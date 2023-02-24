Anh trai mất hơn 1 tháng, ngày nào chị dâu cũng lang thang 8h tối mới về, cả nhà tôi theo dõi rồi sốc lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 24/02/2023 18:02

Bị vạch trần, chị còn thản nhiên đáp lại một câu khiến cả nhà tôi ngã ngửa không trước sự thật những ngày qua.

Cuộc sống của vợ chồng chị dâu vừa khá giả, sung túc thì anh tôi lại phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Trong khi anh không hút thuốc, có lối sống rất lành mạnh. Từ lúc phát hiện bệnh, tinh thần anh tôi sa sút trầm trọng và chưa đầy hai tháng sau đã mất.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khiến mọi người đều bàng hoàng. Chị dâu tôi túc trực chăm chồng từ bệnh viện này đến bệnh viện khác suốt 2 tháng ròng. Dù tận mắt chứng kiến sức khỏe của chồng ngày càng suy kiệt, chị vẫn không chịu tin là chồng chị đã mất. Ngày đưa tang, nhìn chị dâu gục đầu bên quan tài, nước mắt ròng ròng mà ai cũng xót xa.

Trước đây, gia đình tôi không thích chị dâu. Bởi chị ấy đanh đá, chua ngoa, mắng chồng như hát hay. Nhưng giờ thấy chị ấy chăm sóc chồng chu đáo, mọi người cũng dần thay đổi cách nhìn. Mẹ tôi còn khen chị ấy là người khẩu xà tâm phật và thường quan tâm, cho tiền các cháu như một cách bù đắp thiệt thòi cho mẹ con chị.

Anh trai mất hơn 1 tháng, ngày nào chị dâu cũng lang thang 8h tối mới về, cả nhà tôi theo dõi rồi sốc lặng trước cảnh tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một hôm, tôi ngạc nhiên khi thấy chị đi ra từ một con ngõ. Lúc đó đã là 8 giờ tối. Hôm sau, tôi qua đón cháu về nội (chị dâu ở nhà riêng) thì đứa lớn 9 t.uổi nói tối nào mẹ cũng đi đâu tới 8 giờ mới về. Thằng bé phải ở nhà chăm sóc em gái 5 t.uổi.

Bố mẹ và tôi bắt đầu nghi ngờ nên đêm qua, tôi nhờ bạn thân theo dõi chị ấy ở ngay con ngõ mà tôi từng thấy. Khi cô bạn gửi ảnh qua, tôi giận khủng khiếp.

Trong ảnh, chị dâu tôi đứng trong nhà một người đàn ông khác. Chị ta và người đàn ông kia ôm lấy nhau bước vào nhà. Thì ra, chị dâu tôi ngoại tình khi chồng mới mất được hơn 1 tháng. Hỏi có người phụ nữ nào điêu ngoa, bạc bẽo đến thế nữa?

Anh trai mất hơn 1 tháng, ngày nào chị dâu cũng lang thang 8h tối mới về, cả nhà tôi theo dõi rồi sốc lặng trước cảnh tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa ảnh cho bố mẹ tôi xem. Họ giận dữ gọi điện cho chị hỏi ra lẽ. Nào ngờ chị đáp lại rất bình tĩnh: “Chồng con đã mất, con không thể sống một mình cả đời được. Nếu bố mẹ muốn thì có thể dẫn hai đứa nhỏ về bên ấy mà chăm”.

Trời ơi, đến mức này thì tôi hết nói nổi chị dâu mình nữa rồi. Giờ chúng tôi muốn lấy lại căn nhà chị ta đang ở vì đó là mồ hôi, công sức của anh tôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi đã từng bỏ vào căn nhà đó 300 triệu. Nếu chị ta muốn lấy chồng mới thì phải ra đi tay trắng. Như vậy có ổn không mọi người?

 

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