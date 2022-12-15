Con gái lấy chồng xa 2 năm 'bặt vô âm tín', một hôm mẹ nằm chiêm bao nghe tiếng con gái đang gọi mình, thấy lạ bà tức tốc đến thăm con thì cảnh tượng qua khe cổng khiến bà chua xót

Tâm sự 15/12/2022 07:43

Giấc mộng này khiến bà Liễu toát mồ hôi lạnh, đến hôm sau bà quyết định tới thăm con gái luôn. Thế nhưng, bà chưa kịp bấm chuông thì cổng nhà đã mở ra, kèm theo đó là một tràng mắng chửi...

Bà Liễu là một góa phụ, con gái bà mới biết đi thì chồng bà mất. Khi đó bà vẫn còn trẻ và đẹp lắm, bao người đàn ông tới cầu thân, ngỏ ý sẽ chăm lo cho bà và con gái nhưng bà vẫn từ chối, quyết ở vậy nuôi con một mình vì sợ con bị tổn thương.

Khi con gái lớn, bà nhiều lần khuyên con nên lấy chồng gần nhà để tiện mẹ con qua lại, chăm nom nhau. Ấy vậy mà con gái bà không nghe, vẫn lựa chọn đi theo tiếng gọi của con tim, lấy chồng cách nhà hơn 500km, nơi cô đang làm việc.

Buồn lắm nhưng bà Liễu vẫn tôn trọng quyết định của con, chuẩn bị của hồi môn cho con tươm tất. Ngày cưới, thấy mẹ khóc, con gái bà an ủi: “Mẹ à, con hạnh phúc mà. Khi nào ổn định con sẽ đón mẹ tới ở cùng. Sau này mẹ giúp con chăm cháu ngoại nữa mẹ nhé”.

Tết năm đó, con gái bà Liễu đưa chồng về quê thăm bà. Sau đó, cô liên tục nói bận quá, không thể về thăm nhà được. Bà Liễu cũng hiểu cho hoàn cảnh của con gái nên chẳng trách móc gì, thỉnh thoảng mẹ con gọi điện hỏi thăm nhau là đủ rồi.

Con gái lấy chồng xa 2 năm 'bặt vô âm tín', một hôm mẹ nằm chiêm bao nghe tiếng con gái đang gọi mình, thấy lạ bà tức tốc đến thăm con thì cảnh tượng qua khe cổng khiến bà chua xót - Ảnh 1
Buồn lắm nhưng bà Liễu vẫn tôn trọng quyết định của con, ngày cưới, thấy mẹ khóc, con gái bà an ủiẢnh minh họa: Internet

Nhoắng cái đã hơn 2 năm trôi qua, kể từ khi lấy chồng con gái bà mới về thăm nhà 1 lần duy nhất. Những cuộc gọi cũng thưa dần, có khi vừa nói được vài câu, chỉ kịp dặn bà phải giữ gìn sức khỏe thì con gái bà đã vội vàng cúp máy.

Bà thấy lạ lắm. Có đêm bà còn nằm mơ thấy con gái đang gọi bà nhưng bà chưa kịp trả lời thì con gái đã đi mất. Khi bà mở mắt ra, bên ngoài trời hẵng còn tối, thi thoảng có tiếng chó sủa chứ chẳng có ai cả. Giấc mộng này khiến bà Liễu toát mồ hôi lạnh, đến hôm sau bà quyết định tới thăm con gái luôn.

Sau gần 10 tiếng ngồi tàu hỏa, cuối cùng bà cũng tới nơi. Đứng cổng nhà, bà sửa soạn lại đầu tóc, quần áo một chút vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà tới đây, bà không thể để cho bà thông gia cười mình được.

Thế nhưng, bà chưa kịp bấm chuông thì cổng nhà đã mở ra, kèm theo đó là một tràng mắng chửi: “Chắc cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tôi uống rồi nó mới chịu lấy cô. Cưới hơn 2 năm rồi mà bụng vẫn im lìm. Cô là gà mái không biết đẻ trứng à?”.

Hóa ra, bà thông gia đang chửi con gái bà Liễu. Nhìn qua khe cổng, bà thấy con gái mình đang ngồi trong sân, tóc tai rũ rượu, đang loay hoay giặt cả chậu quần áo to đùng. Nhìn con gái như vậy bà xót lắm, liền lao vào túm tóc bà thông gia chửi lớn: “Bà là cái thá gì mà mắng chửi con gái tôi thậm tệ thế hả. Tôi còn chưa dám mắng nó nửa lời mà bà dám. Bà cậy nó không có mẹ ở gần nên bắt nạt nó đúng không?”.

Con gái lấy chồng xa 2 năm 'bặt vô âm tín', một hôm mẹ nằm chiêm bao nghe tiếng con gái đang gọi mình, thấy lạ bà tức tốc đến thăm con thì cảnh tượng qua khe cổng khiến bà chua xót - Ảnh 2
Nhìn con gái như vậy bà xót lắm, liền lao vào túm tóc bà thông gia chửi lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thấy mẹ bất ngờ xuất hiện, con gái bà Liễu mừng mừng tủi tủi, nhanh chóng đứng dậy hòa giải hai người. Bà thông gia tức lắm, nhưng chẳng dám nhiều lời nữa, ngoắt mông bỏ đi. Nói ra mới biết, hai năm nay cuộc sống của con gái bà Liễu không hề tốt như bà tưởng. Những ngày đầu mới cưới, nhà chồng còn đối xử với con dâu rất lịch sự, nhưng con dâu 2 năm rồi vẫn chưa mang thai khiến nhà chồng dần mất kiên nhẫn.

Mẹ chồng liên tục trách móc con dâu không biết đẻ, còn con rể bà Liễu cũng ít khi ở nhà hơn, thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Nhưng lấy chồng xa nhà là quyết định của con gái bà Liễu, bây giờ nhận trái đắng cô cũng chỉ có thể tự mình nếm trải chứ đâu dám nói với mẹ nửa lời.

Nghe bà Liễu nói vậy, cô con gái xúc động lắm, buồn vui lẫn lộn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Sau đó, con gái bà Liễu ly hôn thật. Cô cùng mẹ về quê, tìm được việc làm trong một siêu thị ở thị trấn. Ngày cô đi làm, tối về ăn cơm với mẹ, cuối tuần hai mẹ con lại đi dạo, cuộc sống hạnh phúc biết bao.

Một năm sau, con gái bà Liễu tái hôn, chàng rể do đích thân bà Liễu chọn. Đó là một người đàn ông trẻ đã ly hôn và chưa có con, cách nhà bà có vài bước chân. Vì vậy, tuy gả con gái đi nhưng bà có thể gặp con gái, con rể lúc nào tùy thích, vì gần mà.

Hai tháng sau, con gái bà Liễu mang thai. Hóa ra, không phải con gái bà Liễu bị vô sinh mà do trước đây cô sống trong cảnh túng quẫn, áp lực quá lớn nên không đậu thai được. Giờ nhìn con gái con rể hạnh phúc, bà lại sắp được ẵm cháu, bà Liễu mừng lắm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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