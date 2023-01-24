Buồn vì chồng, Hoa thử đến công ty chồng xem anh làm ăn kiểu gì mà bận rộn đến thế. Nhưng vừa vào thang máy, Hoa đã đứng hình nghe mấy cô cậu nhân viên của chồng buôn chuyện với nhau.

Từ ngày ngồi vào chiếc ghế giám đốc cái là Tài vắng nhà suốt. Lúc nào Tài cũng bảo mới lên chức phải cố gắng làm việc hăng say để nhân viên với sếp lớn hài lòng, nể phục nên vợ phải thông cảm cho anh. Hiểu chồng tận tụy với công việc nên Hoa đành nín nhịn không than phiền gì hết. Nhưng 1 tháng rồi đến tận nửa năm anh vẫn thờ ơ, bỏ mặc mẹ con cô bên mâm cơm chiều nguội ngắt. Có lẽ giờ với anh công việc còn quan trọng hơn vợ con rồi.

- Ôi dào, nó nổi tiếng là lẳng lơ mà. Nhưng sếp mình á, cũng hám gái lắm cơ em ấy cứ phơi phới mời chào thế sắp nào từ chối được.

- Nè, tối muộn hôm qua lúc vào nộp báo cáo ấy tao thấy con Duyên và sếp Tài đang mây mưa trong phòng đó. Eo ôi, con này mới vào làm được mấy tháng mà đã chăn cả sếp mình rồi, lại còn táo bạo làm “chuyện ấy” ngay trong phòng nữa chứ. Thật là…

- Ừ, nếu vợ sếp biết được chắc sẽ lớn chuyện đây tụi mày nhỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Sốc trước những lời buôn chuyện của đám nhân viên, Hoa không thể bước nổi ra ngoài mà đứng trong thang máy lên tận mãi tầng cuối cùng của tòa nhà mà khó thở vô cùng. Chồng ngoại tình với thư ký ngay tại văn phòng để đám nhân viên bắt được ư? Thế này bảo sao anh không suốt ngày ở lại công ty làm việc, luôn bỏ lửng vợ con vậy đó. Nếu chuyện đã như này thì Hoa sẽ chơi với chồng và cô thư ký nhưng sẽ là kiểu đánh ghen thông minh chứ không ngu dại mà lao vào đánh đấm làm ầm lên.

Quay về nhà, Hoa không vào chỗ chồng nữa. Nằm vắt óc suy nghĩ cuối cùng Hoa cũng nghĩ ra được 1 kế sách khá hay khiến chồng và ả thư ký kia phải quỳ lạy cô xin tha thứ các kiểu. Tối muộn, Hoa đến công ty chồng và đi cùng 1 anh chàng khá trẻ. Hơn 6h rồi, công ty chồng về gần hết chỉ còn 2-3 nhân viên ở lại làm nốt việc. Giới thiệu mình là vợ sếp, đám nhân viên ấy vội vã chào hỏi rồi làm theo yêu cầu của Hoa. Đưa người thanh niên đi cùng mình vào phòng chồng, Hoa đứng ở ngoài đợi anh ta gắn camera vào chỗ khuất nhưng vẫn quay được cả văn phòng của chồng. Xong việc, Hoa dúi cho 2 -3 người nhân viên đó 1 triệu rồi dặn cấm tiết lộ chuyện này cho ai, kể cả chồng cô nếu không muốn mất việc. Nghe Hoa đe vậy, họ không dám làm trái lời rồi tiễn cô về ngay.

Về nhà, Hoa thở phào nhẹ nhõm coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô cứ ung dung chăm con rồi đi làm nhưng thi thoảng lại ngồi check camera xem chồng và thư ký ra sao rồi. Nhìn họ 1 ngày vào ân ái, âu yếm nhau đến mấy lần liền mà Hoa cười khẩy cay đắng. Chồng cô có vẻ mê mệt cô gái này lắm thì phải, nhưng chỉ ngày mai thôi cô sẽ khiến 2 người đó phải khóc thét và rời xa nhau ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đã có đủ những thứ mình cần để trừng trị 2 kẻ phản bội ấy, Hoa bí mật hẹn gặp ả thư ký kia và nói chuyện. Thấy Hoa đưa đoạn clip nóng của mình ra, cô ta tái mặt sợ hãi xin Hoa xóa nó đi nhưng Hoa đâu có ngu mà mất bao nhiêu công quay xong lại xóa như thế.

- Cô nghĩ thế nào khi đoạn clip này được gửi cho chồng sắp cưới của cô ở quê nhỉ? Chắc anh ta sốc lắm đây, cũng đúng thôi vợ mình lại đi ngủ với người khác thế này cơ mà.

- Chị… chị đang đe dọa tôi đấy sao?

- Là tôi cảnh báo thôi, nhưng khi cô không chấp nhận điều này tôi buộc phải trở thành người xấu vậy?

- Điều gì, chị nói đi.

- Xin nghỉ việc và rời xa chồng tôi ngay lập tức. Nếu để tôi biết cô qua lại với chồng tôi 1 lần nào nữa thì ngày ấy đoạn clip này không chỉ gửi cho chồng sắp cưới của cô mà tất cả mọi người đều được xem đó. Biết đâu cô lại đổi nghề và đắt khách nhờ tôi đấy.

- Chị… thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lời chị.

Bị dồn đến bước đường cùng, cô ta không có cách nào khác ngoài việc làm theo những gì Hoa yêu cầu. Choáng khi thư ký đột nhiên nghỉ làm rồi chuyển về quê sống, Tài không hiểu chuyện gì đã xảy ra thế này. Bực dọc vì tình nhân bỏ đi không 1 lý do hay từ biệt, Tài về nhà gắt gỏng với vợ thì Hoa vỗ vai an ủi chồng.

- Sao thế, anh bị em thư ký bỏ nên bực tức thế à? Chuyện này là do tôi đấy, chính tôi đã ép cô ta nghỉ việc về quê.

- Em… em có tư cách gì mà đuổi việc nhân viên của anh thế?

- Là vợ và cái này đã đủ đuổi cô ta rồi chứ. – Hoa đưa đoạn clip nóng đó cho chồng rồi đi vào phòng khóa trái cửa tắt điện đi ngủ.

Sốc vì đoạn clip này không hiểu sao vợ có, nhưng cô ấy đã làm tới mức này thì anh nguy to rồi. Vội vã quỳ lạy cầu xin vợ tha thứ các kiểu nhưng Hoa không nói gì. Cô nằm quay mặt vào tường khóc vì những gì đã xảy ra. Hoa chưa muốn nói ra câu ly hôn lúc này vì vẫn còn yêu, yêu chồng nhiều lắm. Cô muốn cho anh cơ hội sửa sai, bởi Hoa không muốn gia đình tan nát, con cái phải sống cảnh thiếu cha mẹ. Có lẽ quyết định này của Hoa quá nhân từ, nhưng cô chấp nhận đau đớn, tủi nhục để cho con cái đỡ khổ.