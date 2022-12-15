Thời điểm đó tôi không có bạn gái nhưng vẫn đồng ý với bà. Sau đó tôi nhận ra tìm một người phụ nữ để kết hôn thật sự không dễ dàng. Phải làm thế nào để tìm được người tốt tính, điều kiện không quá tệ nhưng lại không kiêu kỳ, có thể dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của tôi trong thời gian ngắn.

Bà nội là người rất yêu thương tôi. Vừa rồi bà ốm mệt trên giường bệnh, dù chưa phải nguy kịch nhưng bà bảo muốn nhìn thấy tôi thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Nếu không nhanh lên, sợ rằng bà sẽ không chờ được tới lúc đó.

Chỉ có một khuyết điểm, Loan là người yêu cũ của Thành, một trong những người bạn của tôi, tuy chẳng quá thân nhưng đôi bên cũng có qua lại. Thành và Loan yêu nhau 6 năm nhưng lại không đến được với nhau. Năm ngoái Thành bỏ rơi Loan cưới người phụ nữ khác trẻ trung xinh đẹp hơn, chê Loan già.

Hôm đó ngồi lướt Facebook, tình cờ thấy bức ảnh mới đăng lên của Loan, tôi chợt nghĩ cô ấy thật sự rất phù hợp. Loan sở hữu ngoại hình khá duyên dáng, có học thức, công việc tốt, gia đình cơ bản. Nói chung khá tương xứng với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Loan đã 29 tuổi, bằng tuổi tôi. Chia tay mối tình lâu năm ở độ tuổi đó, thật không dễ dàng để Loan tìm kiếm một tình yêu mới. Họ yêu nhau lâu vậy chẳng khác gì vợ chồng. Nếu bình thường tất nhiên tôi không có ý định gì với Loan cả, song bây giờ tình huống khá đặc biệt. Tuy nhiên khuyết điểm ấy sẽ khiến Loan dễ dàng đồng ý cưới tôi hơn.

Nghĩ là làm, tôi lập tức nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm Loan. Đôi bên nói chuyện khá hòa hợp và vui vẻ. Tôi mời cô ấy đi uống cà phê, đi ăn, mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn. Thấy Loan cứng tuổi, hẳn gia đình đã giục giã nên tôi thẳng thừng đưa ra đề nghị kết hôn. Thời điểm đó chúng tôi mới quen nhau được 3 tháng. Loan suy nghĩ một ngày và cho tôi câu trả lời đồng ý.Tôi dẫn Loan về ra mắt, bố mẹ và bà nội đều ưng ý. Gia đình Loan cũng thích tôi, mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi.

Chỉ có điều mấy người bạn chung biết tôi sắp kết hôn với Loan thì đều xì xào bàn tán, nói rằng tôi nhặt lại đồ người khác đã chơi chán rồi vứt đi. Yêu nhau tận 6 năm, từ trái tim đến thân thể của Loan đều in đậm dấu ấn của Thành. Hơn nữa bây giờ cô ấy lại chẳng còn trẻ trung. Nhưng tôi mặc kệ, ngoài những vấn đề đó thì Loan vẫn là người phụ nữ tốt.

Đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Thấy Loan ngượng ngùng xấu hổ, tôi còn nghĩ cô ấy đúng là biết giả vờ. 6 năm yêu Thành, còn chuyện gì mà cô ấy chưa trải qua? Tuy nhiên tôi cũng không vạch trần. Tân hôn xong, tôi mệt quá nên cũng ôm vợ ngủ thiếp đi.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Thấy Loan ngượng ngùng xấu hổ, tôi còn nghĩ cô ấy đúng là biết giả vờ. 6 năm yêu Thành, còn chuyện gì mà cô ấy chưa trải qua? Tuy nhiên tôi cũng không vạch trần. Tân hôn xong, tôi mệt quá nên cũng ôm vợ ngủ thiếp đi.

Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Loan đã dậy rồi, chắc cô ấy đi nấu ăn sáng cho cả nhà. Lật chăn ngồi dậy, tôi giật mình nhìn thấy một vết máu trên ga giường. Nhớ lại đêm qua, tôi sững sờ không thể tin nổi, lẽ là Loan vẫn còn con gái?

Ôm một bụng thắc mắc đợi ăn xong bữa sáng, tôi kéo Loan vào phòng chỉ dấu vết trên giường hỏi cô ấy lý do tại sao. Chắc chắn Loan không dám nói dối. Chỉ cần tôi đi hỏi Thành là lập tức biết ngay.

"Giữa em và anh ấy thực sự chưa xảy ra quan hệ. Em muốn chờ đến đêm tân hôn, nếu anh ấy thực sự yêu em thì sẽ sớm cưới em về làm vợ, để hai đứa trở thành vợ chồng chính thức. Còn anh ấy chỉ muốn chuyện tình dục nhưng không nghĩ đến đám cưới, vậy thì không xứng đáng để em trao gửi. Kết quả cuối cùng anh thấy đấy, em bị bỏ rơi. Cũng vì kiên quyết giữ gìn mà em mới giữ lại được tôn nghiêm, nếu không thì cả thân xác này và trái tim đều bị giày xéo… Chỉ tiếc là em đã mất quá nhiều thời gian cho một người không thật sự muốn cưới mình…".

Tôi không nghĩ Loan lại là người cứng rắn đến vậy. Cô ấy cứng cỏi và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài hiền lành dịu dàng của mình rất nhiều. Hóa ra yêu nhau từng ấy năm nhưng chưa bao giờ Thành có được cô ấy, tôi chính là người đàn ông đầu tiên của vợ.

Sau này có dịp gặp Thành, tôi bóng gió đề cập tới vấn đề này thì anh ta căm hận bảo rằng Loan quá cứng đầu, yêu nhau từng ấy năm mà vẫn giữ khư khư, anh ta ghét quá mới chia tay. Tôi bật cười, nếu muốn Loan hoàn toàn thuộc về mình, tại sao không cưới cô ấy về nhà? Chuyện đơn giản như vậy mà.

Dù tôi không quan trọng chuyện trinh tiết và đã chấp nhận quá khứ của Loan nhưng tin vui bất ngờ này vẫn khiến tôi rất hạnh phúc. Ban đầu chỉ muốn cưới một người vợ để bà yên lòng, song bây giờ tôi đã thật lòng muốn sống hạnh phúc với Loan, xây dựng tổ ấm nhỏ của hai đứa.