Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Tâm sự 14/11/2025 07:30

Đúng lúc ấy, em nhận được một lời đề nghị béo bở. Chỉ cần em chấp nhận lấy chồng và chăm sóc chồng mình những ngày cuối đời, em sẽ được 200 triệu. Là con gái, chẳng ai mong muốn lấy một người chồng đáng tuổi ông mình. Thế nhưng ở thời điểm đó, em không còn cách nào khác.

Chào mọi người, em năm nay 25 tuổi, đã trải qua một đời chồng, hay nói cách khác thì em vừa trở thành phụ nữ góa chồng. Nói đến chuyện tình cảm của em, nhiều người sẽ cảm thấy mỉa mai, bởi khi kết hôn, chồng em đã 84 tuổi.

Gia đình em rất khó khăn, anh trai lại suốt ngày tụ tập với bạn bè để ăn chơi đàn đúm. Công việc chân chính thì không làm, anh ấy lại lao đầu vào các mô hình đầu tư chứng khoán, trong khi bản thân lại không có chút kiến thức nào. Hồi ấy, anh trai em về nhà báo nợ 200 triệu. Bố mẹ em lúc đó rất cuống, thậm chí còn nghĩ đến hướng bán nhà đi để trả nợ.

Đúng lúc ấy, em nhận được một lời đề nghị béo bở. Chỉ cần em chấp nhận lấy chồng và chăm sóc chồng mình những ngày cuối đời, em sẽ được 200 triệu. Là con gái, chẳng ai mong muốn lấy một người chồng đáng tuổi ông mình. Thế nhưng ở thời điểm đó, em không còn cách nào khác. 

Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em là người đã có tuổi, lại chưa từng kết hôn. Ông chỉ mong cuối đời, có người chăm sóc với tư cách là một người vợ. Khi đến căn nhà này, em như một người giúp việc. Chồng em không hề gần gũi vợ, tất cả những thứ mà ông cần đó là lắng nghe tâm sự thường ngày.

Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Bởi sau ngần ấy thời gian, bản thân em cũng cảm thấy người đàn ông ấy thân thuộc.

Sau khi chồng qua đời, em được trao lại căn nhà đang ở. Số tiền tiết kiệm của chồng em cũng được rút ra, bên trong là hơn 1 tỷ. Nhiều người không biết cứ nghĩ em ẵm trọn nó để ăn sung mặc sướng. Thế nhưng trước khi chồng qua đời, em đã hứa sẽ mang toàn bộ tiền của ông đi từ thiện. Suy cho cùng, việc em được 200 triệu và một căn nhà đã là một sự ưu ái. Giờ đây khi đã được tự do, em chỉ mong có thể giúp đỡ them những mảnh đời khác, cũng như nuôi dưỡng tâm hồn của mình để tiếp tục làm lại cuộc đời.

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Gia đình em rất khó khăn, anh trai lại suốt ngày tụ tập với bạn bè để ăn chơi đàn đúm. Công việc chân chính thì không làm, anh ấy lại lao đầu vào các mô hình đầu tư chứng khoán, trong khi bản thân lại không có chút kiến thức nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày tới (15/11 - 19/11), 3 con giáp trời định sẽ giàu, Tài Lộc tăng cao, phất lên như diều gặp gió, ấm êm sung sướng đủ đường

Tử vi 5 ngày tới (15/11 - 19/11), 3 con giáp trời định sẽ giàu, Tài Lộc tăng cao, phất lên như diều gặp gió, ấm êm sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/11/2025, 3 con giáp ghi danh sổ vàng, đầu tư trúng đậm, Phú Quý Phát Tài, trở thành đại gia trong chớp mắt

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/11/2025, 3 con giáp ghi danh sổ vàng, đầu tư trúng đậm, Phú Quý Phát Tài, trở thành đại gia trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/11/2025, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/11/2025, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp được Quý Nhân giúp đỡ, cầu tài đắc tài,, nhanh chóng trở thành đại gia, sống trong nhà cao cửa rộng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp được Quý Nhân giúp đỡ, cầu tài đắc tài,, nhanh chóng trở thành đại gia, sống trong nhà cao cửa rộng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, mệnh trời đã định số đỏ, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, mệnh trời đã định số đỏ, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn vận may của thiên hạ, ngồi yên hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 15/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hậu vận viên mãn, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân vướng đủ xui xẻo, làm quần quật vẫn không hết nghèo

Tử vi thứ Bảy 15/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hậu vận viên mãn, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân vướng đủ xui xẻo, làm quần quật vẫn không hết nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Vợ ám ảnh về ngoại hình nên ra điều kiện 'tắt đèn' mỗi khi 'gần gũi

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Phát hiện bí mật của người yêu chị gái, tôi cảnh báo thì bị chị đáp trả một câu khiến tôi 'tức sôi máu'

Chồng nhất quyết không cho vợ đổi việc lương 30 triệu, cô vợ theo dõi và 'điếng người' khi phát hiện sự thật tàn nhẫn

Chồng nhất quyết không cho vợ đổi việc lương 30 triệu, cô vợ theo dõi và 'điếng người' khi phát hiện sự thật tàn nhẫn

Tưởng lấy chồng nghèo, đêm tân hôn vợ trẻ choáng váng với bí mật chồng lôi ra từ dưới gầm giường

Tưởng lấy chồng nghèo, đêm tân hôn vợ trẻ choáng váng với bí mật chồng lôi ra từ dưới gầm giường