Bắt quả tang chồng ‘ngủ tiên’ với cô hàng xóm, vợ lén làm thao tác đổi số điện thoại trong danh bạ sang số mẹ chồng và cái kết không ngờ

Tâm sự 12/12/2022 15:18

Có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, những lần tăng ca của chồng lại ngọt ngào bên nhà hàng xóm. Bụng mang dạ chửa, vợ lén làm điều này để có cái kết trọn vẹn.

Người ta thường nói “mẹ chồng- nàng dâu” khác m.áu tanh lòng, có vô số những câu chuyện bi đát về cuộc sống như địa ngục của những nàng dâu sống chung với mẹ chồng khó tính. Thế nhưng, trường hợp của Hảo lại vô cùng may mắn khi gặp được người mẹ chồng hoàn toàn khác.

Khi biết Lộc định dẫn mình về ra mắt, Hảo đã rất lo lắng, dù sao gia đình anh cũng giàu có, điều kiện của anh lại tốt như vậy, Hảo sợ bố mẹ anh nhất định sẽ chê bai đứa nhà quê nhan sắc bình thường như mình.

Nhưng mọi sự lo lắng của cô đều tan biến khi gặp bố mẹ Lộc, nhất là mẹ anh khác xa so với tưởng tượng của cô về 1 người mẹ chồng, bà thân thiện, cởi mở giống như 1 người bạn. Thấy con trai định chờ được tuổi mới cưới, mẹ anh còn nói:

- Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ dể lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

Sau này, lấy nhau rồi, càng sống lâu với mẹ chồng, Hảo càng cảm thấy mình hạnh phúc khi có được người mẹ thứ 2 vì bà luôn quan tâm, bảo bọc, che chở cô, thậm chí hơn cả con trai bà.

Bắt quả tang chồng ‘ngủ tiên’ với cô hàng xóm, vợ lén làm thao tác đổi số điện thoại trong danh bạ sang số mẹ chồng và cái kết không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới chồng mới được gần 1 năm thì Hảo có thai, khi biết cô có tin vui cả Lộc và nhà anh đều vui mừng vô cùng. Từ sau khi đi khám về, mẹ chồng bắt con dâu chỉ ngồi ăn không phải làm gì cả, mọi việc đều 1 tay bà lo liệu hết, không những thế mẹ chồng còn nói đẻ gái hay trai không quan trọng, chỉ cần có cháu bế là bà vui.

Được mẹ chồng cưng chiều còn hơn báu vật, thế nhưng chồng thì đối xử với cô đột nhiên ngày 1 lạnh nhạt. 1 hôm, tâm sự với con bạn thân thì nó nói:

-Hay mày cấm quan hệ sớm quá nên anh ấy giận rồi, khéo lại ra ngoài tìm con khác, cẩn thận đấy.

Hảo nghe xong thì giật mình thon thót, quả thật từ sau ki có thai, có vẻ cô bỏ bê chồng, không để ý đến anh khiến anh được tự do quá. Khoảng 1 tháng trước, 1 cô gái là mẹ đơn thân chuyển đến gần nhà Lộc, từ sau lần cô nhờ anh bê đồ, có vẻ như họ đã để ý nhau mà Hảo không hề hay biết.

Nghĩ lại, thấy có gì đó sai sai, Hảo liền theo dõi thì choáng nặng khi phát hiện ra quả thật tối nào Lộc cũng “tăng ca” ở nhà cô hàng xóm. Thế nhưng, Hảo không lao vào đ.ánh g.hen mà kìm nén vì sợ ảnh hưởng đến con.

Tối đó, cũng như mọi lần, 12 giờ đêm mới thấy Lộc về nhà, Hảo vẫn ngồi ngoài phòng khách chờ, vừa nhìn thấy vợ, Lộc giật mình:

-Sao em còn ngồi đây.

-Em ngồi chờ anh về, thôi để em thay đồ cho anh rồi vợ chồng mình đi ngủ.

Thấy vợ ngọt ngào Lộc không nghi ngờ gì, nhân lúc đó, Hảo “đột nhập” vào điện thoại của anh và âm thầm tráo đổi đổi số cô bồ và của mẹ chồng trong danh bạ với nhau.

Kết quả, chỉ 20 phút sau mẹ chồng đã lao vào phòng kéo con trai dậy:

-Mày giải thích đi, mày nhắn tin cho con nào?? Cái gì mà chúc em yêu ngủ ngon, anh nhớ mùi hương của em lắm, mai anh lại đến nhé, hả??

Khi ấy, Lộc tái mặt rồi mở điện thoại ra xem, lúc đó có tin nhắn đến từ “mẹ yêu” rằng “sao hôm nay anh không chúc em ngủ ngon nhỉ, hay em chạy sang gặp anh 1 lát nhé, dù sao cũng chỉ cách nhau vài bước chân mà”.

Mẹ chồng thấy vậy giật luôn điện thoại của con trai, mặt bà đằng đằng sát khí còn Hảo thì giả vờ ngạc nhiên sững sờ:

-Mẹ, đây chẳng phải số cô hàng xóm nhà mình sao, cô ta có con rồi mà còn làm cái trò khốn nạn đó, thật đúng là..á..á

Vừa nói, Hảo vừa ôm bụng kêu đau khiến mẹ chồng sợ quá vội vã xoa bụng cho con dâu và nói:

Bắt quả tang chồng ‘ngủ tiên’ với cô hàng xóm, vợ lén làm thao tác đổi số điện thoại trong danh bạ sang số mẹ chồng và cái kết không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Con yên tâm, mẹ sẽ không để cô ta yên đâu, mẹ sẽ thay con dạy cho cô ta 1 bài học.

Nói rồi bà chỉ thẳng mặt con trai:

-Mày giỏi lắm, thằng con mất nết này, bố mẹ dạy mày thế hả?? Vợ mày mà có tổn hại gì thì tao từ mặt mày luôn.

Nghe mẹ nói, Lộc run rẩy vội đỡ vợ lên giường và gọi bác sĩ, trong khi Hảo liên tục kêu gào:

-Để tôi c.hết đi cho rồi, để tôi c.hết đi cho rồi, trời ơi là trời, chồng thế này thì sống làm sao được.

Lộc lúc đó chỉ biết quỳ xuống liên tục xin lỗi mẹ và vợ. Nhưng mẹ anh không tha cho cô gái kia, vừa sáng tinh mơ hôm sau, bà liền ra phường mượn loa thông báo:

-Tin khẩn cấp, trong phường chúng ta có 1 ả đàn bà vừa chuyển đến cách đây hơn 1 tháng dẫn theo 1 đứa con nhỏ, vì bị chồng chê chồng bỏ nên đang có âm mưu giựt chồng người khác, đề nghị chị em phụ nữ có chồng phải bảo quản cho nghiêm ngặt nếu không hồ ly tinh nó cướp mất.

Nghe thông báo đó ai cũng bò lăn ra cười, không cần nói thì ai cũng biết là ai, vì quá xấu hổ, cô ta phải dọn đi nơi khác ở còn Lộc thì từ đó không dám léng phéng với cô nào nữa.

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Không có thời gian chăm sóc chồng và cả bản thân mình, hàng ngày, tôi chỉ biết dành hết sức cho ba đứa con đến hao gầy. Vốn dĩ, gia đình vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày nọ.

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