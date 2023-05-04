Chị còn nhớ, đó là buổi gặp bạn bè cấp 3 trong một nhà hàng có tiếng, chị thu xếp hết việc nhà rồi mới đến vui vẻ đôi chút. Hôm đó, cả hội bạn chị rôm rả lắm, chuyện xưa chuyện nay đều không thiếu. Đến giữa buổi thì chị bất ngờ khi cô bạn vốn không thích chị ngày xưa lại cất lời hỏi thăm thân mật.

Chị vừa cười vừa trả lời, bình thản như không mà đầy tự hào lẫn kiêu hãnh. Nhưng chưa được bao lâu thì chị nghe bạn bè bắt đầu xì xầm hết nhìn về phía chị rồi nhìn ra cửa nhà hàng. Chị ngồi trong một góc khuất, không dễ nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hai con người kia bước hẳn vào nhà hàng, chị thấy mình như mất đi một nửa linh hồn. Đó là chồng chị, đang ôm eo một người phụ nữ trẻ đẹp quần áo xa xỉ. Anh không thấy chị, cười sảng khoái đi với nhân tình. Đến khi không còn thấy bóng lưng của hai người, chị mới cúi nhìn hai lòng bàn tay trầy xước cả đi của mình. Rồi chị lại đưa mắt nhìn bộ quần áo đã cũ kỹ mình đang mặc. Có gì đó nghèn nghẹn, chua chát đắng mặn. Chị không còn nghe nổi tiếng bạn bè mình xì xầm, chị chỉ còn nhớ mình phải cười, phải như không, phải bình thản nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà, chỉ vừa ra khỏi nhà hàng, chị đã tìm vội một chỗ vắng người, cứ vậy mà ngồi bệt xuống mỏi mệt. Chị khóc…

Anh luôn biết mình là người may mắn khi lấy được chị. Anh từng thương chị, chân thành và trọn vẹn nhất, không mảy may bội bạc, chưa từng vụn vặt dối lừa. Anh đã nghĩ mình cố gắng bao nhiêu năm trời khổ cực cũng chỉ để bù đắp tháng năm chị cùng anh rông ruổi, thanh xuân chị trải qua nghèo khó vì anh. Vậy mà, khi thành công gõ cửa, khi công danh lên tiếng, anh lại dần không trọn nổi lời thề phu thê. Anh phản bội chị, anh ngoại tình với cái thói hư hỏng của những tên đàn ông có tiền. Anh biết anh sai, anh rõ ràng dằn vặt, chỉ là anh không quay lại được, anh không còn nhìn thấy lối về nhà…

Chị không nói với anh về những giọt nước mắt ngày hôm đó. Chị vẫn lo cho anh từng chiếc áo, từng bữa cơm thơm phức nóng hổi. Chị cười dịu dàng mỗi chiều anh về, chị im lìm bên anh khi anh đọc tài liệu công việc. Như bao tháng năm chưa hề đổi thay, như chị và anh vẫn chưa từng lạc bước nhau phút giây nào. Đêm đó, chị hỏi anh:

- Chồng của bạn em ngoại tình. Anh nghĩ xem, hai người họ đã sống với nhau gần 10 năm dài, vậy mà lại như thế. Họ cũng bên nhau ngần ấy năm như chúng mình, sao có thể nói đi là đi? Thật đau lòng phải không anh?

Ảnh minh họa: Internet

Anh cứng người, rồi lại vội nghĩ cũng chỉ là chị hay nói chuyện thiên hạ. Anh quàng tay ôm chị vào lòng, như ủi an, hay là như tội lỗi cũng có thể. Trong vòng tay anh, chị lại nhớ bóng dáng anh ngày hôm đó cũng ôm người phụ nữ xa lạ kia. Chị không còn khóc nữa, đôi mắt ráo hoảnh như không, bình thản đến đáng sợ.

Anh vẫn nhớ như in ngày đó, anh biết cả cuộc đời mình cũng không quên nổi, một lần cũng không thể quên. Hình ảnh cô nhân tình của anh tràn lan khắp trên mạng ái ân cùng không ít những tên đàn ông đầy tai tiếng. Trong số những người đàn ông đó có cả anh nhưng kì lạ là mặt anh lại bị che mờ đi. Và ngay sau đó, chính cô bồ lại là người tung hết hình của anh và cô ta lên mạng.

Trước mặt cô ta, anh từng động lòng, vì cô ta mà anh bội bạc vợ con. Trong cơn cuồng loạn, anh biết mình như sắp đánh mất tất cả. Anh vội vàng về nhà. Lần đầu tiên anh nhận ra anh có thể mất danh dự, mất cả sự nghiệp nhưng không thể mất mẹ con chị. Chỉ là, muộn màng rồi, chị và hai con đã bỏ đi. Chị không còn họ hàng ở Việt Nam, anh đành gọi cho hết bạn bè của vợ. Anh còn nhớ đầu dây bên kia vang vọng khiến anh run lẩy bẩy như kẻ đánh mất nửa cuộc đời.

- Anh không biết hôm đó vợ anh và cả tụi tui đều chứng kiến anh ôm ấp bồ vào nhà hàng sang trọng? Nửa năm nay cô ấy vẫn còn bên và anh vẫn chưa tỉnh ngộ?

Anh thấy tim mình như không thở nổi. Nửa năm nay? Trong nhà hàng với không ít bạn bè của vợ? Vậy mà chị vẫn xem như không, chị vẫn dịu dàng đầy yêu thương bên anh sớm hôm. Anh không nhìn thấy, anh không hay biết, anh vẫn tin mình sẽ che giấu đến cùng tội lỗi. Chị đã cho anh cơ hội, chị đã im lìm đợi anh quay về. Chị ra đi, đem theo hết thảy ấm áp nghĩa tình anh từng có. Vậy thôi cũng đủ lấy đi hạnh phúc phần đời còn lại nơi anh. Hối hận, tội lỗi, dằn vặt, chị biết rõ đó mới là điều đủ giết chết anh từng ngày. Anh mất hết, trắng tay…

Thật ra, anh mãi không biết chính chị là người tung những tấm hình của cô nhân tình dễ dãi kia lên mạng. Và cũng chính chị là người trả tiền để cô ta tung hình anh lên sau đó. Chị muốn anh nếm cho rõ mùi vị bị phản bội đau đớn và tủi hổ đến nhường nào. Gọn gàng nhưng đầy chua cay, chị muốn anh phải hối hận dằn vặt một đời và mất hết thảy vì phản bội chị.

Đàn ông, vốn dĩ đừng nên xem thường đàn bà. Đàn bà như chẳng biết gì, không có nghĩa là đàn bà ngu ngốc. Đàn bà cười nói, không có nghĩa là chưa từng khóc. Đàn bà im lặng, cũng đừng nghĩ họ cam chịu. Sự im lặng của phụ nữ bị phản bội còn đáng sợ hơn mọi trả đũa cay độc nhất của đàn bà. Trả thù bằng hối hận, trả đũa bằng dằn vặt, một lần là ra đi, một bước là không bao giờ quay về. Đàn ông khi ấy, có quỳ rạp dưới chân đàn bà cũng không khi nào đủ. Vì vậy, đừng dại đùa với đàn bà hiền lành thủy chung, đừng để họ phải im lặng, vì hậu quả sau cùng chỉ có đàn ông gánh vác…