Biết chồng theo bồ mới, vợ không đánh ghen, chị âm thầm làm việc này khiến anh quỳ gối van xin

Tâm sự 23/08/2023 19:39

Chị cuối cùng cũng đã kéo anh về được với mẹ con chị. Anh hối hận tột cùng, vừa xin lỗi chị vừa lắc đầu bảo: “Em thật không vừa, từ nay anh xin chừa, anh xin chừa!”.

Chuyện phụ nữ đánh ghen, chị chỉ nghe chứ chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc như thế. Chị 40 tuổi, làm bạn với địa vị, tiền tài mỗi ngày. Chị có con cái ngoan ngoãn giỏi giang, có chồng là niềm mơ ước của nhiều người. Chị hay nói với chồng, chỉ cần anh ấy lo cho con cái gia đình thôi là chị vừa lòng rồi. Nhưng chị quên mất nhắc chồng cũng hãy lo cho chị. Để rồi chồng chị lại đem nỗi lo ấy trao cho một người đàn bà khác.

Chị ghen chứ, ghen điên cuồng. Nhưng phụ nữ đánh ghen thì cũng làm được gì, khóc lóc hay làm lớn chuyện để chồng sợ, cào cấu dằn mặt nhân tình, và còn khiến các con hoảng hốt bất an? Chị hiểu chuyện, bởi thế mà chỉ biết khóc suốt. Chị cứ hỏi bản thân đã làm điều gì sai với chồng? Nhưng chị không tìm được câu trả lời nào để thôi ấm ức. Cuối cùng, chị chỉ nghĩ được là phải làm sao để chồng trở về. Chị không thể nói với gia đình, đành tìm đến bạn bè thân thiết, cũng là những người đàn bà 40 như chị. Trong số họ cũng có người từng trải qua hoàn cảnh như chị lúc này.

Biết chồng theo bồ mới, vợ không đánh ghen, chị âm thầm làm việc này khiến anh quỳ gối van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè chị khuyên đàn bà có chồng ngoại tình cũng cần có tuyệt chiêu, đầu tiên chính là phải biết bình tĩnh. Sau đó, phải tìm được lý do vì sao chồng phản bội, vì sao mình vẫn đẹp đẽ không thua kém ai mà vẫn mất chồng? Cô bạn chị giúp chị liên hệ với thám tử rồi bảo chị cứ yên tâm về nhà, ở yên mà đợi chồng về. Chị còn được khuyên là phải vui vẻ làm vợ, chăm chồng con thật dịu dàng chu đáo, nghe lời hiểu chuyện. Vì đàn bà 40 không thể cứ cáu là hét lên như bọn trẻ, phải từ tốn, phải đợi "thời".

Vậy là mới sau vài ngày, thám tử đem về cho chị những tấm ảnh về cô nhân tình trẻ tuổi của chồng. Mọi khoảnh khắc đều được lưu lại, khi cô ta vào khách sạn với người đàn ông khác, khi cô ta nắm tay một người đàn ông khác nữa, còn cả lúc cô ta đi chơi với chồng chị. Điều này chứng minh cô ta không chỉ có mình chồng chị. Chị chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ viết đơn ly hôn, còn kèm theo cả những tấm hình kia.

Biết chồng theo bồ mới, vợ không đánh ghen, chị âm thầm làm việc này khiến anh quỳ gối van xin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế mà chị dẫn hai con đi chơi xa, không nói với chồng một lời. Khi biết sự thật, phát hiện vợ con cũng không còn bên cạnh, chồng chị đã lao đi tìm vợ với ăn năn và hối hận. Những ngày xa chồng, chị thật đã từng mong một cuộc gọi từ chồng, để nghe anh ấy nói một lời xin lỗi. Chị biết khi ấy chị chắc chắn sẽ tha thứ cho chồng. Vì chị không muốn mất gia đình này, bỏ hết tháng năm tình nghĩa vợ chồng chỉ vì một ả đàn bà chẳng ra gì.

Chị cuối cùng cũng đã kéo anh về được với mẹ con chị. Anh hối hận tột cùng, vừa xin lỗi chị vừa lắc đầu bảo: “Em thật không vừa, từ nay anh xin chừa, anh xin chừa!”.

Phụ nữ đánh ghen tuổi 40 chính là vậy, càng già lại càng không dễ bị lừa dối. Mà đã bị lừa dối rồi cũng không dễ bị đánh bại. Đàn bà tuổi này, cứ thâm sâu mà tinh tế, cứ hờ hững mà sâu sắc, cứ hiền lành mà ghê gớm, thì chẳng ai ăn hiếp được mình. Chị dần hiểu ra điều đó, như qua một cơn sóng lớn cũng đã khôn ngoan và mạnh mẽ hơn.

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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