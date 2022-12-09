Bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với trai lạ, tôi sững sờ trước thái độ ngang nhiên rồi đột ngột nói điều chấn động này

Tâm sự 09/12/2022 04:15

Rồi một ngày tôi bắt gặp vợ tay trong tay đi vào nhà nghỉ với cậu đồng nghiệp cũ của em. Em qua lại với người khác, tối về vẫn ôm tôi ngủ nói yêu tôi hết lòng thật là nực cười. Sĩ diện, sự ghen tuông của người đàn ông khiến tôi không làm chủ được mà lao vào đánh ghen.

Hai vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối, sau 5 tháng tìm hiểu chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân vì cả 2 thấy hợp, hiểu nhau. Trước khi đến với vợ, tôi cũng có 3 mối tình nhưng chẳng ai phù hợp làm bạn đời của tôi cả. Thảo - vợ tôi là một phụ nữ dịu dàng, hiền hậu và biết điều. Tôi luôn tự Thảo o về cô ấy, yêu vợ hết lòng cũng như chẳng bao giờ làm điều gì khuất tất để vợ buồn cả.

Hôn nhân cần có sự tin tưởng, thấu hiểu, chở che thì mới bền vững. Tôi biết và trân trọng điều đó. Phần vì Thảo chưa muốn sinh con mặc dù chúng tôi đã cưới được 3 năm rồi và cả hai đã gần 30 tuổi. Thảo lấy lý do bận làm kinh tế, chưa đủ tự tin làm mẹ mà cứ trì hoãn khiến tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng.

Rồi một ngày tôi bắt gặp vợ tay trong tay đi vào nhà nghỉ với cậu đồng nghiệp cũ của em. Thực sự lúc đó tôi sốc vô cùng, tôi không ngờ Thảo lại làm thế với tôi. Em qua lại với người khác, tối về vẫn ôm tôi ngủ nói yêu tôi hết lòng thật là nực cười. Sĩ diện, sự ghen tuông của người đàn ông khiến tôi không làm chủ được mà lao vào đánh ghen.

Bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với trai lạ, tôi sững sờ trước thái độ ngang nhiên rồi đột ngột nói điều chấn động này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trái ngược với suy nghĩ Thảo sẽ sợ hãi, van xin tôi. Nhưng không, em ngang nhiên khẳng định và bảo vệ nhân tình của mình rồi còn dọa ly hôn. Như bị dồn vào bước đường cùng tôi lao vào đánh tay kia và lỡ tay tát Thảo một cái. Kết cục của vụ đánh ghen đó, Thảo viết đơn ly hôn và tôi ký luôn.

Kết thúc cuộc hôn nhân vỏn vẹn chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, không tranh chấp, không ai níu kéo. Thảo bước ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, còn tôi như mất đi tất cả của một người đàn ông. Sau ly hôn tôi như biến tThảo nh người khác, rượu chè, qua lại với những cô gái khác nhiều hơn. Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế, có lẽ tôi vẫn giận Thảo nhưng lòng chẳng thể buông.

Bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với trai lạ, tôi sững sờ trước thái độ ngang nhiên rồi đột ngột nói điều chấn động này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chia tay, chúng tôi không gặp lại nhau nhưng bức ảnh cưới tôi vẫn không gỡ. Tôi giữ lại như chút kỷ niệm của hai vợ chồng. Ba tháng sau, tôi tình cờ gặp lại tình nhân của Thảo ở quán cà phê. Lần này anh ta vui vẻ ôm ấp một người phụ nữ khác. Vậy là họ đã chia tay hay Thảo bị phản bội. Tôi lao đến hỏi tội anh ta, vạch trần bộ mặt sở khanh của hắn thế nhưng lại nhận lại tiếng thở dài, hối hận.

Anh ta tâm sự, Thảo và anh ta không có gì cả, màn đi vào nThảo nghỉ 3 tháng trước chỉ là diễn mà thôi. Thảo không sinh được con, nên cô ấy chọn cách này để ly hôn giải thoát cho tôi, tôi đi tìm người mới. Nếu không làm cách này, không bao giờ tôi ly hôn Thảo . Cô ấy hiểu tôi và âm thầm chịu đựng điều tiếng, thiệt thòi như vậy ư?

Trở về nThảo , tôi gọi cho Thảo nhưng không được. Tôi về nThảo bố mẹ vợ nhưng ông bà nói Thảo đi 2 tháng nay chưa về, bố mẹ nói Thảo vào Nam nhưng không rõ ở chỗ nào. Có lẽ vì chuyện không có con Thảo tự day dứt, trách bản thân nhưng với tôi Thảo còn quan trọng hơn tất cả, không có con chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau hoặc nhận con nuôi mà. Tôi phải làm gì để thuyết phục Thảo quay về bên tôi đây?

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Người ta thường nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào cũng có quyền được yêu. Đành rằng điều đó chẳng hề sai nhưng khi nhìn vào thực tế, tuổi tác chênh lệch quá lớn sẽ gây ra không ít vấn đề. Đặc biệt, nỗi khổ chồng già vợ trẻ có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nhất.

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