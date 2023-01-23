Sau đêm tận hưởng 'quên cả lối về' với bồ trẻ, vừa ra trả phòng thì chồng đứng hình thấy gã đàn ông cao to ôm eo vợ mình vào nhận phòng

Tâm sự 23/01/2023 22:26

Dù là vợ chồng nhưng chúng tôi đã "giao kèo" không xâm phạm đời sống riêng tư của nhau, không kiểm tra ví, điện thoại và không nhất thiết phải báo cáo những điều bản thân thấy cần giữ kín.

Nếu nói tôi và Hương không yêu mà cưới là oan cho chúng tôi, nhưng nếu khẳng định đám cưới của chúng tôi là do tình yêu đã chín thì cũng thật khiên cưỡng. Bởi cuộc hôn nhân rầm rộ được cho là hoành tráng, là môn đăng hộ đối nhất nhì ở cái huyện này thực ra đều do bố mẹ của chúng tôi sắp sẵn như kiểu cha mẹ đặt đâu các con ngồi đấy vậy.

Tôi mạn phép bố, mẹ hai bên tiết lộ nguồn cơn vì tôi và Hương mới bắt đầu hơi hiểu nhau sau vài tháng gọi là tìm thấy nhau trong biển người xa lạ. Tôi và em quen nhau do công ty của gia đình em là đối tác quan trọng của công ty bố, mẹ tôi. Hai bên hợp tác ăn ý và có thể gọi họ là đại gia trong lĩnh vực thu mua, buôn bán lâm sản của huyện nhà.

Rồi để thắt chặt thêm mối quan hệ, để của cải “lọt sàng xuống nia” bố, mẹ đôi bên tạo mọi thời cơ để tôi và Hương gặp gỡ, tìm hiểu…

Em kém tôi 5 tuổi, trong lễ đón sinh nhật lần thứ 20 của em được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, khách mời ra vào nườm nượp như tiệc cưới và tôi được bố mẹ em gái giới thiệu như vị hôn phu tương lai của em…

Thật ra tôi cũng giành cho Hương tình cảm quý mến, em xinh đẹp, sành điệu và luôn biết đứng sau người đàn ông của mình khiến tôi khó nói lời chối từ.

Căn biệt thự 2 tầng đẹp như chuyện cổ tích là quà mừng cưới của bố, mẹ hai bên tặng chúng tôi. Hàng ngày Hương về công ty bên em giúp bố, mẹ sổ sách, quản lí thu chi, còn tôi tiếp tục công việc là trợ lí cho bố nhập, xuất hàng như trước nay tôi vẫn đảm nhiệm.

Vợ chồng trẻ con cái chưa tính đến, ngoài giờ làm việc chúng tôi thống nhất không ép buộc phải chồng đâu vợ đấy, mà tùy thời gian, tùy sở thích có thể ăn tối cùng nhau hoặc cùng bạn bè riêng lẻ của mỗi đứa. 

Chúng tôi cũng trao đổi thẳng thắn quan điểm dù là vợ chồng nhưng không xâm phạm đời sống riêng tư của nhau, không kiểm tra ví, điện thoại và không nhất thiết phải báo cáo những điều bản thân thấy cần giữ kín. Hương cũng dễ chịu em vui vẻ chấp nhận và còn đùa tôi là phải ngoéo tay để thực hiện cho nghiêm chỉnh.

Cuộc sống vợ chồng tôi bình lặng trôi qua, nói chung việc ai người nấy làm, tiền thì không bao giờ thiếu bởi công ty của gia đình luôn rót đầy tài khoản cho chúng tôi chi dùng thoải mái. Có lẽ kinh tế quá đầy đủ, quá dư thừa mà tình yêu thì gói gọn trong 1 chồng, 1 vợ nên sinh nhàm chán.

Sau đêm tận hưởng 'quên cả lối về' với bồ trẻ, vừa ra trả phòng thì chồng đứng hình thấy gã đàn ông cao to ôm eo vợ mình vào nhận phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu tìm thú vui với nhiều em trẻ trung, xinh tươi khác ngoài vợ, những chiêu trò mới lạ của gái nhà hàng khiến tôi suy mê, nhiều đêm quên cả lối về. Tôi thừa tiền để chọn lựa, thừa tiền để muốn là có ngay nữ nhân viên xinh như mộng lại khéo chiếu…

Nhiều khi quá đà sợ Hương phát hiện tôi cũng lo che chắn, nhưng có lẽ vợ chồng đã thỏa thuận không kiểm soát đời tư của nhau nên không thấy em hỏi han, phàn nàn gì. Đôi lần tôi say khướt mãi mới dứt được “gái ngoan” để khật khưỡng về nhà, thì lúc ấy Hương cũng vừa thay váy áo còn sực nức mùi nước hoa, mùi son phấn lẫn mùi rượu bia, thuốc lá lạ.

Nhưng hứa rồi, ngoéo tay rồi, nam nhi đại trượng phu, một lời hứa như đinh đóng cột, là quân tử nhất ngôn nên tôi cho qua. 

Thế mà thật trớ trêu, cách đây gần 1 tuần tôi mới cặp được một em đẹp đến ngất ngây, tiền lót tay cho em tôi không cần đếm để có được một buổi cháy hết mình với em trong khách sạn. 

Sau đêm tận hưởng 'quên cả lối về' với bồ trẻ, vừa ra trả phòng thì chồng đứng hình thấy gã đàn ông cao to ôm eo vợ mình vào nhận phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xong việc, tôi dìu nhân tình xuống lễ tân thanh toán tiền phòng thì gặp ngay Hương đang được một trai trẻ cao to, thời trang sành điệu ôm eo chặt cứng chờ nhận phòng…

Mặt đối mặt vợ chồng tôi nhìn nhau như bị thôi miên trong lúc đối tác của chúng tôi người thì giục “Anh trả phòng còn đi ăn tối”!, kẻ thì cuống quýt “có chìa khóa rồi, nhanh lên phòng với anh đi em”!

Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt

Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt

Anh chộp lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc thì liền xông tới giật lấy điện thoại của vợ đập nát, đồng thời cho vợ một cái tát.

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