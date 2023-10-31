Bế con sang nhờ hàng xóm trông hộ, tôi 'chết điếng' khi thấy chồng và cô ấy đang say sưa làm việc tày đình này giữa thanh thiên bạch nhật

Tâm sự 31/10/2023 06:18

Giờ tôi sẽ phải làm gì đây khi vẫn còn yêu anh da diết mà anh lại phản bội tôi? Tôi nên chia tay với anh về quê với mẹ đẻ hay tha thứ và chấp nhận chuyện chồng mình thi thoảng sang “gãi ngứa” cho em hàng xóm kia đây?

Từ ngày sinh cu Thỏ đến giờ tôi không đi làm nữa mà ở nhà chăm con. Bố mẹ 2 bên ở quê đều già cả nên không thể lên phố bế cháu giúp tôi được. Thôi thì nghỉ làm ở nhà trông con, để chồng tôi 1 mình đi kiếm tiền chứ giờ bảo thuê ô sin thì không biết kiếm tiền đâu ra nữa.

Cứ thế chồng tôi hết làm ở cơ quan rồi lại nhận việc làm thêm về nhà. Thấy anh lúc nào cũng cắm mặt vào bàn làm việc mà tôi thương quá. Đợi cho cu Thỏ được 1 năm tôi sẽ đưa cháu đi trẻ, chứ 2 mẹ con cứ bồng bế nhau mãi thế này sớm muộn gì cũng c.hết đói thôi. Thương chồng, tôi nhận đồ thêu về nhà làm những lúc cu Thỏ ngủ say, nhưng thêu thùa mãi cũng chả kiếm được bao nhiêu vì quỹ thời gian dành cho nó ít quá.

Gần nhà có Hà – cô hàng xóm mới chuyển đến. Cô ấy mới ra trường đi làm được 2 năm mà không yêu đương gì, đặc biệt cô ấy rất quý cu Thỏ nhà tôi nên chả mấy 2 nhà trở thành hàng xóm thân thiết của nhau. Nhiều lần chị em tâm sự rằng Hà xinh như này sao không yêu lấy anh chàng nào đi? Hà thỏ thẻ bảo rằng em đã yêu thầm 1 người nhưng không dám thổ lộ vì anh ấy có gia đình rồi. Nghe vậy tôi chỉ biết an ủi và khuyên Hà nên từ bỏ mối tình đơn phương ấy đi, đừng làm người thứ 3 chỉ thiệt thân thôi. Hà gật đầu khẽ rơi nước mắt mà tôi thấy thương cho cô bé này.

Bế con sang nhờ hàng xóm trông hộ, tôi 'chết điếng' khi thấy chồng và cô ấy đang say sưa làm việc tày đình này giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, chồng được nghỉ nhưng sáng sớm nay đã thấy anh đi đâu mất hút không bảo gì. Nghĩ chồng lại chạy đi ăn sáng hay chơi thể thao gì đó nên tôi mặc kệ, kiểu gì trưa đến anh chẳng mò về ăn cơm. Hơn 8h sáng tôi bế cu Thỏ sang nhà Hà chơi, hôm nay cô Hà được nghỉ tiện thể tôi nhờ em ấy trông con hộ để mình về nhà làm cơm cho được việc.

 

Vừa hớn hở đẩy cửa vào phòng Hà, tôi choáng váng ôm chặt cu Thỏ vào lòng mà giận điên người. Gì thế kia chồng tôi đang ngồi lên người Hà. Họ đang gãi ngứa hay là vuốt ve, ngoại tình với nhau nên mới trai trên gái dưới thế kia? Qúa sốc về chuyện này tôi bế cả cu Thỏ xông vào trước giường Hà cúi xuống tát bốp cái vào mặt chồng rồi nhìn Hà với ánh mắt hình viên đạn. Thấy tôi và con trai đứng trước mặt chồng vội vã buông Hà ra và vơ vội quần áo mặc vào người.

Bế con sang nhờ hàng xóm trông hộ, tôi 'chết điếng' khi thấy chồng và cô ấy đang say sưa làm việc tày đình này giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chị… em xin chị đừng lớn tiếng. Em thừa nhận em và anh ấy đang phản bội chị. Lỗi là ở em, chị có nhớ hôm lâu em tâm sự với chị rằng em có yêu 1 người đàn ông đã có gia đình rồi không?

- Người đó là chồng tôi?

- Dạ, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời chị nói. Nhưng em không thể kìm nén tình cảm của mình trước mặt anh ấy, nên em đã chủ động trong chuyện này. Em xin lỗi, xin chị cứ trừng phạt em, anh ấy không có tội.

Bế con sang nhờ hàng xóm trông hộ, tôi 'chết điếng' khi thấy chồng và cô ấy đang say sưa làm việc tày đình này giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Anh cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy 2 người xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ngày trước tôi yêu anh, cưới anh vì anh thật thà không ham mê gái gú, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Vậy thì tôi nên kết thúc sai lầm này ngay tại đây, anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Còn cô, cô sẽ phải trả giá cho việc này. Cô còn nhớ lời tôi nói khi cô thú nhận yêu người có gia đình chứ.

Ôm con bỏ chạy khỏi căn phòng ghê tởm đấy, cả tôi và cu Thỏ khóc lóc không thôi. Dỗ con nín, tôi nghẹn ngào không thốt ra lời. Giờ tôi sẽ phải làm gì đây khi vẫn còn yêu anh da diết mà anh lại phản bội tôi? Tôi nên chia tay với anh về quê với mẹ đẻ hay tha thứ và chấp nhận chuyện chồng mình thi thoảng sang “gãi ngứa” cho em hàng xóm kia đây?

Ngày nào vợ cũng tắm ở công ty rồi mới về nhà, bán tính bán nghi nên tôi lén theo dõi, thấy 2 bóng người đang lấp ló mà tôi bàng hoàng

Ngày nào vợ cũng tắm ở công ty rồi mới về nhà, bán tính bán nghi nên tôi lén theo dõi, thấy 2 bóng người đang lấp ló mà tôi bàng hoàng

Thay vì vội vã vạch trần họ ngay lập tức, chồng Thục đã ở một mình bên ngoài trong một thời gian dài. Trong lòng anh ta nghĩ không ra, mình yêu vợ như vậy, sao cô ấy lại có thể ngoại tình?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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