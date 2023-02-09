Ngày hôm đó, T. lén theo dõi và bắt tại trận vợ mình đang ân ái với Mwela tại khách sạn. Thấy cảnh tượng trước mắt, T. không khỏi phẫn nộ, thế nhưng anh lại không lựa chọn cách ẩu đả hay đánh ghen điên cuồng nào.

Mới đây, vụ việc một ông chồng bắt quả tang vợ qua lại với người đàn ông khác đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Theo đó, một vị doanh nhân có tên là T. đau đớn phát hiện vợ mình đang cặp kè với chính bạn thân của anh.

Sau đó, T. quay sang tức giận nói với vợ: "Cô sinh cho tôi một đứa con và cô nghĩ mình muốn làm gì cũng được ư? Cuộc hôn nhân của chúng ta chấm dứt ngay lúc này".

Doanh nhân này bình tĩnh nói với bạn, đồng thời là tình địch: "Anh đã ngủ với vợ tôi, vậy anh hãy chịu trách nhiệm cho việc mình làm đi".

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, T. còn bắt anh bạn thân trả một số tiền khủng để đưa vợ anh rời đi: "Hãy đưa cho tôi số tiền ấy và mang cô ấy đi đi. Cô ấy giờ là vợ của anh".

Được biết, người bạn thân cũng đã trả cho T. số tiền mà anh yêu cầu. Còn chị vợ, chỉ nhìn anh với ánh mắt van nài nhưng quá muộn rồi. Anh nhận ra những biểu hiện lạ trước khi phát hiện vợ ngoại tình.

Bình luận về vụ việc có "một không hai" này, dân mạng vô cùng bất ngờ và "ngã ngửa".

- "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

- "Tôi chưa từng thấy cặp đôi ngoại tình nào lại trưng ra cái nét mặt ngầu như vậy. Họ không hề sợ hãi hay thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc mối quan hệ ngoài luồng của mình bị phanh phui"

- "Rồi 'kẻ thứ 3' tự nhiên lại có cô vợ từ trên trời rơi xuống dễ dàng thế kia ư?"

- "Không thể tin một màn bắt ghen tại trận lại có kết cục đơn giản, ai cũng vui thế này".

Ảnh minh họa: Internet

Hãy cẩn thận nếu vợ dành nhiều thời gian ở văn phòng, đây có thể là lời nói dối để che đậy cho việc ngoại tình sau giờ làm. Và ngay cả khi đối phương thực sự tăng ca, bạn vẫn có lý do để lo lắng, vì biết đâu cô ấy ở lại vì muốn gần gũi hơn với đồng nghiệp bản thân có cảm tình.

"Nếu những tin nhắn của nữ giới mất đi sự yêu thương, sự chú ý của cô ấy có thể đang hướng về người khác".

Bởi hầu hết phụ nữ đều muốn làm cho người đàn ông của mình cảm thấy đặc biệt và được yêu thương. Vì vậy nếu các cuộc trò chuyện không giống như khi bạn bắt đầu hẹn hò, chúng có thể là dấu hiệu cho thấy cô ấy không còn hứng thú với bạn.