Đến chơi nhà bạn trai, tối đó ngủ với mẹ của anh, tôi vô tình đưa tay qua ôm bác thì bị 'vật cứng' cứa tay, lén hất tấm chăn lên xem, nhìn thứ trong tay bác tôi sợ suýt ngã khỏi giường

Thực lòng mà nói, trong số những chàng trai theo đuổi tôi, điều kiện của Huy cũng chỉ ở mức trung bình, kém xa nhiều người khác. Nhưng tôi thích Huy, tôi yêu con người của anh nên tôi chấp nhận, tôi tin chỉ cần chúng tôi cố gắng thì sau này cuộc sống ắt sẽ khá khẩm hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong một công ty lớn và quen biết bạn trai hiện tại. Anh tên Huy, là đồng nghiệp của tôi và anh là người theo đuổi tôi trước. Anh rất quan tâm tới tôi, rất chân thành cũng không thiếu sự lãng mạn. Không chỉ vậy, lúc nào anh cũng lạc quan, không bao giờ chịu chùn bước trước khó khăn nên khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy bản thân tràn đầy nhựa sống, dù có muộn phiền gì cũng nhanh chóng tiêu tan.

Vì đây là lần đầu gặp mẹ chồng tương lai nên tôi có chuẩn bị nhiều quà cáp một chút. Do quê nhà bạn trai cách khá xa thành phố nên chúng tôi phải đi xe khách hơn 4 tiếng rồi lại chuyển qua đi xe ôm mới có thể về tới nhà. Tối hôm đó tôi cũng ở lại đây luôn.

Quen nhau được một năm thì Huy ngỏ ý dẫn tôi về quê gặp mẹ anh rồi bàn tới chuyện cưới xin. Anh ấy thường nói, mẹ anh là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, hiền lành và dịu dàng, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn rất vất vả nên anh rất biết ơn và thương mẹ. Nghe anh kể, tôi cũng thương bác gái lắm.

Về đến nhà cũng tới giờ ăn trưa, mẹ anh rất nhiệt tình chào đón tôi. Bác gái còn dọn một bàn thức ăn đầy những món mà tôi thích. Hóa ra, biết con trai dẫn bạn gái về nên bác đã hỏi anh những món tôi thích ăn, những món tôi không ăn được từ trước để chuẩn bị.

Chúng tôi vừa ăn vừa han huyên vui vẻ từ chuyện công việc đến chợ búa. Đến chiều, bác gái còn đưa tôi đi chơi quanh xóm, giới thiệu với bà con hàng xóm tôi là con dâu tương lai của bác. “Đây là con dâu tương lai nhà tôi đấy. Con bé vừa xinh đẹp lại dịu dàng, làm cùng công ty thằng Huy nhà tôi đấy”, bác gái hồ hởi khoe.

Nhìn bác như vậy tôi vui lắm, trong bụng nghĩ tôi có mẹ chồng thật tốt, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ chồng tương lai, coi như mẹ ruột mà đối đãi. Bác gái cũng rất thích tôi nên tôi tin chắc rằng tôi kết hôn với Huy là không sai, cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc, gia đình hòa thuận.

Tôi có mẹ chồng thật tốt, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ chồng tương lai, coi như mẹ ruột mà đối đãi - Ảnh minh họa: Internet

Buối tối hôm đó, tôi ngủ chung giường với bác gái. Nửa đêm lúc đang say ngủ, tôi vô tình đưa tay qua ôm bác gái, không ngờ lại bị vật gì đó cứng cứng cứa vào tay khiến tôi đau điếng choàng tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, lén vén chăn lên xem xét, nhưng khi thấy thứ đó ở trên giường, tôi sợ đến mức suýt ngã khỏi giường và muốn chạy ra khỏi phòng.

Hóa ra, vật cứng cứng đó chính là khung ảnh của bác trai, bác gái ôm di ảnh của bác trai vào ngủ cùng. Khi nghe tiếng tôi khóc, bác gái cũng tỉnh dậy rồi ôn tồn giải thích:

- Như cháu biết đấy, bố thằng Huy mất nhiều năm rồi. Bác thương ông ấy lắm, cũng yêu ông ấy nhiều. Bao năm qua, để bớt trống trải, cô đơn, bác đều ôm di ảnh của ông ấy đi ngủ, để cảm thấy ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thời gian trôi qua, nó cũng thành thói quen rồi, thiếu ảnh của ông ấy là bác không tài nào ngủ nổi.

Nghe mẹ chồng tương lai nói vậy tôi cũng đỡ sợ hơn, nhưng tôi vẫn không dám đối diện với tấm ảnh đen trắng của bố bạn trai. Cả đêm hôm đó tôi bị mất ngủ, tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy nên không tài nào ngủ nổi.

Khi thấy thứ đó ở trên giường, tôi sợ đến mức suýt ngã khỏi giường và muốn chạy ra khỏi phòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy thương mẹ chồng tương lai hơn. Bác ấy đã sống một mình suốt bao nhiêu năm nay, nhớ mong bác trai cũng là chuyện thường tình, tôi tuy sợ nhưng vẫn tôn trọng thói quen của bác.

Sau ngày hôm đó, tôi có nói với bạn trai về chuyện này, cũng bảy tỏ rằng sau khi chúng tôi kết hôn thì đón bác lên ở cùng để tiện chăm sóc. Anh nghe xong thì cảm động lắm, cảm ơn tôi rối rít. Thực ra tôi biết mẹ chồng nàng dâu dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ hòa hợp, không đến mức xung đột gay gắt đâu phải không?