Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó

Tâm sự 14/11/2025 12:30

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng cảm thấy bất an lắm. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi để ý chồng mình. Thấy chồng cũng trằn trọc, anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Dạo gần đây chuyện vợ chồng anh cũng bỏ mặc.

Dạo gần đây tôi thấy chồng hay trốn lên tầng thượng một mình. Tôi cứ nghĩ anh gặp trục trặc công việc nên buồn phiền. Tôi có hỏi thăm đồng nghiệp của anh thì không có chuyện gì. Anh cứ như thế một thời gian rồi.

Một lần thấy đến tối muộn mà chồng vẫn chưa xuống ăn cơm tối. Tôi nói con gái ăn cơm trước đi, tôi lên tầng gọi bố. Tôi mang cho anh một cốc nước mát rồi đi lên tầng thượng.

Anh đang ngồi có vẻ rất suy tư, trên tay là điếu thiếu lá đang hút dở. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá. Hôm nay lại hút, chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến anh buồn đến thế. Tôi không gọi anh mà lặng lẽ đi lại gần. Anh đang chăm chú xem điện thoại, tôi ghé qua. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của em gái tôi và chồng nó. Anh chăm chú đến mức không cảm thấy có người đang đến gần mình. Anh lật qua lật lại những hình ảnh của em gái tôi.

Trái tim tôi hơi có gì đó đau nhói nhưng cố bình tĩnh lùi ra xa chồng một bước, giả vờ đằng hắng. Lúc này chồng vừa trông thấy tôi mới vội vàng cất điện thoại, giống như việc vừa làm điều gì mờ ám sợ tôi trông thấy vậy.

Tôi không nói gì. Nhưng trong lòng cảm thấy bất an lắm. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi để ý chồng mình. Thấy chồng cũng trằn trọc, anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Dạo gần đây chuyện vợ chồng anh cũng bỏ mặc.

Tôi nhớ lại chuyện chồng mình bỗng dưng trở nên buồn phiền như vậy cũng trùng với thời gian em gái tôi gặp chuyện trục trặc với chồng nó. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi. 

Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên tôi vào zalo của chồng. Anh để mật khẩu là ngày sinh của con gái nên tôi dễ dàng đăng nhập. Tôi không thể tin được. Trước mắt tôi là một dãy dài những tin nhắn của chồng tôi và em gái tôi. Những tin nhắn an ủi cả những nhớ nhung, hối hận…Những dằn vặt của anh.

Em gái tôi thì không nói gì quá giới hạn. Nó chỉ tâm sự với anh là nó buồn về chồng nó. Nhưng chồng tôi thì cứ như thể là muốn đứng ra bảo vệ cho mẹ con nó. Anh ta thậm chí còn đến gặp chồng em gái để nói chuyện. Tất cả mọi chuyện này anh chưa từng kể cho tôi nghe. Chuyện anh rể và em vợ không thể có mối quan hệ thân thiết như vậy mà chính bản thân tôi lại không biết.

Tối hôm đó, anh về tôi đã hỏi anh cho ra nhẽ. Không ngờ anh quay ngoắt ra mắng tôi là không tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Anh ta quăng cái điện thoại vỡ tan trước mặt tôi. Tôi giận quá quát vào mặt anh là đã tôn trọng vợ chưa. Tôi còn chưa can thiệp sâu như vậy vào chuyện em gái mà anh đã làm. Nếu anh trong sáng thì việc gì mà không cho tôi biết.

Anh hằm hằm nhìn tôi căm phẫn quát lên nói thẳng cho tôi biết. Người anh ấy yêu là em gái tôi chứ không phải tôi. Nhưng tiếc là nó lại chọn người đàn ông tồi kia. Anh tức tối nên tán tỉnh và quyết định lấy tôi. Trong mắt anh, tôi mãi chỉ là hình bóng thay thế của em gái mình.

Tôi sững sờ lẫn đau đớn không biết phải nói gì. Tôi đã gây nên tội gì để phải chịu cảnh trái ngang này? Chồng và em gái tôi đang lấy tôi ra làm cái bình phong. Tôi rốt cuộc chỉ là đồ dự bị của em gái mình sao?

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Trái tim tôi hơi có gì đó đau nhói nhưng cố bình tĩnh lùi ra xa chồng một bước, giả vờ đằng hắng. Lúc này chồng vừa trông thấy tôi mới vội vàng cất điện thoại, giống như việc vừa làm điều gì mờ ám sợ tôi trông thấy vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Danh tính 'thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD

Đời sống 42 phút trước
Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Sao quốc tế 45 phút trước
Liên tiếp 3 ngày tới (14, 15 và 16/11), 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc giàu khủng

Liên tiếp 3 ngày tới (14, 15 và 16/11), 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Cháy căn hộ ở khu tập thể cũ tại Hà Nội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Danh tính nam thanh niên Việt phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó

Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc 'rơi trúng vai', không thành Rồng cũng hóa Phượng

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (15/11-16/11), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc 'rơi trúng vai', không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Làm từ thiện, Bà Nhân Vlog bị mắng xối xả, tố dùng hình ảnh người nghèo để 'đánh bóng tên tuổi'

Làm từ thiện, Bà Nhân Vlog bị mắng xối xả, tố dùng hình ảnh người nghèo để 'đánh bóng tên tuổi'

Hậu trường 3 giờ 7 phút trước
Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Đời sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu tặng 5 triệu trong sinh nhật mẹ chồng nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn khiến bà 'điếng người', khẩn cấp trả lại

Con dâu tặng 5 triệu trong sinh nhật mẹ chồng nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn khiến bà 'điếng người', khẩn cấp trả lại

Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Cố chịu đựng nắng gắt mặc áo dài, em chồng vén áo lên, tiết lộ 'bí mật' khiến tôi 'sửng sốt' tột độ

Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Không ngờ chồng ngoại tình với 'người chị' lớn hơn vợ, lý do anh ta tiết lộ khiến người vợ đau đớn

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Chê con dâu tương lai 'sát chồng', mẹ anh ta đã 'bày mưu' hại con dâu, không ngờ lại tự tay đẩy con trai vào cảnh 'đổ vỏ'

Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Bị chê cười khi lấy chồng lớn tuổi, câu chuyện 'thầm kín' đằng sau khiến người ngoài phải 'sốc' và thay đổi cách nhìn

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố

Chồng phản bội trở về trong bộ dạng 'ăn mày' sau nửa năm, anh ta 'chết đứng' khi con trai không nhận ra bố