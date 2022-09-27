'Anh yêu em nhiều ư, đến khi nhà em phá sản anh cũng bỏ chạy luôn!' – bài học đắt giá cho chàng trai hám của

- Không nói được gì nữa chứ gì? Anh quá tệ anh ạ. Nếu yêu em thật lòng anh đã chẳng để lộ ra điều đó. Chí ít cũng đừng để lộ ra rằng mình là một gã hám của chứ anh.
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Tôi là con gái thành phố, từ nhỏ đã được nuông chiều, bố mẹ lo cho đầy đủ tất cả mọi việc mà chưa từng phải lo lắng điều gì. Sống trong cuộc sống sung túc từ bé nên tôi không thể hiểu được cái nghèo như thế nào và người ta phải vất vả ra sao để chống đối với nó.
Ngày trước mẹ tôi luôn dặn tôi rất kĩ rằng: “Bất kể đi đâu cũng đừng tỏ ra gia đình mình giàu có, vì như thế con sẽ dễ bị lợi dụng.” Tôi luôn tin và nghe lời mẹ nên ở đâu tôi cũng chỉ nói gia đình tôi bố mẹ kinh doanh bình thường mà thôi dù nhà ở thành phố nhưng cũng không giàu có gì.
Thế rồi cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, tôi học đại học rồi quen với một anh chàng. Tôi và anh ấy trở thành người yêu của nhau sau gần 1 năm quen biết. Cũng từ đó tôi kể cho anh nhiều hơn về gia đình của tôi và tất cả đều được kể thật. Đương nhiên tôi cũng không giấu gì về việc gia đình mình có điều kiện cả. Bởi tôi nghĩ với anh thì mình không cần phải giấu giếm điều gì.
Thế nhưng ngay khi biết gia đình tôi có điều kiện anh càng thân thiết với tôi hơn, càng yêu tôi hơn. Anh đã cố gắng bên tôi dành cho tôi nhiều thời gian như tôi muốn. Anh không chỉ quan tâm cô mà còn đối tốt với cô vô cùng nữa.
Bạn bè đều nói anh đang cố gắng lợi dụng cô. Nhưng cô không tin vào điều đó. Tất nhiên là không thể tin được rồi. Tình yêu của cô ở đó cơ mà. Con gái, đã yêu ai cũng sẽ đặt hết niềm tin vào đó. Giờ làm sao mà nghe ai được.
Vậy đó, tình yêu của cô dành cho anh chân thành đến thế. Thế rồi, nghe lời những người bạn thật sự thân thiết của mình. Cô đã thử lòng anh. Bằng cách không ai có thể đoán được. Cô thử nói với anh rằng gia đình mình bị phá sản và hành động của anh khiến cô chết lặng. Hôm đó, vừa gặp anh cô đã chạy đến ôm anh rồi khóc nức nở nói:
- Anh ơi, gia đình em bị phá sản rồi.
- Em… em nói thật sao? Sao tự dưng lại bị phá sản được.
- Em nói thật mà. Bố em kinh doanh bị lỗ lâu rồi nhưng em không dám nói với anh. Giờ thì phá sản thật rồi.
- Được rồi, em cứ bình tĩnh đợi anh nghĩ đã. Giờ mình về nhà cho em trấn tĩnh đã nhé. Chứ thế này anh cũng không biết phải làm sao.
Cô giả lau nước mắt theo anh về nhà. Rồi cũng từ hôm đó, anh không hề liên lạc với cô nữa. Cô cũng không chủ động tìm anh cho đến tận 1 tuần sau đó khi mọi chuyện đã ổn định. Bản thân cô cũng đã xác định được rõ con người anh thế nào.
Nhắn một tin nhắn hỏi anh rằng anh có còn yêu cô không mà không nhận được trả lời, cô nhắn thêm một tin nữa nói muốn gặp anh và anh đã đồng ý. Vào quán café thân quen cô nhìn anh ngân ngấn nước mắt nói:
- Anh không yêu em rồi sao? – anh ngượng ngịu trả lời:
- Anh có, anh vẫn yêu em mà.
- Anh yêu em sao? Nực cười thật, anh mà yêu em cơ à?
- Em nói gì vậy, anh không phải người như thế mà.
- Vậy một tuần qua anh đã làm gì mà không liên lạc với em.
- Chỉ là, dạo này công việc của anh bận quá.
- Được rồi, gia đình em không phá sản. Em chỉ thử lòng anh thôi. Nhưng đợi 1 tuần liền không thấy cuộc gọi nào từ anh là em đã quá hiểu. Em từ bỏ rồi, mình chia tay đi.
- Đừng mà em. Anh yêu em thật lòng đấy.
- Anh yêu em đến thế, đến độ nhà em phá sản anh cũng bỏ chạy luôn!
- Anh…
- Không nói được gì nữa chứ gì? Anh quá tệ anh ạ. Nếu yêu em thật lòng anh đã chẳng để lộ ra điều đó. Chí ít cũng đừng để lộ ra rằng mình là một gã hám của chứ anh.
Cô bỏ đi còn anh ngồi lại ân hận vì những gì mình đã làm. Đúng, ngày mới yêu cô anh đã toan tính gia đình mình kiểu gì cũng thoát nghèo khi có thể cưới được một cô vợ giàu có. Nhưng rồi gia đình cô phá sản anh đã lập tức bỏ đi tìm cho mình một mối quan hệ khác. Anh quên mất rằng mình cũng có tình yêu, mình thật lòng yêu người con gái đó. Để giờ có hối hận anh cũng không còn có cơ hội để tìm cô trở về bên mình. Đây chính là bài học đắt giá nhất dành cho một chàng trai ham của như anh.