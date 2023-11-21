Đang trò chuyện thì chồng bỗng thẫn thờ nhìn theo một người, tôi cay cú tận óc rồi lập tức hủy hôn khi biết được sự thật này

Tôi hỏi người đó là ai? Vinh nói chỉ là người quen, giờ thì thành người dưng rồi. Khi nói từ "người dưng", Vinh cố ý kéo dài và to ra cho người kia nghe. Ngay lúc đó, linh tính tôi đã mách bảo điều gì khác thường và tôi quyết tìm hiểu rõ mọi thứ.

Tôi và Vinh sắp tổ chức đám cưới vào tháng tới. Nhưng bây giờ, tôi đã hủy hôn. Yêu nhau nửa năm, Vinh luôn giữ gìn cho tôi. Tôi còn cho rằng anh là đàn ông đúng nghĩa khi biết tự kiềm chế bản thân mình. Bố mẹ tôi cũng hài lòng về con rể tương lai lắm.

Cách đây mấy ngày, chúng tôi đi ăn chung với nhau. Đang ăn uống vui vẻ thì có hai người đàn ông đi vào, chỉ nhìn qua thôi đã biết được họ là tình nhân. Vinh đang trò chuyện vui vẻ với tôi thì sững lại, thẫn thờ nhìn một trong hai người đó. Người đàn ông kia trắng trẻo, đẹp trai và dịu dàng. Anh ta cũng nhìn chồng chưa cưới của tôi bằng ánh mắt rất lạ.

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Tôi hỏi người đó là ai? Vinh nói chỉ là người quen, giờ thì thành người dưng rồi. Khi nói từ "người dưng", Vinh cố ý kéo dài và to ra cho người kia nghe. Ngay lúc đó, linh tính tôi đã mách bảo điều gì khác thường và tôi quyết tìm hiểu rõ mọi thứ.

Sau mấy ngày tìm hiểu bằng đủ mọi cách, tôi phát hiện ra sự thật chấn động. Thì ra Vinh và người đàn ông kia từng là người yêu của nhau. Nhưng Vinh quen tôi nên họ chia tay. Nghe đâu khi chia tay, Vinh đau khổ lắm.

Ngẫm lại có một khoảng thời gian, Vinh suốt ngày kêu chán than buồn rồi nhậu nhẹt các kiểu. Tôi hận cách Vinh dùng tôi làm thế thân để thiên hạ khỏi bàn tán về giới tính thật của anh.

Ngay hôm đó, tôi đem lễ vật đến trả và tuyên bố hủy hôn. Dù Vinh níu kéo, giải thích, tôi vẫn không sao chấp nhận nổi. Tại sao anh lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy chứ? Tôi có nên công khai luôn sự thật này cho hả giận không?

Con dâu cưới lâu mà chưa có con, mẹ chồng đau khổ bật khóc nức nở khi tiết lộ bí mật động trời bà giấu kín bao năm qua Mẹ chồng nhìn tôi buồn rầu, thở dài một hơi rồi kể một câu chuyện cho tôi nghe. Ngày trước chồng tôi từng có người yêu cũ nhưng mẹ chồng tôi không ưng thuận gia cảnh của cô ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-tro-chuyen-thi-chong-bong-than-tho-nhin-theo-mot-nguoi-toi-cay-cu-tan-oc-roi-lap-tuc-huy-hon-khi-biet-uoc-su-that-nay-632246.html