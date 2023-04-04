Anh có tài, đẹp trai, công việc khá tốt. Tôi cũng là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn. Nói chung, hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, đẹp đôi, nhiều người phải ghen tị. Anh bảo, sẽ đưa tôi về ra mắt và tính chuyện cưới xin. Vì bây giờ, anh cũng ổn định, tôi cũng không còn trẻ nữa.

Được ở bên anh, được yêu anh, tôi luôn nghĩ đó là may mắn của mình. Chỉ là tôi không dám nói ra điều đó, sợ anh lại kiêu căng.

Hôm đó, là vào cuối tuần, tôi có gọi cho anh để nói về chuyện về ra mắt gia đình anh, và bảo anh đi mua sắm với tôi, chuẩn bị đồ, quà tặng bố mẹ anh. Anh báo bận. Tôi hỏi thì anh cứ úp mở, không nói rõ lý do. Anh càng úp mở thì tôi càng nghi ngờ. Chưa bao giờ nghĩ xấu về anh nhưng lần này, thực sự tôi phải suy nghĩ. Vì anh chưa bao giờ khó khăn khi nói về kế hoạch của mình và chỉ cần tôi gọi, anh ở đâu cũng tới. Có việc gì bận, anh luôn nói cho tôi biết trước, thế mà lần này.

Tôi vui sướng biết bao nhiêu khi sắp được làm vợ anh. Con gái như tôi, chỉ mong lấy được người đàn ông mình yêu, người như anh thì quả là xuất sắc. Bố mẹ tôi cũng được gặp anh rồi và họ rất thích anh. Bố mẹ rất hi vọng tôi lấy được anh và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi bực tức, tới tận nhà anh xem anh có nhà không. Và tình cờ, tôi thấy anh chở một người phụ nữ có vẻ lớn hơn anh vài tuổi. Người đó nhìn trẻ trung, ăn mặc sành điệu, giống bậc giàu có. Tôi chưa kịp định thần xem người đó là ai, có quan hệ gì với anh, trước giờ anh chưa từng kể cho tôi thì tôi thấy, người phụ nữ đó ôm chầm lấy anh khi lên xe. Rồi anh chở người đó đi tới một cửa hàng sang chọn đồ.

Anh rất vui, hí hửng chọn cho người đó, thử ra thử vào vài bộ, rồi tôi thấy, người đó hôn chụt lên má anh. Chuyện gì xảy ra vậy, Tôi choáng váng không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi cứ đứng đó mà khóc. Không thể hiểu nổi, tại sao anh lại nói dối tôi, tại sao anh lại lừa tôi, sao anh lại không cho tôi biết, anh đang có người đàn bà khác. Mà người đó chắc phải hơn anh nhiều tuổi, nhưng có vẻ là người giàu sang.

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Tôi bỗng nghĩ tới những người đàn ông đẹp trai, dẻo mồm chuyên làm trai bao cho mấy người phụ nữ đứng tuổi giàu có. Trong giây phút ấy, tôi bật lên suy nghĩ xấu xa về anh. Anh là người đàn ông vô liêm sỉ như vậy sao? Anh đang ngoại tình với gái già để kiếm tiền?

Tôi lao vào cửa hàng quần áo, vừa nhìn thấy tôi, anh ú ớ chưa nói được câu gì. Tôi gào lên, ‘đồ đê tiện, nhục nhã, anh không thấy xấu hổ khi cặp bồ với mụ ta à? Người đàn bà già như thế mà anh cũng ham hố được, tôi thật khinh bỉ anh’. Nói xong, tôi tát cho anh một cái như trời giáng, tím tái mặt mày. Người kia cứ đứng đó mà nhìn, không thể nào hiểu trước mặt mình đang diễn ra chuyện gì. Anh trừng mắt nhìn tôi quát ‘cô điên à?’.

Tôi không nói câu gì, vội chạy đi và khóc. Tưởng tối đó anh sẽ gọi cho tôi để giải thích. Nhưng không, có vẻ tất cả đã chấm dứt. Anh không gọi, thậm chí nhắn tin cũng không. Tôi do dự không biết vì sao anh lại có hành động như vậy, hay chuyện bại lộ rồi nên anh muốn bỏ luôn cả tôi?

Ngày hôm sau, tôi có một cuộc hẹn ở quán cà phê do anh gọi. Nhưng, quá ngạc nhiên khi không phải anh ngồi đó mà là người đàn bà hôm nọ. Người đó bảo tôi ngồi xuống rồi nói chuyện. Tôi chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó đã nói ‘tôi cấm cô đến gần con trai tôi, tôi cho cô biết, bất cứ người phụ nữ nào đánh con trai tôi, lại còn tát nó trước mặt tôi như cô, tôi vĩnh viễn không đồng ý. Tôi yêu nó như thế nào mà không hiểu nó, lại đi ghen với cả mẹ của nó vậy? Cô thế thì sao xứng đáng với con trai tôi, làm sao làm con dâu tôi được. Có mà cô đè đầu cưỡi cổ nó à? Cô quên tất cả đi, quên con trai tôi đi, vì tôi đã tìm cho nó một người mới’.

Vừa nghe câu chuyện của mẹ anh nói xong, tôi đứng người. Hóa ra, đây chính là bí mật của anh. Người phụ nữ đó ở nước ngoài về nên mới có phong cách như vậy. Anh nhắn tin cho tôi nói chia tay tôi, vì không thể làm mẹ buồn. Anh còn bảo, anh giấu tôi chuyện mẹ ở nước ngoài cũng vì, anh không muốn tôi biết gia đình anh giàu có như vậy. Giờ thì, tôi đã hết hi vọng, không còn cơ hội ở gần anh.

Đàn bà khi yêu, ghen tuông cũng mù quáng. Tại sao lúc này tôi mới nhận ra, hai khuôn mặt ấy giống nhau y đúc. Nếu tôi biết trước, nhìn kĩ hơn thì đã không xảy ra bi kịch này. Giờ thì mất cả chì lẫn chài rồi còn đâu!