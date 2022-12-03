Bắt quả tang chị dâu ngoại tình, tôi chụp lại mách cả nhà rồi phải ngất lịm khi sự thật phơi bày

Tâm sự 03/12/2022 10:32

Tình cờ tóm được chị dâu từ trên ô tô cùng 1 gã đàn ông lạ bước xuống. Hắn ta trông thua kém anh tôi nhiều nhưng có vẻ nhiều tiền. Tôi chắc chắn gã ta không phải họ hàng anh em nhà chị dâu. 

Nhà tôi có hai anh em, chúng tôi đều đẹp trai sáng láng, có công ăn việc làm ổn định với thu nhập khá. Khi anh tôi đưa chị dâu về ra mắt, tôi thất vọng hoàn toàn. Ngoại hình chỉ ở mức trung bình, gia cảnh chị dâu cũng chẳng lấy gì nổi bật. Nhưng bố mẹ tôi không phản đối, tôi chỉ là em trai chẳng có quyền can thiệp.

Sau khi anh cưới vợ một thời gian thì tôi đưa bạn gái về ra mắt. Đặt bạn gái tôi với chị dâu đứng cạnh nhau, chị ấy thua kém một trời một vực. Người yêu tôi nhà giàu, ăn mặc sang chảnh, biết nói năng ngọt ngào, còn hay tặng quà lấy lòng bố mẹ tôi. 

Anh chị cưới xong thì sống với bố mẹ, tôi chưa lấy vợ nên vẫn ở chung nhà. Nhìn chị dâu là tôi thấy không hài lòng nên cũng chẳng vui vẻ gì trong cuộc sống hàng ngày. Khổ nỗi anh tôi với bố mẹ khá bênh chị ta. 

Bắt quả tang chị dâu ngoại tình, tôi chụp lại mách cả nhà rồi phải ngất lịm khi sự thật phơi bày - Ảnh 1
Nhìn chị dâu là tôi thấy không hài lòng nên cũng chẳng vui vẻ gì trong cuộc sống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến tuần trước, tôi đi uống cà phê với cậu bạn thì tình cờ tóm được chị dâu từ trên ô tô cùng 1 gã đàn ông lạ bước xuống. Hắn ta trông thua kém anh tôi nhiều nhưng có vẻ nhiều tiền. Tôi chắc chắn gã ta không phải họ hàng anh em nhà chị dâu. 

Quá đáng hơn, tôi còn thấy gã ta cầm tay lôi kéo chị ấy, nhìn là biết mối quan hệ không hề đơn giản, cứ như thể tình nhân cãi nhau. Tôi lập tức chụp ảnh rồi lao ngay về họp gia đình, đuổi chị ta đi. 

- Bố mẹ với anh nhìn xem này, mọi người đã bị chị ta dắt mũi bấy lâu nay rồi, có bằng chứng cụ thể rồi nhé.

Bố mẹ giận lắm, còn anh trai thì lắp bắp không thể tin nổi. Tôi bảo anh nhanh chóng viết đơn ly hôn đi, nhân lúc chưa có con. Vừa hay lúc đó chị dâu về. Mẹ tôi vì quá tin tưởng con dâu bây giờ phải sốc nặng nên ném xấp ảnh kia vào mặt chị ấy mắng té tát. Hóa ra chị ta đâu giỏi giang, có năng lực, tiền kiếm được đều là bất chính. 

Trái lại với tưởng tượng của gia đình tôi, chị dâu sau khi xem rõ những bức ảnh thì đột nhiên nở nụ cười:

- Thật ra người đàn ông này là chồng đứa bạn thân của con. Cách đây mấy hôm con bắt gặp anh ta đang ôm hôn một cô gái khác trên đường, nhìn kỹ lại con mới phát hiện đó là bạn gái của chú Tuấn (tên tôi) nên chụp ảnh lại nói cho đứa bạn thân của con biết. 

Bạn con khi biết chuyện thì ầm ĩ đòi ly hôn, chồng nó biết ảnh là do con chụp nên đến tìm con, nhờ con khuyên bạn mình. Vậy nên mới có tình huống con và anh ta gặp gỡ, con không đồng ý rồi bị lôi kéo thế này. Còn về phía chú Tuấn, con cũng chưa biết nên phải nói thế nào, nhưng giờ thì cả nhà mình đều biết rồi. 

Cả gia đình tôi hóa đá trước lời giải thích của chị ấy. Mẹ vội vàng xin lỗi con dâu. Không khó tìm hiểu mối quan hệ giữa người đàn ông kia với bạn chị ấy. Các cuộc gọi, tin nhắn giữa chị dâu và bạn thân và với gã đàn ông kia vẫn còn lưu giữ. Ảnh hắn ta ôm bạn gái tôi cũng rành rành không chối được. 

Bắt quả tang chị dâu ngoại tình, tôi chụp lại mách cả nhà rồi phải ngất lịm khi sự thật phơi bày - Ảnh 2
Tôi có làm gì sai đâu, trong tình huống đó ai mà không cư xử như vậy? - Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến tôi muốn ngất đi là sự thật về bạn gái mình. Hóa ra nhà cô ta không hề giàu có, tiền tiêu xài đều từ gã đàn ông kia bao nuôi. Họ đã cặp kè với nhau từ năm ngoái, thời gian yêu tôi vẫn lén lút qua lại. “Chú đã trưởng thành rồi, sau này sẽ kết hôn. Anh là con cả sẽ sống chung với bố mẹ nên nếu chú không xin lỗi chị dâu thì chú dọn ra ngoài sống đi, để tránh khó xử cho cả hai".

Anh trai nói vậy khiến tôi tức nghẹn. Cô bạn gái thì tôi chia tay, chị dâu trong sạch anh vui mừng quá còn gì, sao phải khắt khe với em trai? Tôi có làm gì sai đâu, trong tình huống đó ai mà không cư xử như vậy?

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