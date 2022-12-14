Chị gái đoản mệnh mất sớm, ngay sau tang lễ của chị, lúc cả nhà vẫn còn đau khổ tột cùng, chồng bất ngờ đưa ra đề nghị khiến cả gia đình tôi cả đời khắc ghi

Tâm sự 14/12/2022 09:11

Tang lễ của chị vừa xong, trong lúc cả nhà còn đang rối bời đau khổ, chồng tôi bỗng nói một câu khiến bố mẹ và tôi đều ngỡ ngàng tột độ. Tôi quá mức bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn chồng.

Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Chị gái hơn tôi 5 tuổi, là người phụ nữ hiền lành chu đáo, luôn quan tâm đến những người xung quanh, sống có đạo đức. Thế nhưng ông trời trêu ngươi bắt chị tôi ra đi khi còn quá trẻ do một tai nạn thương tâm. 

Khi đó chị tôi đã kết hôn được 7 năm và có hai bé một trai một gái, đều kháu khỉnh, khỏe mạnh. Không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau xót, thương tiếc trong lòng bố mẹ và chúng tôi. Nhìn hai đứa nhỏ còn thơ dại mà lòng tôi như đứt từng khúc ruột. 

Chị gái đoản mệnh mất sớm, ngay sau tang lễ của chị, lúc cả nhà vẫn còn đau khổ tột cùng, chồng bất ngờ đưa ra đề nghị khiến cả gia đình tôi cả đời khắc ghi - Ảnh 1
Không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau xót, thương tiếc trong lòng bố mẹ và chúng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tang lễ của chị vừa xong, trong lúc cả nhà còn đang rối bời đau khổ, chồng tôi bỗng nói một câu khiến bố mẹ và tôi đều ngỡ ngàng tột độ. Anh bảo tôi hãy đón hai đứa bé con chị gái về để chăm sóc, coi chúng như con, nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. 

Tôi quá mức bất ngờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn chồng. Anh ôn tồn giải thích: "Anh rể không phải người bố tốt. Bây giờ chị đã mất rồi, bọn trẻ thiếu thốn tình cảm của mẹ, bố lại không quan tâm nữa thì chúng lớn lên thế nào chắc em cũng đã hiểu. Dẫu mình qua lại thăm nom thì cũng không thể bằng sống chung nhà để dạy dỗ, uốn nắn cẩn thận. Dù sao hai đứa là cháu ruột của em mà, chắc chắn em không đành lòng nhìn các cháu trải qua một tuổi thơ bất hạnh phải không?". 

Quả thực trước đó tôi rất thương lũ trẻ nhưng không nghĩ ra được phương án giải quyết. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng sẽ đồng ý để mình đón các cháu về nuôi. Bố mẹ tôi thì già yếu lại không có lương hưu, hai ông bà già không thể nuôi nổi hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc cả về tinh thần lẫn vật chất. 

Chồng tôi luôn được mọi người khen ngợi là người đàn ông mẫu mực, chăm chỉ làm lụng, có trách nhiệm với gia đình. Anh rất thương vợ con song tôi không bao giờ ngờ được anh lại có tấm lòng bao dung, rộng lượng, sẵn sàng cưu mang cháu của vợ.

Chị gái đoản mệnh mất sớm, ngay sau tang lễ của chị, lúc cả nhà vẫn còn đau khổ tột cùng, chồng bất ngờ đưa ra đề nghị khiến cả gia đình tôi cả đời khắc ghi - Ảnh 2
Chồng tôi luôn được mọi người khen ngợi là người đàn ông mẫu mực, chăm chỉ làm lụng, có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bảy năm hôn nhân chị gái tôi không hề được hạnh phúc. Anh rể trăng hoa, ngoại tình hết lần này đến lần khác, chẳng mang được đồng nào về cho vợ nuôi con. Thế nhưng chị tôi vẫn muốn giữ gia đình đủ đầy cho con mà cố gắng chịu đựng. Khi chị còn sống anh ta đã đối xử với con vô trách nhiệm, bây giờ chị mất rồi anh ta có duyên mới chắc chắn sẽ chẳng đoái hoài gì đến con riêng. Đó cũng là lý do chồng tôi nói anh rể không phải người bố tốt. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, các cháu tôi sẽ chịu đủ mọi thiệt thòi.

"Em đừng lo về chuyện kinh tế. Mình có thế nào thì nuôi các cháu như vậy, miễn là chúng được lớn lên hồn nhiên trong sự quan tâm, yêu thương của người thân. Coi như nhà mình hơi đông con một chút thôi mà", chồng tôi còn cười động viên vợ. Chúng tôi đã sinh được hai bé, thêm hai cháu con chị tôi vậy là nhà tôi có 4 đứa con.

Bố tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của con rể. Ông bà cũng khẳng định sẽ giúp đỡ vợ chồng tôi thêm, được chút nào hay chút đấy, cả nhà cùng cố gắng vì lũ trẻ. 

Ngay sau đó chúng tôi sang nhà anh rể đề cập tới chuyện đón hai đứa bé về nuôi dưỡng. Anh ta lập tức đồng ý không do dự. Thậm chí anh ta còn tuyên bố chúng tôi đón về thì tự nuôi, anh ta không chu cấp. Đó là chuyện trong dự liệu nên gia đình tôi cũng chẳng bất ngờ hay oán hận. 

Cho đến hiện tại lũ trẻ đã về sống với vợ chồng chúng tôi được nửa năm rồi. Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp. Nhìn các con quây quần bên nhau cùng học cùng chơi và dần lớn khôn, tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Cả đời này tôi sẽ khắc ghi tấm lòng của chồng. 

Tối nào chồng cũng đòi nấu cơm dù có mệt đến đâu, sau bữa cơm tôi mang thức ăn thừa cho chó, 1 phút sau chú chó ngã gục, tôi chết lặng khi phát hiện sự thật anh giấu kín

Tối nào chồng cũng đòi nấu cơm dù có mệt đến đâu, sau bữa cơm tôi mang thức ăn thừa cho chó, 1 phút sau chú chó ngã gục, tôi chết lặng khi phát hiện sự thật anh giấu kín

Sau khi ăn xong, con chó ngồi phịch xuống đất, thậm chí không còn sức để đứng dậy đi lại. Lúc này tôi chợt nhận ra thức ăn có vấn đề. Tôi sốc lắm, tôi nghĩ chồng muốn hại mình vì thức ăn là do chính tay chồng tôi nấu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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