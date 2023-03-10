Bị ép lấy con gái sếp, tôi đành phải đưa người này đến gặp mặt gia đình sếp để rồi tất cả đều phải 'há hốc miệng'

Tâm sự 10/03/2023 04:55

Nghe xong câu chuyện đó cả vợ tôi và con gái sếp cũng đều ứa nước mắt. Sự im lặng của mọi người đã là câu trả lời cho kết quả tôi đạt được.

Một tháng trước nhà sếp tổng mừng sinh nhật cô con gái nên đã mời rất nhiều khách, tôi thật vinh dự cũng được mời đến. Trong suốt buổi tiệc đó, con gái của sếp tổng nói chuyện rất nhiều với tôi, còn tôi là phận làm lính thì phải tìm mọi cách để lấy lòng con gái sếp. Và tôi đã dùng rất nhiều từ hoa mỹ tặng cho cô ấy như khen em xinh, dáng chuẩn, học thức rộng, nói năng rất hay,...

Các cụ nói chẳng sai cái miệng hại cái thân, chính những từ ong bướm đó đã khiến con gái sếp mê mẩn tôi như điếu đổ. Những ngày sau đó cô ấy thường lui tới chi nhánh của tôi, lấy cớ là kiểm tra nhưng thực chất là tán trai thì đúng hơn.

Không muốn làm mất lòng sếp nên tôi đón tiếp con gái sếp rất chu đáo và dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhiều lần cô ấy chủ động mở lòng hay gợi tình cảm nhưng tôi thẳng thắn nói là đã lập gia đình rồi. Tuy vợ chồng không thể có con nhưng cuộc sống rất hạnh phúc và sẽ không bao giờ phản bội vợ.

Tưởng sự thành thật của tôi sẽ giúp cho con gái sếp biết khó mà lui nhưng không ngờ cô ấy bảo tôi xứng đáng có được một gia đình đúng nghĩa. Vài ngày sau sếp gặp tôi nói là muốn tôi ly dị vợ để lấy con gái ông ấy.

Tôi từ chối thì sếp nổi khùng lên bảo: “Vì con gái quá yêu cậu nên tôi đành phải nhân nhượng chấp nhận một chàng rể đã có vợ. Nếu cậu mà không lấy con gái tôi thì sau này đừng mong ngóc đầu lên ở cái thành phố này”.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đưa vợ đến gia đình sếp để cho mọi người gặp mặt rồi sẽ tiếp tục nói chuyện. Khi cả nhà sếp vừa nhìn thấy tôi đẩy vợ trên chiếc xe lăn thì tất cả kinh ngạc không nói lên lời.

Bị ép lấy con gái sếp, tôi đành phải đưa người này đến gặp mặt gia đình sếp để rồi tất cả đều phải 'há hốc miệng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con gái sếp phải mất một lúc mới đủ bình tĩnh thốt ra câu là: “Em thua kém cô vợ tàn tật của anh ở điểm gì mà lại không chọn em hả?”. Tôi im lặng không trả lời, khiến sếp rất tức giận nói là con gái ông tiền nhiều, giỏi giang, xinh đẹp, nết na và nấu nướng rất giỏi. Là mẫu phụ nữ mà biết bao nhiêu người đàn ông thèm khát tại sao tôi lại phụ bạc con gái sếp.

Để trả lời thắc mắc của mọi người tôi kể lại câu chuyện tai nạn của vợ tôi. Lần đó đang đi đường mải chơi game quá nên tôi không để ý đến một chiếc xe tải lao nhanh về phía mình.

Đúng lúc tưởng như sắp chết thì có một cánh tay đẩy mạnh tôi ra khỏi chiếc xe tải, để rồi khi hoàn hồn tỉnh lại thì nằm bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp bị xe cán mất hai chân.

Sau ngày đó tôi sống trong sự ân hận và tự chịu trách nhiệm cả đời với cô gái đã cứu mình một mạng. Nghe xong câu chuyện đó cả vợ tôi và con gái sếp cũng đều ứa nước mắt. Sự im lặng của mọi người đã là câu trả lời cho kết quả tôi đạt được.

Một lúc sau con gái sếp quyết định nhận vợ tôi là chị, còn vợ sếp cảm động quá đã nhận vợ tôi là con nuôi hứa sẽ chăm sóc cả đời.

Từ ngày đó tôi đương nhiên trở thành người con rể nuôi đáng tin cậy của sếp. Cuối cùng sự thành thật và trân tình của tôi đã khiến mọi người động lòng.

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ sống, chồng không những chiều chuộng còn làm điều này khiến tôi bầu bì phải chịu khổ

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ sống, chồng không những chiều chuộng còn làm điều này khiến tôi bầu bì phải chịu khổ

Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt.

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