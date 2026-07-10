Đúng 0h00 ngày mai, thứ Sáu 10/7: Top 3 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà, thức dậy đã nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 10/07/2026 03:51

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm 2026 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, giàu sang chạm đỉnh.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Tỵ chính là con giáp may mắn nhất ngày 10/7. Không chỉ tài vận viên mãn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Tỵ còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, lương thưởng đều tăng theo cấp số nhân.

Sao đào hoa đeo bám còn giúp con giáp giàu sang này tìm được người mình hết lòng yêu thương, cuối năm nên duyên chồng vợ, hạnh phúc trăm năm. 

Tuổi Tuất

Tài vận hanh thông, lộc lá đồi dào nên Tuất chẳng cần nhọc công tiền cũng ùn ùn chui vào nhà. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu con giáp bản lĩnh này sẽ sớm thành công vang dội, cuối năm nằm duỗi mà ăn.

Đặc biệt, trong hôm nay, thứ Năm ngày 10/7 nhờ có cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ có cơ may trúng số phát tài, trở thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt. 

Đúng 0h00 ngày mai, thứ Sáu 10/7: Top 3 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà, thức dậy đã nằm trên đống vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, chân thành và hết mình với công việc. Họ không so đo tính toán, cống hiến hết mình nên được cấp trên ghi nhận, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Từ thứ Năm trở đi, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Sửu cũng thăng tiến ầm ầm, tiền ùa vào túi, tiêu mãi không hết khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và dốc cạn lòng cho sự  nghiệp nên thành công đến với họ khá sớm. Tuy nhiên, chính vì tài giỏi nên Dần vô tình trở thành con mồi cho những kẻ ghen ăn tức ở hãm  hại.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm 2026 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, giàu sang chạm đỉnh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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