. Nào ngờ, vợ tôi không những không nhận sai, còn chê tôi là thằng công nhân chân đất, nghèo còn đòi cành cao, cô ấy định đẻ xong sẽ ly hôn với tôi rồi cưới người yêu cũ, chính là cái thằng lén lút ngủ với vợ tôi dù cô ấy đang bầu đó mọi người ạ! Bố mẹ vợ cũng lộ luôn bộ mặt tham tiền, nhất quyết không trả lại sổ tiết kiệm cho tôi.

Quá ức nên tôi không biết phải làm gì cả, chỉ biết lên đây tâm sự cầu cứu mọi người. Tôi nên nhắm mắt bỏ qua hay làm căng để đòi lại hết tiền với cái xe ga tôi mua cho cô ấy đây, dù vẫn còn yêu nhưng tôi không thể chấp nhận người phụ nữ ngoại tình trắng trợn như thế làm vợ. Còn 2 tháng nữa là tổ chức đám cưới, chẳng lẽ tôi đành chấp nhận làm bố đơn thân, đứa con tội nghiệp của tôi chưa kịp chào đời đã bị mẹ chối bỏ!