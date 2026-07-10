Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và vợ cũ

Tâm sự 10/07/2026 03:14

Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân...

Tôi lỡ yêu người đàn ông từng ly hôn có một đời vợ. Anh hơn tôi 10 tuổi, có một con trai riêng được vợ cũ nuôi. Trong mắt tôi, người yêu rất tốt, dù đã từng ly hôn. Anh không có thói hư tật xấu nào, có công việc với thu nhập tốt. Anh lúc nào cũng đối xử với tôi dịu dàng, yêu chiều. Chắc là vì đàn ông từng ly hôn có nhiều trải nghiệm, tâm lý hơn nên tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

Dù gia đình tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn muốn kết hôn với anh. Họ nói lấy đàn ông từng ly hôn sẽ dễ cảm thấy buồn tủi, vì anh có con riêng. Và tôi chỉ đang mù quáng khi yêu đương mà thôi, hôn nhân sẽ không có màu hồng được như thế.

Quả thật tôi không để tâm đến những lời họ nói. Tôi chỉ quan tâm đến tình yêu hiện tại của mình. Dù sao anh cũng đã ly hôn, anh có con thì đã sao vì con của anh cũng do vợ cũ nuôi nấng. Ai cũng có quá khứ, tôi nghĩ mình đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của bạn trai.

Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần tôi đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước. Tôi có chìa khóa nhà của anh nên có thể vào được dễ dàng. Khi bước vào nhà, tôi chết sững nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ. Trong lòng tôi như có lửa đốt, linh tính không lành.

Tôi mở cửa phòng ngủ thì thấy người phụ nữ kia chính là vợ cũ của bạn trai. Chị ấy đang nằm trên giường cùng với bạn trai của tôi và con trai của hai người. Họ ôm lấy nhau ngủ như một gia đình thực thụ. Tôi vừa nhìn qua đã thấy lòng dạ nát tan, đau xót vô cùng.

Nhưng khi người yêu phát hiện ra tôi thì anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Anh chỉ giải thích rằng vì con trai còn nhỏ muốn bố mẹ ngủ chung giường nên như thế. Anh và vợ cũ chỉ đang cố gắng hòa hợp với nhau để con lớn lên không bị tổn thương. Anh khuyên tôi nên chấp nhận chuyện này vì anh không thể làm khác.

Thậm chí, khi thấy tôi xị mặt, giận dỗi, người yêu còn tỏ ra bực bội. Anh nói rằng tôi sống quá ích kỷ, làm sao có thể trở thành vợ của anh. Tôi lặng người nghe những lời người yêu nói. Tôi rời khỏi nơi đó mà không nói lời nào nữa. Tôi quá thất vọng về cách hành xử của bạn trai. Anh coi trọng con riêng và vợ cũ hơn tôi. Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân.

Sau đó, người yêu có gọi điện tôi cũng không bắt máy. Có lẽ yêu một người đàn ông từng ly hôn hạnh phúc thật, nhưng tôi không đủ bao dung để lấy anh ấy làm chồng.

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 5 năm mòn mỏi chờ con là 5 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 10/7 đến 15/7, Thần Tài ‘đại giá quang lâm’ 3 con giáp "cá chép hóa rồng", đón Tết 2027 cực to

Từ ngày 10/7 đến 15/7, Thần Tài ‘đại giá quang lâm’ 3 con giáp "cá chép hóa rồng", đón Tết 2027 cực to

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 7h sáng mai (1/1/2024) top con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền

Đúng 7h sáng mai (1/1/2024) top con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 0h00 ngày mai, thứ Sáu 10/7: Top 3 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà, thức dậy đã nằm trên đống vàng

Đúng 0h00 ngày mai, thứ Sáu 10/7: Top 3 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà, thức dậy đã nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/7/2026), 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Cuối ngày hôm nay (10/7/2026), 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nghe giọng bố chồng trong điện thoại, khi nhìn thấy bóng dáng lạ phía sau ông càng sốc

Nghe giọng bố chồng trong điện thoại, khi nhìn thấy bóng dáng lạ phía sau ông càng sốc

Tâm sự 48 phút trước
Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình đến và cái kết

Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình đến và cái kết

Tâm sự 58 phút trước
Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và vợ cũ

Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và vợ cũ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Từ 0 giờ ngày 11/7 trở đi, top 3 con giáp đón tài lộc nhân đôi, tình duyên nhân 3, công danh nhân 4

Từ 0 giờ ngày 11/7 trở đi, top 3 con giáp đón tài lộc nhân đôi, tình duyên nhân 3, công danh nhân 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 ngày cuối tháng 6 Âm lịch vận khí xung thiên, 3 con giáp này phát tài phát lộc mua nhà sắm xe

3 ngày cuối tháng 6 Âm lịch vận khí xung thiên, 3 con giáp này phát tài phát lộc mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 0h đêm nay (10/7) top 3 con giáp tài vận rực rỡ, tình duyên như ý, nhà xe chờ sẵn trong 5 tháng cuối năm 2026

Đúng 0h đêm nay (10/7) top 3 con giáp tài vận rực rỡ, tình duyên như ý, nhà xe chờ sẵn trong 5 tháng cuối năm 2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 10/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Sáu 10/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

"Nữ hoàng trái cây" đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

"Nữ hoàng trái cây" đang vào mùa: Ăn đều đặn da sáng, dáng xinh lại cực tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình đến và cái kết

Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình đến và cái kết

Kết quả ADN kết luận cháu trai trùng huyết nhưng con trai không phải cha đứa trẻ, mẹ chồng chết lặng bóc trần sự thật

Kết quả ADN kết luận cháu trai trùng huyết nhưng con trai không phải cha đứa trẻ, mẹ chồng chết lặng bóc trần sự thật

Trước giờ nhắm mắt mẹ đẻ khăng khăng đòi giao 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi gục ngã

Trước giờ nhắm mắt mẹ đẻ khăng khăng đòi giao 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi gục ngã

Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Đi làm thủ tục vô tình thấy tên chồng trong khai sinh đứa trẻ lạ, người quen run rẩy gọi điện báo tin khiến vợ sốc ngất

Đi làm thủ tục vô tình thấy tên chồng trong khai sinh đứa trẻ lạ, người quen run rẩy gọi điện báo tin khiến vợ sốc ngất

Xả thân cứu cô gái mang bầu chàng trai ngã quỵ trước cú "quay xe" tàn độc của nạn nhân sau đó

Xả thân cứu cô gái mang bầu chàng trai ngã quỵ trước cú "quay xe" tàn độc của nạn nhân sau đó