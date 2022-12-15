Bà nội ốm nặng muốn nhìn cháu 'thành gia lập thấp', tôi lên mạng tìm rồi cưới vội cô gái bị bỏ rơi, đêm tân hôn vừa xong, lật tấm chăn tôi chết lặng khi thấy thứ này

Tâm sự 15/12/2022 14:07

Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Loan đã dậy rồi, chắc cô ấy đi nấu ăn sáng cho cả nhà. Lật chăn ngồi dậy, tôi giật mình nhìn thấy một vết máu trên ga giường. Ôm một bụng thắc mắc đợi ăn xong bữa sáng, tôi kéo Loan vào phòng chỉ dấu vết trên giường hỏi cô ấy lý do tại sao

Bà nội là người rất yêu thương tôi. Vừa rồi bà ốm mệt trên giường bệnh, dù chưa phải nguy kịch nhưng bà bảo muốn nhìn thấy tôi thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Nếu không nhanh lên, sợ rằng bà sẽ không chờ được tới lúc đó.

Thời điểm đó tôi không có bạn gái nhưng vẫn đồng ý với bà. Sau đó tôi nhận ra tìm một người phụ nữ để kết hôn thật sự không dễ dàng. Phải làm thế nào để tìm được người tốt tính, điều kiện không quá tệ nhưng lại không kiêu kỳ, có thể dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của tôi trong thời gian ngắn. 

Hôm đó ngồi lướt Facebook, tình cờ thấy bức ảnh mới đăng lên của Loan, tôi chợt nghĩ cô ấy thật sự rất phù hợp. Loan sở hữu ngoại hình khá duyên dáng, có học thức, công việc tốt, gia đình cơ bản. Nói chung khá tương xứng với tôi. 

Chỉ có một khuyết điểm, Loan là người yêu cũ của Thành, một trong những người bạn của tôi, tuy chẳng quá thân nhưng đôi bên cũng có qua lại. Thành và Loan yêu nhau 6 năm nhưng lại không đến được với nhau. Năm ngoái Thành bỏ rơi Loan cưới người phụ nữ khác trẻ trung xinh đẹp hơn, chê Loan già. 

Bà nội ốm nặng muốn nhìn cháu 'thành gia lập thấp', tôi lên mạng tìm rồi cưới vội cô gái bị bỏ rơi, đêm tân hôn vừa xong, lật tấm chăn tôi chết lặng khi thấy thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loan đã 29 tuổi, bằng tuổi tôi. Chia tay mối tình lâu năm ở độ tuổi đó, thật không dễ dàng để Loan tìm kiếm một tình yêu mới. Họ yêu nhau lâu vậy chẳng khác gì vợ chồng. Nếu bình thường tất nhiên tôi không có ý định gì với Loan cả, song bây giờ tình huống khá đặc biệt. Tuy nhiên khuyết điểm ấy sẽ khiến Loan dễ dàng đồng ý cưới tôi hơn.

Nghĩ là làm, tôi lập tức nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm Loan. Đôi bên nói chuyện khá hòa hợp và vui vẻ. Tôi mời cô ấy đi uống cà phê, đi ăn, mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn. Thấy Loan cứng tuổi, hẳn gia đình đã giục giã nên tôi thẳng thừng đưa ra đề nghị kết hôn. Thời điểm đó chúng tôi mới quen nhau được 3 tháng. Loan suy nghĩ một ngày và cho tôi câu trả lời đồng ý.Tôi dẫn Loan về ra mắt, bố mẹ và bà nội đều ưng ý. Gia đình Loan cũng thích tôi, mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi.

Chỉ có điều mấy người bạn chung biết tôi sắp kết hôn với Loan thì đều xì xào bàn tán, nói rằng tôi nhặt lại đồ người khác đã chơi chán rồi vứt đi. Yêu nhau tận 6 năm, từ trái tim đến thân thể của Loan đều in đậm dấu ấn của Thành. Hơn nữa bây giờ cô ấy lại chẳng còn trẻ trung. Nhưng tôi mặc kệ, ngoài những vấn đề đó thì Loan vẫn là người phụ nữ tốt.

Đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Thấy Loan ngượng ngùng xấu hổ, tôi còn nghĩ cô ấy đúng là biết giả vờ. 6 năm yêu Thành, còn chuyện gì mà cô ấy chưa trải qua? Tuy nhiên tôi cũng không vạch trần. Tân hôn xong, tôi mệt quá nên cũng ôm vợ ngủ thiếp đi. 

Bà nội ốm nặng muốn nhìn cháu 'thành gia lập thấp', tôi lên mạng tìm rồi cưới vội cô gái bị bỏ rơi, đêm tân hôn vừa xong, lật tấm chăn tôi chết lặng khi thấy thứ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Thấy Loan ngượng ngùng xấu hổ, tôi còn nghĩ cô ấy đúng là biết giả vờ. 6 năm yêu Thành, còn chuyện gì mà cô ấy chưa trải qua? Tuy nhiên tôi cũng không vạch trần. Tân hôn xong, tôi mệt quá nên cũng ôm vợ ngủ thiếp đi. 

Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Loan đã dậy rồi, chắc cô ấy đi nấu ăn sáng cho cả nhà. Lật chăn ngồi dậy, tôi giật mình nhìn thấy một vết máu trên ga giường. Nhớ lại đêm qua, tôi sững sờ không thể tin nổi, lẽ là Loan vẫn còn con gái? 

Ôm một bụng thắc mắc đợi ăn xong bữa sáng, tôi kéo Loan vào phòng chỉ dấu vết trên giường hỏi cô ấy lý do tại sao. Chắc chắn Loan không dám nói dối. Chỉ cần tôi đi hỏi Thành là lập tức biết ngay. 

"Giữa em và anh ấy thực sự chưa xảy ra quan hệ. Em muốn chờ đến đêm tân hôn, nếu anh ấy thực sự yêu em thì sẽ sớm cưới em về làm vợ, để hai đứa trở thành vợ chồng chính thức. Còn anh ấy chỉ muốn chuyện tình dục nhưng không nghĩ đến đám cưới, vậy thì không xứng đáng để em trao gửi. Kết quả cuối cùng anh thấy đấy, em bị bỏ rơi. Cũng vì kiên quyết giữ gìn mà em mới giữ lại được tôn nghiêm, nếu không thì cả thân xác này và trái tim đều bị giày xéo… Chỉ tiếc là em đã mất quá nhiều thời gian cho một người không thật sự muốn cưới mình…".

Tôi không nghĩ Loan lại là người cứng rắn đến vậy. Cô ấy cứng cỏi và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài hiền lành dịu dàng của mình rất nhiều. Hóa ra yêu nhau từng ấy năm nhưng chưa bao giờ Thành có được cô ấy, tôi chính là người đàn ông đầu tiên của vợ. 

Sau này có dịp gặp Thành, tôi bóng gió đề cập tới vấn đề này thì anh ta căm hận bảo rằng Loan quá cứng đầu, yêu nhau từng ấy năm mà vẫn giữ khư khư, anh ta ghét quá mới chia tay. Tôi bật cười, nếu muốn Loan hoàn toàn thuộc về mình, tại sao không cưới cô ấy về nhà? Chuyện đơn giản như vậy mà.

Dù tôi không quan trọng chuyện trinh tiết và đã chấp nhận quá khứ của Loan nhưng tin vui bất ngờ này vẫn khiến tôi rất hạnh phúc. Ban đầu chỉ muốn cưới một người vợ để bà yên lòng, song bây giờ tôi đã thật lòng muốn sống hạnh phúc với Loan, xây dựng tổ ấm nhỏ của hai đứa.

Đang làm osin bỗng được cưới luôn ông chủ, đêm tân hôn, sau giây phút nồng nàn, tôi ngã quỵ chỉ muốn bỏ chạy khi nhìn thấy thứ này trong bàn làm việc của anh

Đang làm osin bỗng được cưới luôn ông chủ, đêm tân hôn, sau giây phút nồng nàn, tôi ngã quỵ chỉ muốn bỏ chạy khi nhìn thấy thứ này trong bàn làm việc của anh

Sau 2 năm làm việc cho nhà Huấn thì mẹ anh đột ngột gọi tôi đến và hỏi tôi có muốn làm con dâu của bác hay không. Nhưng rồi, sự thật phía sau quá sốc khiến tôi chỉ muốn chạy trốn hiện thực, bỏ về quê không ở lại nhà chồng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 48 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 48 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa